Πληροφορίες TABOO TOKEN (TABOO) Taboo is a leading platform in the adult entertainment industry, leveraging blockchain technology by offering a vast collection of high-quality content and fostering a supportive community of content creators and consumers. The success of Taboo is attributed to its seasoned team of entrepreneurs, who bring over 50 years of experience in building, managing, and running multimillion-dollar web2 and web3 business endeavours. TABOO team is dedicated to providing exceptional service and upholding the highest standards in the industry. TABOO aims to create a unique and inclusive experience for all members of the Taboo community, making it the preferred destination for discerning adult entertainment consumers. Επίσημη ιστοσελίδα: https://taboo.io/ Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://taboo.io/images/whiteWallpaperLink.pdf Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x9abdba20edfba06b782126b4d8d72a5853918fd0 Αγοράστε TABOO τώρα!

TABOO TOKEN (TABOO) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για TABOO TOKEN (TABOO), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 649.57K $ 649.57K $ 649.57K Συνολική προμήθεια: $ 9.78B $ 9.78B $ 9.78B Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 9.78B $ 9.78B $ 9.78B FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 649.57K $ 649.57K $ 649.57K Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.0059 $ 0.0059 $ 0.0059 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.00006463130016003 $ 0.00006463130016003 $ 0.00006463130016003 Τρέχουσα τιμή: $ 0.0000664 $ 0.0000664 $ 0.0000664 Μάθετε περισσότερα για την τιμή TABOO TOKEN (TABOO)

Tokenomics TABOO TOKEN (TABOO): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του TABOO TOKEN (TABOO) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός TABOO token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα TABOO token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του TABOO, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του TABOO token!

Πώς να Αγοράσετε TABOO Ενδιαφέρεστε να προσθέσετε TABOO TOKEN (TABOO) στο χαρτοφυλάκιό σας; Η MEXC υποστηρίζει διάφορες μεθόδους αγοράς TABOO, συμπεριλαμβανομένων των πιστωτικών καρτών, των τραπεζικών μεταφορών και των συναλλαγών peer-to-peer. Είτε είστε αρχάριος είτε επαγγελματίας, η MEXC κάνει την αγορά crypto εύκολη και ασφαλή. Μάθετε πώς να αγοράζετε TABOO στη MEXC τώρα!

TABOO TOKEN (TABOO) Ιστορικό τιμών Η ανάλυση του ιστορικού των τιμών TABOO βοηθά τους χρήστες να κατανοήσουν τις προηγούμενες κινήσεις της αγοράς, τα βασικά επίπεδα στήριξης/αντίστασης και τα μοτίβα μεταβλητότητας. Είτε παρακολουθείτε τα υψηλά όλων των εποχών είτε εντοπίζετε τάσεις, τα ιστορικά δεδομένα αποτελούν κρίσιμο μέρος της πρόβλεψης των τιμών και της τεχνικής ανάλυσης. Εξερευνήστε το Ιστορικό Τιμών TABOO τώρα!

Πρόβλεψη Τιμής TABOO Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το TABOO; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του TABOO συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του TABOO Token τώρα!

