TOMI (TOMI) Information tomi creates a complete alternative world wide web that combines the best of Web2 and Web3 technology for a privacy-preserving, self-governed and self-funding internet. Anyone can access this parallel web through a tomi browser, freeing themselves from the surveillance and control of large organizations which have come to dominate the world wide web. Rather than reinventing the entire infrastructure, tomi takes basic working building blocks of the web and supplements them with governance, cryptocurrency, identity, and privacy layers that allow the people who use the tomiNet to be the governors of the web through a direct democracy DAO. Officiel hjemmeside: https://tomi.com/ Hvidbog: https://tomi.com/newmmm/Tomi_Free_As_In_Speech_Whitepaper_V1.0.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x4385328cc4D643Ca98DfEA734360C0F596C83449 Køb TOMI nu!

TOMI (TOMI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for TOMI (TOMI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.60M $ 1.60M $ 1.60M Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 4.27B $ 4.27B $ 4.27B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 6.8062 $ 6.8062 $ 6.8062 Alle tiders Lav: $ 0.000397220779306603 $ 0.000397220779306603 $ 0.000397220779306603 Nuværende pris: $ 0.0003745 $ 0.0003745 $ 0.0003745 Få mere at vide om TOMI (TOMI) pris

TOMI (TOMI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for TOMI (TOMI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal TOMI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange TOMI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår TOMI's tokenomics, kan du udforske TOMI tokens live-pris!

TOMI (TOMI) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for TOMI hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk TOMI prishistorikken nu!

TOMI Prisprediktion Vil du vide, hvor TOMI måske er på vej hen? Vores TOMI prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se TOMI Tokens prisprediktion nu!

