Erhalten Sie Liquid Agent-Preisprognosen für 2026, 2027, 2028, 2030 und weitere Jahre. Prognostizieren Sie, wie stark LIQUID in den nächsten 5 Jahren oder länger wachsen wird. Erstellen Sie sofort Zukunftsszenarien für den Preis, basierend auf Markttrends und Stimmung.

Geben Sie eine Zahl zwischen -100 und 1,000 ein, um den Preis von Liquid Agent zu prognostizieren. % Berechnen *Haftungsausschluss: Alle Preisprognosen erfolgen auf Grundlage von Benutzereingaben. -- -- -- 0.00% USD Tatsächlich Vorhersage Liquid Agent Preisprognose für 2025–2050 (USD) Liquid Agent (LIQUID) Preisprognose für 2025 (dieses Jahr) Gemäß Ihrer Prognose könnte Liquid Agent potenziell ein Wachstum von 0.00% verzeichnen. Der Handelspreis könnte im Jahr 2025 $ 0.009406 erreichen. Liquid Agent (LIQUID) Preisprognose für 2026 (nächstes Jahr) Gemäß Ihrer Prognose könnte Liquid Agent potenziell ein Wachstum von 5.00% verzeichnen. Der Handelspreis könnte im Jahr 2026 $ 0.009876 erreichen. Liquid Agent (LIQUID) Preisprognose für 2027 (in 2 Jahren) Laut dem Preisprognosemodul beträgt der prognostizierte zukünftige Preis von LIQUID im Jahr 2027 $ 0.010370 bei einer Wachstumsrate von 10.25%. Liquid Agent (LIQUID) Preisprognose für 2028 (in 3 Jahren) Laut dem Preisprognosemodul beträgt der prognostizierte zukünftige Preis von LIQUID im Jahr 2028 $ 0.010889 bei einer Wachstumsrate von 15.76%. Liquid Agent (LIQUID) Preisprognose für 2029 (in 4 Jahren) Gemäß dem obigen Preisprognosemodul liegt das Zielpreis von LIQUID im Jahr 2029 bei $ 0.011433 mit einer Wachstumsrate von 21.55%. Liquid Agent (LIQUID) Preisprognose für 2030 (in 5 Jahren) Gemäß dem obigen Preisprognosemodul liegt das Zielpreis von LIQUID im Jahr 2030 bei $ 0.012005 mit einer Wachstumsrate von 27.63%. Liquid Agent (LIQUID) Preisprognose für 2040 (in 15 Jahren) Im Jahr 2040 könnte der Preis von Liquid Agent potenziell ein Wachstum von 107.89% erleben. Er könnte einen Handelspreis von $ 0.019555 erreichen. Liquid Agent (LIQUID) Preisprognose für 2050 (in 25 Jahren) Im Jahr 2050 könnte der Preis von Liquid Agent potenziell ein Wachstum von 238.64% erleben. Er könnte einen Handelspreis von $ 0.031853 erreichen. Jahr Preis Wachstum 2025 $ 0.009406 0.00%

2026 $ 0.009876 5.00%

2027 $ 0.010370 10.25%

2028 $ 0.010889 15.76%

2029 $ 0.011433 21.55%

2030 $ 0.012005 27.63%

2031 $ 0.012605 34.01%

2032 $ 0.013235 40.71% Jahr Preis Wachstum 2033 $ 0.013897 47.75%

2034 $ 0.014592 55.13%

2035 $ 0.015322 62.89%

2036 $ 0.016088 71.03%

2037 $ 0.016892 79.59%

2038 $ 0.017737 88.56%

2039 $ 0.018624 97.99%

2040 $ 0.019555 107.89% Mehr anzeigen Kurzfristige Liquid Agent Preisvorhersage für heute, morgen, diese Woche und 30 Tage Datum Preisvorhersage Wachstum October 27, 2025(Heute) $ 0.009406 0.00%

October 28, 2025(Morgen) $ 0.009407 0.01%

November 3, 2025(Diese Woche) $ 0.009415 0.10%

November 26, 2025(30 Tage) $ 0.009445 0.41% Liquid Agent (LIQUID) Preisvorhersage heute Der prognostizierte Preis für LIQUID am October 27, 2025(Heute) beträgt $0.009406 . Diese Prognose spiegelt das berechnete Ergebnis des angegebenen Wachstumsprozentsatzes wider und gibt den Benutzern einen Überblick über die potenzielle Preisbewegung für den heutigen Tag. Liquid Agent (LIQUID) Preisvorhersage für morgen Für October 28, 2025(Morgen) liegt die Preisvorhersage für LIQUID bei $0.009407 , basierend auf einer jährlichen Wachstumsrate von 5% . Diese Ergebnisse bieten einen geschätzten Ausblick auf den Wert des Tokens, basierend auf den gewählten Parametern. Liquid Agent (LIQUID) Preisvorhersage für diese Woche Bis November 3, 2025(Diese Woche) liegt die Preisvorhersage für LIQUID bei 5% , basierend auf einer jährlichen Wachstumsrate von $0.009415 . Diese wöchentliche Prognose wird auf Grundlage des gleichen Wachstumsprozentsatzes berechnet, um eine Vorstellung von möglichen Preisentwicklungen in den kommenden Tagen zu geben. Liquid Agent (LIQUID) 30-Tage-Preisvorhersage Blickt man auf die nächsten 30 Tage, liegt der prognostizierte Preis für LIQUID bei $0.009445 . Diese Vorhersage basiert auf einer jährlichen Wachstumsrate von 5% , um abzuschätzen, wo der Wert des Tokens nach einem Monat stehen könnte.

Aktuelle Liquid Agent Preisstatistiken Aktueller Preis ---- -- Preisänderung (24H) -- Marktkapitalisierung $ 434.93K$ 434.93K $ 434.93K Umlaufangebot 46.24M 46.24M 46.24M Volumen (24H) ---- -- Volumen (24H) -- Der aktuelle LIQUID-Preis beträgt --. Er weist eine 24-Stunden-Änderung von 0.00% auf, bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Darüber hinaus verfügt LIQUID über ein Umlaufangebot von 46.24M und eine gesamte Marktkapitalisierung von $ 434.93K. Live-Preis von LIQUID ansehen

Liquid Agent Historischer Preis Laut den neuesten Daten auf der Live-Preisseite von Liquid Agent beträgt der aktuelle Preis von Liquid Agent 0.009406USD. Das umlaufende Angebot von Liquid Agent (LIQUID) liegt bei 46.24M LIQUID , was zu einer Marktkapitalisierung von $434,928 führt. Zeitraum Veränderung(%) Veränderung(USD) Hoch Tief 24 Stunden 13.11% $ 0.001090 $ 0.009431 $ 0.008292

7 Tage 4.12% $ 0.000387 $ 0.017254 $ 0.007779

30 Tage -44.76% $ -0.004210 $ 0.017254 $ 0.007779 24-Stunden-Preisentwicklung In den letzten 24 Stunden hat Liquid Agent eine Preisbewegung von $0.001090 gezeigt, was einer Wertveränderung von 13.11% entspricht. 7-Tage-Preisentwicklung In den letzten 7 Tagen wurde Liquid Agent zu einem Höchstpreis von $0.017254 und einem Tiefstpreis von $0.007779 gehandelt. Es verzeichnete eine Preisänderung von 4.12% . Dieser aktuelle Trend zeigt das Potenzial von LIQUID für weitere Bewegungen auf dem Markt. 30-Tage-Leistung Im letzten Monat hat Liquid Agent eine Veränderung von -44.76% erfahren, was etwa $-0.004210 zu seinem Wert hinzufügt. Dies deutet darauf hin, dass LIQUID in naher Zukunft weitere Preisänderungen erleben könnte.

Wie funktioniert das Preisvorhersagemodell von Liquid Agent (LIQUID)? Das Liquid Agent Preisvorsage-Modul ist ein benutzerfreundliches Werkzeug, das Ihnen hilft, potenzielle zukünftige Preise von LIQUID basierend auf Ihren eigenen Wachstumsannahmen zu schätzen. Egal, ob Sie ein erfahrener Händler oder ein neugieriger Investor sind, dieses Modul bietet eine einfache und interaktive Möglichkeit, den zukünftigen Wert des Tokens vorherzusagen. 1. Geben Sie Ihre Preiswachstumsprognose ein Beginnen Sie damit, die gewünschte Wachstumsprozentzahl einzugeben, die je nach Markteinschätzung sowohl positiv als auch negativ sein kann. Dies könnte Ihre Erwartungen für Liquid Agent im kommenden Jahr, in fünf Jahren oder sogar Jahrzehnten in die Zukunft widerspiegeln. 2. Berechnen Sie den zukünftigen Preis Sobald Sie die Wachstumsrate eingegeben haben, klicken Sie auf die Schaltfläche „Berechnen“. Das Modul wird sofort den prognostizierten zukünftigen Preis von LIQUID berechnen und Ihnen eine klare Visualisierung davon bieten, wie Ihre Vorhersage den Wert des Tokens im Laufe der Zeit beeinflusst. 3. Verschiedene Szenarien erkunden Sie können mit verschiedenen Wachstumsraten experimentieren, um zu sehen, wie unterschiedliche Marktbedingungen den Preis von Liquid Agent beeinflussen könnten. Diese Flexibilität ermöglicht es Ihnen, sowohl optimistische als auch konservative Prognosen zu analysieren, was Ihnen hilft, fundiertere Entscheidungen zu treffen. 4. Benutzerstimmung und Community-Einblicke Das Modul integriert auch Benutzerdaten zur Stimmung, sodass Sie Ihre Vorhersagen mit denen anderer Benutzer vergleichen können. Dieser kollektive Input bietet wertvolle Einblicke in die Wahrnehmung der Gemeinschaft hinsichtlich der Zukunft von LIQUID. Technische Indikatoren für die Preisvorhersage Um die Genauigkeit der Vorhersage zu verbessern, nutzt das Modul eine Vielzahl von technischen Indikatoren und Marktdaten. Dazu gehören: Exponentiell gleitende Durchschnitte (EMA):Hilft dabei, den Preistrend des Tokens zu verfolgen, indem Schwankungen geglättet werden und Einblicke in mögliche Trendwenden gegeben werden. Bollinger-Bänder: Misst die Marktschwankungen und identifiziert potenzielle Überkauf- oder Überverkaufsbedingungen. Relativer Stärke-Index (RSI): Bewertet die Marktdynamik von LIQUID, um zu bestimmen, ob sich der Markt in einer bullischen oder bärischen Phase befindet. Gleitender Durchschnitt Konvergenz Divergenz (MACD): Bewertet die Stärke und Richtung der Preisbewegungen, um potenzielle Ein- und Ausstiegspunkte zu identifizieren. Durch die Kombination dieser Indikatoren mit Echtzeit-Marktdaten bietet das Modul eine dynamische Preisvorhersage und hilft Ihnen, tiefere Einblicke in das zukünftige Potenzial von Liquid Agent zu gewinnen.

Warum ist die Preisvorhersage für LIQUID wichtig?

LIQUID Preisvorhersagen sind aus mehreren Gründen von entscheidender Bedeutung, und Anleger engagieren sich für verschiedene Zwecke:

Entwicklung von Investitionsstrategien: Vorhersagen helfen Investoren, Strategien zu formulieren. Durch die Einschätzung zukünftiger Preise können sie entscheiden, wann sie Kryptowährungen kaufen, verkaufen oder halten sollten.

Risikobewertung: Das Verständnis potenzieller Kursbewegungen ermöglicht es Investoren, das Risiko eines bestimmten Krypto-Vermögenswerts einzuschätzen. Dies ist entscheidend, um potenzielle Verluste zu managen und zu minimieren.

Marktanalyse: Vorhersagen beinhalten oft die Analyse von Markttrends, Nachrichten und historischen Daten. Diese umfassende Analyse hilft Investoren, die Marktdynamik und die Faktoren, die Preisänderungen beeinflussen, besser zu verstehen.

Portfolio-Diversifikation: durch die Vorhersage, welche Kryptowährungen sich gut entwickeln könnten, können Investoren ihre Portfolios entsprechend diversifizieren und das Risiko auf verschiedene Vermögenswerte verteilen.

Langfristige Planung: Investoren, die auf langfristige Gewinne abzielen, verlassen sich auf Vorhersagen, um Kryptowährungen mit Potenzial für zukünftiges Wachstum zu identifizieren.

Psychologische Vorbereitung: das Wissen über mögliche Preisszenarien bereitet Investoren emotional und finanziell auf die Marktvolatilität vor.

Community-Engagement: Preisvorhersagen für Kryptowährungen führen oft zu Diskussionen innerhalb der Investoren-Community, was zu einem breiteren Verständnis und einer kollektiven Weisheit über Markttrends beiträgt.

