XOXNO Network (XOXNO) Information XOXNO aims to build an all-in-one platform accessible to non-crypto native users. XOXNO Network empowers you to explore a web3 economy in one place: collectibles & ticketing, DeFi and more. Officiel hjemmeside: https://xoxno.com Hvidbog: https://media.xoxno.com/docs/whitepaper.pdf Block Explorer: https://explorer.multiversx.com/tokens/XOXNO-c1293a Køb XOXNO nu!

XOXNO Network (XOXNO) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for XOXNO Network (XOXNO), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 3.28M $ 3.28M $ 3.28M Alle tiders Høj: $ 0.30994 $ 0.30994 $ 0.30994 Alle tiders Lav: $ 0.016038435287442202 $ 0.016038435287442202 $ 0.016038435287442202 Nuværende pris: $ 0.03275 $ 0.03275 $ 0.03275 Få mere at vide om XOXNO Network (XOXNO) pris

XOXNO Network (XOXNO) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for XOXNO Network (XOXNO) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal XOXNO tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange XOXNO tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår XOXNO's tokenomics, kan du udforske XOXNO tokens live-pris!

XOXNO Network (XOXNO) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for XOXNO hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk XOXNO prishistorikken nu!

XOXNO Prisprediktion Vil du vide, hvor XOXNO måske er på vej hen? Vores XOXNO prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se XOXNO Tokens prisprediktion nu!

