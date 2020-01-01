Aion (AION) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Aion (AION), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες Aion (AION) Aion is a revolutionary multi-tier blockchain platform that has been created to solve the pressing issue of limited operability between existing blockchains while still remaining capable of handling its own applications. It supports custom blockchain architectures, and it provides cross-chain interoperability. The Aion project comes at a very appropriate period, in a time where there’s an ever-growing number of blockchains.Thus, interoperability is more important now that it ever has been. Interoperability will expand the horizons of multiple other blockchain platforms, not to mention those of enterprise-oriented companies. The project is led by Matthew Spoke, the CEO of Nuco and board member on the EEA. Other big names include Jin Tu, Nuco’s CTO, who has more than 15 years of experience in enterprise engineering and more than four years in the blockchain industry, and Peter Vessenes who has co-founded the Bitcoin Foundation. The token is the blockchain’s power-source. It’s used for securing the network, for creating new blockchains, as well as for monetizing inter-chain bridges. AION token is actually an ERC-20 token. In fact, the token is first offered as an ERC-20 token on the Ethereum blockchain, and only then it can be changed to the official AION network token. When that happens, the token can freely stream between two blockchains. The best thing about this is that investors are not required to change their Aion Ethereum token (ERC-20) for the Aion-1 token, as they will always be interchangeable. In order to buy AION, you will need to first purchase another cryptocurrency, preferably Bitcoin or Ethereum. Fortunately, AION is supported by some very popular crypto exchanges out there such as BitForex, Binance, Ethfinex, Liqui, and Bancor Network. There's a good chance that Aion, with its unique approach of solving interoperability issues, will become somewhat of a necessity for the cryptosphere in the following period. Επίσημη ιστοσελίδα: https://theoan.com/ Αγοράστε AION τώρα!

Aion (AION) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Aion (AION), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 287.92K $ 287.92K $ 287.92K Συνολική προμήθεια: $ 551.30M $ 551.30M $ 551.30M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 551.29M $ 551.29M $ 551.29M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 287.92K $ 287.92K $ 287.92K Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 11.31 $ 11.31 $ 11.31 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.00038011 $ 0.00038011 $ 0.00038011 Τρέχουσα τιμή: $ 0.00052225 $ 0.00052225 $ 0.00052225 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Aion (AION)

Tokenomics Aion (AION): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Aion (AION) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός AION token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα AION token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του AION, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του AION token!

Πρόβλεψη Τιμής AION Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το AION; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του AION συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του AION Token τώρα!

Γιατί πρέπει να επιλέξετε τη MEXC; Η MEXC είναι ένα από τα κορυφαία ανταλλακτήρια crypto στον κόσμο, το οποίο εμπιστεύονται εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως. Είτε είστε αρχάριος είτε επαγγελματίας, η MEXC είναι ο ευκολότερος τρόπος για να ξεκινήσετε τις συναλλαγές σε crypto. Πάνω από 4.000 ζεύγη συναλλαγών σε αγορές Spot και Futures Οι ταχύτερες καταχωρίσεις token σε όλα τα CEX Νο.1 ρευστότητα στον κλάδο Χαμηλότερες προμήθειες, με υποστήριξη από εξυπηρέτηση πελατών 24/7 100%+ διαφάνεια αποθεμάτων token για τα κεφάλαια των χρηστών Εξαιρετικά χαμηλά εμπόδια εισόδου: αγοράστε crypto με μόλις 1 USDT

Αγοράστε crypto με μόλις 1 USDT : Ο ευκολότερος τρόπος για να ασχοληθείτε με crypto! Αγοράστε τώρα!