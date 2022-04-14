TiFi (TIFI) Tokenomics Få vigtig indsigt i TiFi (TIFI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

TiFi (TIFI) Information The token is running on Binance Smart Chain (BSC) and provides several attractive features that encourage people to invest and trade with the token itself. Token-back reward is the most innovative feature of TiFi token. It stimulates token holders to use TiFi token purchase merchandise by providing ""token reward"" back to consumers, which functions similar to cash reward credit cards. TIFI also offers reflection reward redistributed to every holder. These reward distributions just requires TIFI holders to hold. TiFi token is an anti-inflation cryptocurrency. The decentralized smart contract of TiFi token burns tokens automatically by subtracting a tiny portion from total supply whenever a transaction happens. Officiel hjemmeside: https://tifi.net/ Køb TIFI nu!

TiFi (TIFI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for TiFi (TIFI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 146.68K $ 146.68K $ 146.68K Samlet udbud $ 721.88T $ 721.88T $ 721.88T Cirkulerende forsyning $ 46.98T $ 46.98T $ 46.98T FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 2.25M $ 2.25M $ 2.25M Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om TiFi (TIFI) pris

TiFi (TIFI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for TiFi (TIFI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal TIFI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange TIFI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår TIFI's tokenomics, kan du udforske TIFI tokens live-pris!

