AshSwap (ASH) Tokenomics Få vigtig indsigt i AshSwap (ASH), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

AshSwap (ASH) Information Given AshSwap is a stable-swap on the Elrond Network and adapts the token model of Curve Finance, the ASH token functions very similarly to CRV, at least at this stage. So people can stake ASH to receive veASH. With veASH users can: Boost yields in the farms

Earn part of the trading fees of the exchange

Gain voting right in ASH DAO Officiel hjemmeside: https://ashswap.io Hvidbog: https://docs.ashswap.io/getting-started/introduction Køb ASH nu!

AshSwap (ASH) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for AshSwap (ASH), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 414.89M $ 414.89M $ 414.89M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 2.42M $ 2.42M $ 2.42M Alle tiders Høj: $ 0.120014 $ 0.120014 $ 0.120014 Alle tiders Lav: $ 0.0019391 $ 0.0019391 $ 0.0019391 Nuværende pris: $ 0.00241848 $ 0.00241848 $ 0.00241848 Få mere at vide om AshSwap (ASH) pris

AshSwap (ASH) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for AshSwap (ASH) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ASH tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ASH tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ASH's tokenomics, kan du udforske ASH tokens live-pris!

ASH Prisprediktion Vil du vide, hvor ASH måske er på vej hen? Vores ASH prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se ASH Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!