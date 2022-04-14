Alpha City (AMETA) Tokenomics Få vigtig indsigt i Alpha City (AMETA), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Alpha City (AMETA) Information Alpha City is a blockchain-powered virtual world moved to the BASE network and developed using Unreal Engine 5. It allows users to explore, create, and monetize content in a high-quality, graphically rich metaverse environment. Players can purchase Alpha Lands, build custom homes or businesses, and engage with a social-business lifestyle metaverse designed for immersive and interactive experiences. The project integrates NFT-based land ownership, customizable structures, and an economy driven by ALPHA tokens. Officiel hjemmeside: https://alphacitymeta.com/ Køb AMETA nu!

Alpha City (AMETA) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Alpha City (AMETA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 13.32M $ 13.32M $ 13.32M Samlet udbud $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Cirkulerende forsyning $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 13.32M $ 13.32M $ 13.32M Alle tiders Høj: $ 0.00151579 $ 0.00151579 $ 0.00151579 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00133343 $ 0.00133343 $ 0.00133343 Få mere at vide om Alpha City (AMETA) pris

Alpha City (AMETA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Alpha City (AMETA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal AMETA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange AMETA tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår AMETA's tokenomics, kan du udforske AMETA tokens live-pris!

