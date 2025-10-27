AdEx (ADX)-Preisprognose (USD)

Erhalten Sie AdEx-Preisprognosen für 2026, 2027, 2028, 2030 und weitere Jahre. Prognostizieren Sie, wie stark ADX in den nächsten 5 Jahren oder länger wachsen wird. Erstellen Sie sofort Zukunftsszenarien für den Preis, basierend auf Markttrends und Stimmung.

Geben Sie eine Zahl zwischen -100 und 1,000 ein, um den Preis von AdEx zu prognostizieren. % Berechnen *Haftungsausschluss: Alle Preisprognosen erfolgen auf Grundlage von Benutzereingaben. $0.1085 $0.1085 $0.1085 -0.27% USD Tatsächlich Vorhersage AdEx Preisprognose für 2025–2050 (USD) AdEx (ADX) Preisprognose für 2025 (dieses Jahr) Gemäß Ihrer Prognose könnte AdEx potenziell ein Wachstum von 0.00% verzeichnen. Der Handelspreis könnte im Jahr 2025 $ 0.1085 erreichen. AdEx (ADX) Preisprognose für 2026 (nächstes Jahr) Gemäß Ihrer Prognose könnte AdEx potenziell ein Wachstum von 5.00% verzeichnen. Der Handelspreis könnte im Jahr 2026 $ 0.113925 erreichen. AdEx (ADX) Preisprognose für 2027 (in 2 Jahren) Laut dem Preisprognosemodul beträgt der prognostizierte zukünftige Preis von ADX im Jahr 2027 $ 0.119621 bei einer Wachstumsrate von 10.25%. AdEx (ADX) Preisprognose für 2028 (in 3 Jahren) Laut dem Preisprognosemodul beträgt der prognostizierte zukünftige Preis von ADX im Jahr 2028 $ 0.125602 bei einer Wachstumsrate von 15.76%. AdEx (ADX) Preisprognose für 2029 (in 4 Jahren) Gemäß dem obigen Preisprognosemodul liegt das Zielpreis von ADX im Jahr 2029 bei $ 0.131882 mit einer Wachstumsrate von 21.55%. AdEx (ADX) Preisprognose für 2030 (in 5 Jahren) Gemäß dem obigen Preisprognosemodul liegt das Zielpreis von ADX im Jahr 2030 bei $ 0.138476 mit einer Wachstumsrate von 27.63%. AdEx (ADX) Preisprognose für 2040 (in 15 Jahren) Im Jahr 2040 könnte der Preis von AdEx potenziell ein Wachstum von 107.89% erleben. Er könnte einen Handelspreis von $ 0.225563 erreichen. AdEx (ADX) Preisprognose für 2050 (in 25 Jahren) Im Jahr 2050 könnte der Preis von AdEx potenziell ein Wachstum von 238.64% erleben. Er könnte einen Handelspreis von $ 0.367419 erreichen. Jahr Preis Wachstum 2025 $ 0.1085 0.00%

2026 $ 0.113925 5.00%

2027 $ 0.119621 10.25%

2028 $ 0.125602 15.76%

2029 $ 0.131882 21.55%

2030 $ 0.138476 27.63%

2031 $ 0.145400 34.01%

2032 $ 0.152670 40.71% Jahr Preis Wachstum 2033 $ 0.160303 47.75%

2034 $ 0.168319 55.13%

2035 $ 0.176735 62.89%

2036 $ 0.185571 71.03%

2037 $ 0.194850 79.59%

2038 $ 0.204592 88.56%

2039 $ 0.214822 97.99%

2040 $ 0.225563 107.89% Mehr anzeigen Kurzfristige AdEx Preisvorhersage für heute, morgen, diese Woche und 30 Tage Datum Preisvorhersage Wachstum October 27, 2025(Heute) $ 0.1085 0.00%

October 28, 2025(Morgen) $ 0.108514 0.01%

November 3, 2025(Diese Woche) $ 0.108604 0.10%

November 26, 2025(30 Tage) $ 0.108945 0.41% AdEx (ADX) Preisvorhersage heute Der prognostizierte Preis für ADX am October 27, 2025(Heute) beträgt $0.1085 . Diese Prognose spiegelt das berechnete Ergebnis des angegebenen Wachstumsprozentsatzes wider und gibt den Benutzern einen Überblick über die potenzielle Preisbewegung für den heutigen Tag. AdEx (ADX) Preisvorhersage für morgen Für October 28, 2025(Morgen) liegt die Preisvorhersage für ADX bei $0.108514 , basierend auf einer jährlichen Wachstumsrate von 5% . Diese Ergebnisse bieten einen geschätzten Ausblick auf den Wert des Tokens, basierend auf den gewählten Parametern. AdEx (ADX) Preisvorhersage für diese Woche Bis November 3, 2025(Diese Woche) liegt die Preisvorhersage für ADX bei 5% , basierend auf einer jährlichen Wachstumsrate von $0.108604 . Diese wöchentliche Prognose wird auf Grundlage des gleichen Wachstumsprozentsatzes berechnet, um eine Vorstellung von möglichen Preisentwicklungen in den kommenden Tagen zu geben. AdEx (ADX) 30-Tage-Preisvorhersage Blickt man auf die nächsten 30 Tage, liegt der prognostizierte Preis für ADX bei $0.108945 . Diese Vorhersage basiert auf einer jährlichen Wachstumsrate von 5% , um abzuschätzen, wo der Wert des Tokens nach einem Monat stehen könnte.

Aktuelle AdEx Preisstatistiken Aktueller Preis $ 0.1085$ 0.1085 $ 0.1085 Preisänderung (24H) -0.27% Marktkapitalisierung $ 16.05M$ 16.05M $ 16.05M Umlaufangebot 147.90M 147.90M 147.90M Volumen (24H) $ 5.08K$ 5.08K $ 5.08K Volumen (24H) -- Der aktuelle ADX-Preis beträgt $ 0.1085. Er weist eine 24-Stunden-Änderung von -0.27% auf, bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $ 5.08K. Darüber hinaus verfügt ADX über ein Umlaufangebot von 147.90M und eine gesamte Marktkapitalisierung von $ 16.05M. Live-Preis von ADX ansehen

So kaufen Sie AdEx (ADX) Möchten Sie ADX kaufen? Sie können ADX jetzt per Kreditkarte, Banküberweisung, P2P und vielen weiteren Zahlungsmethoden erwerben. Erfahren Sie, wie Sie AdEx kaufen können, und starten Sie jetzt bei MEXC! Erfahren Sie jetzt, wie Sie ADX kaufen können

AdEx Historischer Preis Laut den neuesten Daten auf der Live-Preisseite von AdEx beträgt der aktuelle Preis von AdEx 0.1085USD. Das umlaufende Angebot von AdEx (ADX) liegt bei 0.00 ADX , was zu einer Marktkapitalisierung von $16.05M führt. Zeitraum Veränderung(%) Veränderung(USD) Hoch Tief 24 Stunden 0.09% $ 0.009400 $ 0.1088 $ 0.093

7 Tage 0.08% $ 0.007999 $ 0.1174 $ 0.0891

30 Tage 0.01% $ 0.001100 $ 0.1361 $ 0.0862 24-Stunden-Preisentwicklung In den letzten 24 Stunden hat AdEx eine Preisbewegung von $0.009400 gezeigt, was einer Wertveränderung von 0.09% entspricht. 7-Tage-Preisentwicklung In den letzten 7 Tagen wurde AdEx zu einem Höchstpreis von $0.1174 und einem Tiefstpreis von $0.0891 gehandelt. Es verzeichnete eine Preisänderung von 0.08% . Dieser aktuelle Trend zeigt das Potenzial von ADX für weitere Bewegungen auf dem Markt. 30-Tage-Leistung Im letzten Monat hat AdEx eine Veränderung von 0.01% erfahren, was etwa $0.001100 zu seinem Wert hinzufügt. Dies deutet darauf hin, dass ADX in naher Zukunft weitere Preisänderungen erleben könnte. Prüfen Sie den vollständigen AdEx-Preisverlauf für detaillierte Trends auf MEXC. Vollständigen ADX-Preisverlauf ansehen

Wie funktioniert das Preisvorhersagemodell von AdEx (ADX)? Das AdEx Preisvorsage-Modul ist ein benutzerfreundliches Werkzeug, das Ihnen hilft, potenzielle zukünftige Preise von ADX basierend auf Ihren eigenen Wachstumsannahmen zu schätzen. Egal, ob Sie ein erfahrener Händler oder ein neugieriger Investor sind, dieses Modul bietet eine einfache und interaktive Möglichkeit, den zukünftigen Wert des Tokens vorherzusagen. 1. Geben Sie Ihre Preiswachstumsprognose ein Beginnen Sie damit, die gewünschte Wachstumsprozentzahl einzugeben, die je nach Markteinschätzung sowohl positiv als auch negativ sein kann. Dies könnte Ihre Erwartungen für AdEx im kommenden Jahr, in fünf Jahren oder sogar Jahrzehnten in die Zukunft widerspiegeln. 2. Berechnen Sie den zukünftigen Preis Sobald Sie die Wachstumsrate eingegeben haben, klicken Sie auf die Schaltfläche „Berechnen“. Das Modul wird sofort den prognostizierten zukünftigen Preis von ADX berechnen und Ihnen eine klare Visualisierung davon bieten, wie Ihre Vorhersage den Wert des Tokens im Laufe der Zeit beeinflusst. 3. Verschiedene Szenarien erkunden Sie können mit verschiedenen Wachstumsraten experimentieren, um zu sehen, wie unterschiedliche Marktbedingungen den Preis von AdEx beeinflussen könnten. Diese Flexibilität ermöglicht es Ihnen, sowohl optimistische als auch konservative Prognosen zu analysieren, was Ihnen hilft, fundiertere Entscheidungen zu treffen. 4. Benutzerstimmung und Community-Einblicke Das Modul integriert auch Benutzerdaten zur Stimmung, sodass Sie Ihre Vorhersagen mit denen anderer Benutzer vergleichen können. Dieser kollektive Input bietet wertvolle Einblicke in die Wahrnehmung der Gemeinschaft hinsichtlich der Zukunft von ADX. Technische Indikatoren für die Preisvorhersage Um die Genauigkeit der Vorhersage zu verbessern, nutzt das Modul eine Vielzahl von technischen Indikatoren und Marktdaten. Dazu gehören: Exponentiell gleitende Durchschnitte (EMA):Hilft dabei, den Preistrend des Tokens zu verfolgen, indem Schwankungen geglättet werden und Einblicke in mögliche Trendwenden gegeben werden. Bollinger-Bänder: Misst die Marktschwankungen und identifiziert potenzielle Überkauf- oder Überverkaufsbedingungen. Relativer Stärke-Index (RSI): Bewertet die Marktdynamik von ADX, um zu bestimmen, ob sich der Markt in einer bullischen oder bärischen Phase befindet. Gleitender Durchschnitt Konvergenz Divergenz (MACD): Bewertet die Stärke und Richtung der Preisbewegungen, um potenzielle Ein- und Ausstiegspunkte zu identifizieren. Durch die Kombination dieser Indikatoren mit Echtzeit-Marktdaten bietet das Modul eine dynamische Preisvorhersage und hilft Ihnen, tiefere Einblicke in das zukünftige Potenzial von AdEx zu gewinnen.

Warum ist die Preisvorhersage für ADX wichtig?

ADX Preisvorhersagen sind aus mehreren Gründen von entscheidender Bedeutung, und Anleger engagieren sich für verschiedene Zwecke:

Entwicklung von Investitionsstrategien: Vorhersagen helfen Investoren, Strategien zu formulieren. Durch die Einschätzung zukünftiger Preise können sie entscheiden, wann sie Kryptowährungen kaufen, verkaufen oder halten sollten.

Risikobewertung: Das Verständnis potenzieller Kursbewegungen ermöglicht es Investoren, das Risiko eines bestimmten Krypto-Vermögenswerts einzuschätzen. Dies ist entscheidend, um potenzielle Verluste zu managen und zu minimieren.

Marktanalyse: Vorhersagen beinhalten oft die Analyse von Markttrends, Nachrichten und historischen Daten. Diese umfassende Analyse hilft Investoren, die Marktdynamik und die Faktoren, die Preisänderungen beeinflussen, besser zu verstehen.

Portfolio-Diversifikation: durch die Vorhersage, welche Kryptowährungen sich gut entwickeln könnten, können Investoren ihre Portfolios entsprechend diversifizieren und das Risiko auf verschiedene Vermögenswerte verteilen.

Langfristige Planung: Investoren, die auf langfristige Gewinne abzielen, verlassen sich auf Vorhersagen, um Kryptowährungen mit Potenzial für zukünftiges Wachstum zu identifizieren.

Psychologische Vorbereitung: das Wissen über mögliche Preisszenarien bereitet Investoren emotional und finanziell auf die Marktvolatilität vor.

Community-Engagement: Preisvorhersagen für Kryptowährungen führen oft zu Diskussionen innerhalb der Investoren-Community, was zu einem breiteren Verständnis und einer kollektiven Weisheit über Markttrends beiträgt.

Häufig gestellte Fragen (FAQ) : Lohnt es sich, jetzt in ADX zu investieren? Gemäß Ihren Prognosen wird ADX am undefined -- erreichen und ist damit ein Token, das es zu berücksichtigen gilt. Was ist die Preisprognose von ADX nächster Monat? Laut dem AdEx (ADX) Preisprognose-Tool wird der prognostizierte ADX-Preis am undefined -- erreichen. Wie viel wird 1 ADX im Jahr 2026 kosten? Der Preis von 1 AdEx (ADX) beträgt heute $0.1085 . Laut dem obigen Prognosemodul wird ADX um 0.00% steigen und im Jahr 2026 -- erreichen. Wie lautet der prognostizierte Preis von ADX im Jahr 2027? Für AdEx (ADX) wird ein jährlicher Anstieg von 0.00% prognostiziert, wodurch der Preis für 1 ADX bis 2027 -- erreichen soll. Wie lautet das geschätzte Preisziel von ADX im Jahr 2028? Gemäß Ihrer Preisprognose wird AdEx (ADX) ein Wachstum von 0.00% verzeichnen, mit einem geschätzten Preisziel von -- im Jahr 2028. Wie lautet das geschätzte Preisziel von ADX im Jahr 2029? Gemäß Ihrer Preisprognose wird AdEx (ADX) ein Wachstum von 0.00% verzeichnen, mit einem geschätzten Preisziel von -- im Jahr 2029. Wie viel wird 1 ADX im Jahr 2030 kosten? Der Preis von 1 AdEx (ADX) beträgt heute $0.1085 . Laut dem obigen Prognosemodul wird ADX um 0.00% steigen und im Jahr 2030 -- erreichen. Wie lautet die ADX-Preisprognose für 2040? Für AdEx (ADX) wird ein jährlicher Anstieg von 0.00% prognostiziert, wodurch der Preis für 1 ADX bis 2040 -- erreichen soll.