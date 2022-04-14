TANSSI (TANSSI) Tokenomics Få vigtig indsigt i TANSSI (TANSSI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

TANSSI (TANSSI) Information Tanssi enables RWA and fintech teams to deploy production-grade, sovereign appchains in clicks—with Ethereum-backed security, decentralized infrastructure, and fully customizable execution logic. Officiel hjemmeside: https://www.tanssi.network/ Hvidbog: https://docs.tanssi.network/ Block Explorer: https://tanssi.subscan.io/ Køb TANSSI nu!

TANSSI (TANSSI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for TANSSI (TANSSI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: -- -- -- Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning -- -- -- FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 46.97M $ 46.97M $ 46.97M Alle tiders Høj: $ 0.0878 $ 0.0878 $ 0.0878 Alle tiders Lav: -- -- -- Nuværende pris: $ 0.04697 $ 0.04697 $ 0.04697 Få mere at vide om TANSSI (TANSSI) pris

TANSSI (TANSSI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for TANSSI (TANSSI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal TANSSI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange TANSSI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår TANSSI's tokenomics, kan du udforske TANSSI tokens live-pris!

TANSSI (TANSSI) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for TANSSI hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk TANSSI prishistorikken nu!

TANSSI Prisprediktion Vil du vide, hvor TANSSI måske er på vej hen? Vores TANSSI prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se TANSSI Tokens prisprediktion nu!

