1. Επιλέξτε τη διαφήμισή σας Επιλέξτε τη διαφήμιση με την επιθυμητή τιμή και τρόπο πληρωμής. Εισαγάγετε την ποσότητα αγοράς και το ποσό συναλλαγής για να ολοκληρώσετε την εντολή.

2. Πληρώστε τον Πωλητή Στείλτε χρήματα στον πωλητή μέσω των προτεινόμενων τρόπων πληρωμής. Ολοκληρώστε τη συναλλαγή fiat και κάντε κλικ στην επιλογή [Η Μεταφορά Ολοκληρώθηκε, Ειδοποίηση Πωλητή] στο MEXC P2P. Η MEXC δεν θα χρεώσει καμία προμήθεια.