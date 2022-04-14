Lunos (UNO) Tokenomics Få vigtig indsigt i Lunos (UNO), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Lunos (UNO) Information Lunos is the next evolution in decentralized risk protection, bringing automation, transparency, and scalability to on-chain coverage. Built on Uno Re's foundation, Lunos introduces AVS-powered claim execution and an AVS-governed AI agent framework—a trustless decision-making system designed for broader Web3 applications beyond coverage. By combining AI agents with decentralized claim resolution, Lunos enables instant, dispute-free payouts, reducing fraud and inefficiencies in systems requiring fair validation—bridging off-chain data into Web3. Officiel hjemmeside: https://lunos.xyz/ Hvidbog: https://unore.io/static/docs/unore-wp.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x474021845c4643113458ea4414bdb7fb74a01a77

Lunos (UNO) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Lunos (UNO), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 345.86K $ 345.86K $ 345.86K Samlet udbud $ 384.65M $ 384.65M $ 384.65M Cirkulerende forsyning $ 111.57M $ 111.57M $ 111.57M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.19M $ 1.19M $ 1.19M Alle tiders Høj: $ 1.09 $ 1.09 $ 1.09 Alle tiders Lav: $ 0.002067445721327751 $ 0.002067445721327751 $ 0.002067445721327751 Nuværende pris: $ 0.0031 $ 0.0031 $ 0.0031 Få mere at vide om Lunos (UNO) pris

Lunos (UNO) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Lunos (UNO) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal UNO tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange UNO tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår UNO's tokenomics, kan du udforske UNO tokens live-pris!

Lunos (UNO) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for UNO hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk UNO prishistorikken nu!

UNO Prisprediktion Vil du vide, hvor UNO måske er på vej hen? Vores UNO prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se UNO Tokens prisprediktion nu!

