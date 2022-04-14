BurnedFi (BURN) Tokenomics Få vigtig indsigt i BurnedFi (BURN), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

BurnedFi (BURN) Information The token symbols $burnedFi (shortened as $burn) and $burnBuild (shortened as $build) are used in the following references. Convert your $burn tokens into an equivalent amount of $BNB and mint $build tokens as proof. Assumption: Burning 1000 $burn tokens worth 1 $BNB will mint 1 $build token as your proof. Simultaneously, an additional 1 $build token will be minted and distributed to all $build holders [based on $build holdings]. If you are the first to burn $burn tokens worth 1 $BNB, you will receive 1 $build and 1 $build reflection, totaling 2 tokens. When the second burn, with tokens worth 2 $BNB, occurs, the participant will receive 2 $build proofs and 1 $build reflection. You will also receive 1 $build (as you occupy 50% of the share). And so on! Claim Rewards: Reward calculation: Your holdings of $build - Your proof (build) = BNB reward you can claim. Assuming your initial burn value was 1 $build (proof), when you accumulate 10 $build, you can claim a reward of 9 $BNB! Regardless of the quantity of your $build proofs, they will be reset to zero when you claim the reward. Don't claim rewards too easily; leave them for community development. Invite Rewards: When a burner uses your link to burn $burn tokens, you can receive a 10% reward in $burn tokens. If you were also invited, the person who invited you can also receive a 5% reward in $burn tokens. The remaining $burn tokens will be transferred to the black hole (0xdead) address, at least 85%. Officiel hjemmeside: https://burnedfi.app/ Hvidbog: https://docs.burnedfi.com/ Køb BURN nu!

BurnedFi (BURN) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for BurnedFi (BURN), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 26.55M $ 26.55M $ 26.55M Samlet udbud $ 12.64M $ 12.64M $ 12.64M Cirkulerende forsyning $ 12.64M $ 12.64M $ 12.64M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 26.55M $ 26.55M $ 26.55M Alle tiders Høj: $ 10.25 $ 10.25 $ 10.25 Alle tiders Lav: $ 0.542183 $ 0.542183 $ 0.542183 Nuværende pris: $ 2.1 $ 2.1 $ 2.1 Få mere at vide om BurnedFi (BURN) pris

BurnedFi (BURN) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for BurnedFi (BURN) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BURN tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BURN tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BURN's tokenomics, kan du udforske BURN tokens live-pris!

BURN Prisprediktion Vil du vide, hvor BURN måske er på vej hen? Vores BURN prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

