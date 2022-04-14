Kensei (KENSEI) Tokenomics Få vigtig indsigt i Kensei (KENSEI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Kensei (KENSEI) Information $KENSEI is a community-driven meme token born from the passion and dedication of original Shido holders. Rooted in the principles of Honor and Precision, $KENSEI represents a united force working toward the continued growth of the Shido ecosystem. Honor: A steadfast commitment to the community’s shared vision. Precision: Focused, purposeful action toward a singular objective. More than just a meme token, $KENSEI embodies the spirit of a collective on the “Sword Path” — a journey defined by strength, loyalty, and unwavering purpose. It’s a symbol of determination and unity, driven by a growing community of modern-day warriors ready to shape the future together. Officiel hjemmeside: https://kenseishido.xyz Hvidbog: https://github.com/kenseishido/docs/blob/main/KENSEI_WHITEPAPERV3.pdf Køb KENSEI nu!

Kensei (KENSEI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Kensei (KENSEI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 822.04K $ 822.04K $ 822.04K Samlet udbud $ 45.11B $ 45.11B $ 45.11B Cirkulerende forsyning $ 45.12B $ 45.12B $ 45.12B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 822.04K $ 822.04K $ 822.04K Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Kensei (KENSEI) pris

Kensei (KENSEI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Kensei (KENSEI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal KENSEI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange KENSEI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår KENSEI's tokenomics, kan du udforske KENSEI tokens live-pris!

