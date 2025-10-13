StrikeBit AI (STRIKE) Tokenomics
StrikeBit AI (STRIKE) Tokenomics & Preisanalyse
Entdecken Sie wichtige Tokenomics- und Preisdaten für StrikeBit AI (STRIKE), einschließlich Marktkapitalisierung, Angebotsdetails, FDV und Preisverlauf. Verstehen Sie den aktuellen Wert und die Marktposition des Tokens auf einen Blick.
StrikeBit AI (STRIKE)-Informationen
StrikeBit definiert den Krypto-Handel neu – mit der Kraft von KI-Agenten. Die Plattform ermöglicht es Benutzern, anpassbare KI-gesteuerte Agenten zu starten, die Marktstrategien ausführen, Trends analysieren und profitable Chancen erschließen. Von Einblicken in Options- und Perpetual-Handel bis hin zu einem Prognose-Marktplatz für strategische Wetten bietet StrikeBit ein umfassendes Ökosystem für Händler. Ob Sie Ihre Agenten für fortgeschrittene Strategien nutzen oder sie als Wert handeln – StrikeBit legt die Zukunft des KI-gestützten Handels in Ihre Hände.
StrikeBit AI (STRIKE) Tokenomics: Wichtige Kennzahlen erklärt und Anwendungsfälle
Das Verständnis der Tokenomics von StrikeBit AI (STRIKE) ist für die Analyse seines langfristigen Werts, seiner Nachhaltigkeit und seines Potenzials von entscheidender Bedeutung.
Wichtige Kennzahlen und ihre Berechnung:
Gesamtangebot:
Die maximale Anzahl von STRIKE-Token, die jemals erstellt wurden oder werden.
Umlaufangebot:
Die Anzahl der Token, die derzeit auf dem Markt und in öffentlicher Hand verfügbar sind.
Maximales Angebot:
Die Obergrenze dafür, wie viele STRIKE-Token insgesamt existieren können.
FDV (vollständig verwässerte Bewertung):
Berechnet als aktueller Preis x maximales Angebot, was eine Prognose der gesamten Marktkapitalisierung ergibt, wenn alle Token im Umlauf sind.
Inflationsrate:
Gibt an, wie schnell neue Token eingeführt werden, was sich auf die Knappheit und die langfristige Preisentwicklung auswirkt.
Warum sind diese Kennzahlen für Händler wichtig?
Hohes zirkulierendes Angebot = höhere Liquidität.
Begrenztes maximales Angebot + niedrige Inflation = Potenzial für langfristige Preissteigerung.
Transparente Token-Verteilung = mehr Vertrauen in das Projekt und geringeres Risiko einer zentralen Kontrolle.
Hoher FDV bei niedriger aktueller Marktkapitalisierung = mögliche Überbewertungssignale.
Nachdem Sie nun die Tokenomics von STRIKE verstehen, erkunden Sie den Live-Preis des STRIKE -Tokens!
So kaufen Sie STRIKE
Möchten Sie StrikeBit AI (STRIKE) zu Ihrem Portfolio hinzufügen? MEXC unterstützt verschiedene Methoden zum Kauf STRIKE, darunter Kreditkarten, Banküberweisungen und Peer-to-Peer-Handel. Ob Anfänger oder Profi, MEXC macht den Krypto-Kauf einfach und sicher.
StrikeBit AI (STRIKE)-Preisverlauf
Die Analyse des Preisverlaufs von STRIKE hilft Nutzern, vergangene Marktbewegungen, wichtige Unterstützungs-/Widerstandsniveaus und Volatilitätsmuster zu verstehen. Ob Sie Allzeithochs verfolgen oder Trends erkennen, historische Daten sind ein entscheidender Bestandteil der Preisprognose und technischen Analyse.
STRIKE Preisprognose
Möchten Sie wissen, wohin sich STRIKE entwickeln könnte? Unsere Seite zur Preisprognose STRIKE kombiniert Marktstimmung, historische Trends und technische Indikatoren, um einen zukunftsorientierten Ausblick zu bieten.
Warum sollten Sie sich für MEXC entscheiden?
MEXC ist eine der weltweit führenden Kryptobörsen und genießt das Vertrauen von Millionen von Nutzern weltweit. Egal, ob Sie Anfänger oder Profi sind, MEXC ist Ihr einfacher Einstieg in den Kryptobereich.
Haftungsausschluss
Die Tokenomics-Daten auf dieser Seite stammen aus Quellen Dritter. MEXC übernimmt keine Gewähr für deren Richtigkeit. Bitte recherchieren Sie gründlich, bevor Sie investieren.
Bitte lesen und verstehen Sie die Nutzungsvereinbarung und die Datenschutzerklärung
StrikeBit AI (STRIKE) kaufen
Menge
1 STRIKE = 0.01394 USD