Walken (WLKN) Information WLKN is a Token used for operating in the Walken NFT game. WLKN is short for Walken and can be either bought on a cryptocurrency exchange or earned by using Walken. Officiel hjemmeside: https://walken.io/ Køb WLKN nu!

Walken (WLKN) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Walken (WLKN), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 903.25K Samlet udbud $ 2.00B Cirkulerende forsyning $ 1.47B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.23M Alle tiders Høj: $ 0.096415 Alle tiders Lav: $ 0 Nuværende pris: $ 0.00061266

Walken (WLKN) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Walken (WLKN) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal WLKN tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange WLKN tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår WLKN's tokenomics, kan du udforske WLKN tokens live-pris!

