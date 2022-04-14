Dank Memes (DANK) Tokenomics Få vigtig indsigt i Dank Memes (DANK), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Dank Memes (DANK) Information Dank Memes is a meme-inspired token that embodies the irreverent spirit of dank culture and internet memes. Built for the community of humor enthusiasts and crypto degens alike, Dank Memes celebrates the absurdity, creativity, and chaotic energy of meme lords everywhere. Whether you're trading, hodling, or just vibing, this token is your ticket to the dankest corners of the blockchain. All memes on the internet are dank by definition. Officiel hjemmeside: https://www.dankmemesonsol.net/ Køb DANK nu!

Dank Memes (DANK) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Dank Memes (DANK), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 807.01K $ 807.01K $ 807.01K Samlet udbud $ 974.68M $ 974.68M $ 974.68M Cirkulerende forsyning $ 974.68M $ 974.68M $ 974.68M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 807.01K $ 807.01K $ 807.01K Alle tiders Høj: $ 0.00210921 $ 0.00210921 $ 0.00210921 Alle tiders Lav: $ 0.00033368 $ 0.00033368 $ 0.00033368 Nuværende pris: $ 0.00082889 $ 0.00082889 $ 0.00082889 Få mere at vide om Dank Memes (DANK) pris

Dank Memes (DANK) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Dank Memes (DANK) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal DANK tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange DANK tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår DANK's tokenomics, kan du udforske DANK tokens live-pris!

DANK Prisprediktion Vil du vide, hvor DANK måske er på vej hen? Vores DANK prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se DANK Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!