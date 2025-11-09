RHEA (RHEA) Tokenomics

RHEA (RHEA) Tokenomics

Entdecken Sie wichtige Erkenntnisse zu RHEA (RHEA), einschließlich Token-Angebot, Vertriebsmodell und Echtzeit-Marktdaten.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-11-09 23:12:29 (UTC+8)
RHEA (RHEA) Tokenomics & Preisanalyse

Entdecken Sie wichtige Tokenomics- und Preisdaten für RHEA (RHEA), einschließlich Marktkapitalisierung, Angebotsdetails, FDV und Preisverlauf. Verstehen Sie den aktuellen Wert und die Marktposition des Tokens auf einen Blick.

Marktkapitalisierung:
$ 7.20M
Gesamtangebot:
$ 1.00B
Umlaufangebot:
$ 200.00M
FDV (vollständig verwässerte Bewertung):
$ 35.99M
Allzeithoch:
$ 0.35
Allzeittief:
$ 0.013327583514416869
Aktueller Preis:
$ 0.03599
RHEA (RHEA)-Informationen

Rhea Finance ist das Rückgrat von NEAR DeFi und eine kettenabstrahierte Liquiditätsplattform für Bitcoin, NEAR und andere Top-Assets. Rhea entstand aus dem Zusammenschluss von Ref Finance (der größten DEX auf NEAR) und Burrow Finance (dem führenden Geldmarktprotokoll auf NEAR) und bildet ein einheitliches DeFi-Protokoll mit über 250 Mio. $ TVL, auf dem Benutzer an einem Ort Swaps durchführen, verleihen, leihen und Gewinne erzielen können. Als Rückgrat des NEAR-DeFi-Ökosystems spielt Rhea zudem eine zentrale Rolle in der Chain-Abstraktionsstrategie von NEAR.

Offizielle Website:
https://rhea.finance/
Whitepaper:
https://guide.rhea.finance/rhea-finance-white-paper
Block-Explorer:
https://nearblocks.io/token/token.rhealab.near

RHEA (RHEA) Tokenomics: Wichtige Kennzahlen erklärt und Anwendungsfälle

Das Verständnis der Tokenomics von RHEA (RHEA) ist für die Analyse seines langfristigen Werts, seiner Nachhaltigkeit und seines Potenzials von entscheidender Bedeutung.

Wichtige Kennzahlen und ihre Berechnung:

Gesamtangebot:

Die maximale Anzahl von RHEA-Token, die jemals erstellt wurden oder werden.

Umlaufangebot:

Die Anzahl der Token, die derzeit auf dem Markt und in öffentlicher Hand verfügbar sind.

Maximales Angebot:

Die Obergrenze dafür, wie viele RHEA-Token insgesamt existieren können.

FDV (vollständig verwässerte Bewertung):

Berechnet als aktueller Preis x maximales Angebot, was eine Prognose der gesamten Marktkapitalisierung ergibt, wenn alle Token im Umlauf sind.

Inflationsrate:

Gibt an, wie schnell neue Token eingeführt werden, was sich auf die Knappheit und die langfristige Preisentwicklung auswirkt.

Warum sind diese Kennzahlen für Händler wichtig?

Hohes zirkulierendes Angebot = höhere Liquidität.

Begrenztes maximales Angebot + niedrige Inflation = Potenzial für langfristige Preissteigerung.

Transparente Token-Verteilung = mehr Vertrauen in das Projekt und geringeres Risiko einer zentralen Kontrolle.

Hoher FDV bei niedriger aktueller Marktkapitalisierung = mögliche Überbewertungssignale.

Nachdem Sie nun die Tokenomics von RHEA verstehen, erkunden Sie den Live-Preis des RHEA -Tokens!

