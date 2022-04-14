TOMI (TOMI) Tokenomics

TOMI (TOMI) Tokenomics

Få vigtig indsigt i TOMI (TOMI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
USD

TOMI (TOMI) Information

tomi creates a complete alternative world wide web that combines the best of Web2 and Web3 technology for a privacy-preserving, self-governed and self-funding internet. Anyone can access this parallel web through a tomi browser, freeing themselves from the surveillance and control of large organizations which have come to dominate the world wide web. Rather than reinventing the entire infrastructure, tomi takes basic working building blocks of the web and supplements them with governance, cryptocurrency, identity, and privacy layers that allow the people who use the tomiNet to be the governors of the web through a direct democracy DAO.

Officiel hjemmeside:
https://tomi.com/
Hvidbog:
https://tomi.com/newmmm/Tomi_Free_As_In_Speech_Whitepaper_V1.0.pdf
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0x4385328cc4D643Ca98DfEA734360C0F596C83449

TOMI (TOMI) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for TOMI (TOMI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 1.60M
$ 1.60M$ 1.60M
Samlet udbud
--
----
Cirkulerende forsyning
$ 4.27B
$ 4.27B$ 4.27B
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
--
----
Alle tiders Høj:
$ 6.8062
$ 6.8062$ 6.8062
Alle tiders Lav:
$ 0.000397220779306603
$ 0.000397220779306603$ 0.000397220779306603
Nuværende pris:
$ 0.0003745
$ 0.0003745$ 0.0003745

TOMI (TOMI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for TOMI (TOMI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal TOMI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange TOMI tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår TOMI's tokenomics, kan du udforske TOMI tokens live-pris!

Sådan køber du TOMI

Er du interesseret i at tilføje TOMI (TOMI) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe TOMI, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto.

TOMI (TOMI) Prishistorik

Ved at analysere kurshistorikken for TOMI hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse.

TOMI Prisprediktion

Vil du vide, hvor TOMI måske er på vej hen? Vores TOMI prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

Hvorfor skal du vælge MEXC?

MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto.

Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder
Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er
#Likviditet nr. 1 på tværs af branchen
Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice
100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler
Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT
mc_how_why_title
Køb krypto med kun 1 USDT: Din nemmeste vej til krypto!

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.