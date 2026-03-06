Εξερευνήστε τα tokenomics Kindred Labs (KIN) στη MEXC. Μάθετε σχετικά με τη συνολική προσφορά του token KIN, τη διανομή του token, την κεφαλαιοποίηση της αγοράς, τον όγκο συναλλαγών και πολλά άλλα. Μείνετε ενημερωμένοι με δεδομένα σε πραγματικό χρόνο τώρα! Εξερευνήστε τα tokenomics Kindred Labs (KIN) στη MEXC. Μάθετε σχετικά με τη συνολική προσφορά του token KIN, τη διανομή του token, την κεφαλαιοποίηση της αγοράς, τον όγκο συναλλαγών και πολλά άλλα. Μείνετε ενημερωμένοι με δεδομένα σε πραγματικό χρόνο τώρα!