Walter (WALTER) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Walter (WALTER), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες Walter (WALTER) Walter (WALTER) is a community-driven memecoin that emphasizes decentralization and collective governance. The ownership of Walter has been fully renounced, ensuring that no central authorities or developers have control over the coin. This renunciation highlights Walter's commitment to being a true community asset. As the developers say, "Woof woof, Walter is taking over crypto!" and "Previous dev jeeted so we're running this up," reflecting the community's enthusiastic and determined spirit. Walter celebrates meme culture, bringing humor and creativity to the cryptocurrency space, and fostering an inclusive and welcoming community. Whether you're a seasoned crypto enthusiast or a newcomer, the Walter community is open to all, encouraging participation and collaboration. Walter represents the power of decentralized finance and community engagement, making it a unique and exciting project in the crypto landscape. Επίσημη ιστοσελίδα: https://walteronsolana.com/ Αγοράστε WALTER τώρα!

Walter (WALTER) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Walter (WALTER), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 899.07K $ 899.07K $ 899.07K Συνολική προμήθεια: $ 950.13M $ 950.13M $ 950.13M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 950.13M $ 950.13M $ 950.13M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 899.07K $ 899.07K $ 899.07K Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.01977173 $ 0.01977173 $ 0.01977173 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0 $ 0 $ 0 Τρέχουσα τιμή: $ 0.00094626 $ 0.00094626 $ 0.00094626 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Walter (WALTER)

Tokenomics Walter (WALTER): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Walter (WALTER) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός WALTER token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα WALTER token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του WALTER, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του WALTER token!

Πρόβλεψη Τιμής WALTER Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το WALTER; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του WALTER συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του WALTER Token τώρα!

