Molten (MOLTEN) Tokenomics Få vigtig indsigt i Molten (MOLTEN), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.

Molten (MOLTEN) Information Molten is a secure, ultra low cost, OEV protected, layer 2 made for traders. By offering the best experience on chain, Molten is the best place to trade on top of any existing protocol, while protecting the protocols at the same time. Officiel hjemmeside: https://docs.unidex.exchange/appchain/markdown Køb MOLTEN nu!

Molten (MOLTEN) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Molten (MOLTEN), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 2.81M $ 2.81M $ 2.81M Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 547.29K $ 547.29K $ 547.29K Alle tiders Høj: $ 1.81 $ 1.81 $ 1.81 Alle tiders Lav: $ 0.07392 $ 0.07392 $ 0.07392 Nuværende pris: $ 0.19488 $ 0.19488 $ 0.19488 Få mere at vide om Molten (MOLTEN) pris

Molten (MOLTEN) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Molten (MOLTEN) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal MOLTEN tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange MOLTEN tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår MOLTEN's tokenomics, kan du udforske MOLTEN tokens live-pris!

MOLTEN Prisprediktion Vil du vide, hvor MOLTEN måske er på vej hen? Vores MOLTEN prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se MOLTEN Tokens prisprediktion nu!

