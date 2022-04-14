sDOLA (SDOLA) Tokenomics Få vigtig indsigt i sDOLA (SDOLA), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

sDOLA (SDOLA) Information sDOLA is a yield-bearing, synthetic stablecoin that derives its yield from Inverse Finance's FiRM fixed rate lending market revenues. Users who stake DOLA receive a constant stream of DBR's, which are auto-compounded into more DOLA, resulting in yield-bearing sDOLA. Officiel hjemmeside: https://www.inverse.finance/sDOLA Hvidbog: https://www.inverse.finance/sDOLA.pdf

sDOLA (SDOLA) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for sDOLA (SDOLA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 28.38M Samlet udbud $ 25.03M Cirkulerende forsyning $ 24.75M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 28.70M Alle tiders Høj: $ 1.18 Alle tiders Lav: $ 1.017 Nuværende pris: $ 1.15

sDOLA (SDOLA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for sDOLA (SDOLA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SDOLA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SDOLA tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

