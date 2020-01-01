BADGE (BADGE) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το BADGE (BADGE), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες BADGE (BADGE) There are many services in the world that are top-notch, but not yet known to the world. The influencers who gather in the exclusive salon "Badge" add real value to those services by providing their influence. "Badge" is provided by its parent entity, "Cryptonite". Influencers can receive these top-notch services free of charge on a semi-permanent basis, provided that they introduce them on SNS. Επίσημη ιστοσελίδα: https://badge-foundation.org/ Αγοράστε BADGE τώρα!

BADGE (BADGE) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για BADGE (BADGE), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: -- -- -- Συνολική προμήθεια: -- -- -- Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: -- -- -- FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): -- -- -- Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: -- -- -- Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: -- -- -- Τρέχουσα τιμή: -- -- -- Μάθετε περισσότερα για την τιμή BADGE (BADGE)

Tokenomics BADGE (BADGE): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του BADGE (BADGE) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός BADGE token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα BADGE token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του BADGE, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του BADGE token!

BADGE (BADGE) Ιστορικό τιμών Η ανάλυση του ιστορικού των τιμών BADGE βοηθά τους χρήστες να κατανοήσουν τις προηγούμενες κινήσεις της αγοράς, τα βασικά επίπεδα στήριξης/αντίστασης και τα μοτίβα μεταβλητότητας. Είτε παρακολουθείτε τα υψηλά όλων των εποχών είτε εντοπίζετε τάσεις, τα ιστορικά δεδομένα αποτελούν κρίσιμο μέρος της πρόβλεψης των τιμών και της τεχνικής ανάλυσης. Εξερευνήστε το Ιστορικό Τιμών BADGE τώρα!

