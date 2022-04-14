Wrapped CTC (WCTC) Tokenomics Få vigtig indsigt i Wrapped CTC (WCTC), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Wrapped CTC (WCTC) Information WCTC is a wrapped ERC-20 version of native Creditcoin (CTC), enabling holders of mainnet CTC to access Ethereum-based liquidity. Users can swap native CTC for wCTC at a 1:1 ratio through the Creditcoin Foundation's swap tool, and trade wCTC against G-CRE on Uniswap, providing an additional path for mainnet token holders to access market liquidity. Creditcoin is a layer 1 EVM blockchain that enables developers to build multi-chain applications for real use cases, such as decentralized lending, real-world assets (RWAs), and decentralized physical infrastructure networks (DePIN). Officiel hjemmeside: https://creditcoin.org/ Køb WCTC nu!

Wrapped CTC (WCTC) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Wrapped CTC (WCTC), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.61M $ 1.61M $ 1.61M Samlet udbud $ 6.11M $ 6.11M $ 6.11M Cirkulerende forsyning $ 6.11M $ 6.11M $ 6.11M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.61M $ 1.61M $ 1.61M Alle tiders Høj: $ 0.369622 $ 0.369622 $ 0.369622 Alle tiders Lav: $ 0.186205 $ 0.186205 $ 0.186205 Nuværende pris: $ 0.264023 $ 0.264023 $ 0.264023 Få mere at vide om Wrapped CTC (WCTC) pris

Wrapped CTC (WCTC) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Wrapped CTC (WCTC) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal WCTC tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange WCTC tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår WCTC's tokenomics, kan du udforske WCTC tokens live-pris!

