SophiaVerse (SOPHIA) Tokenomics Få vigtig indsigt i SophiaVerse (SOPHIA), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.

SophiaVerse (SOPHIA) Information SophiaVerse is a gamified infrastructure built in the pursuit of Sophia's development via gameplay, through AI programming and the use of the SOPH utility token. The goal of SophiaVerse is to create a gamified decentralised AI ecosystem where humans and AI can work together to build superintelligent systems leading to a beneficial Singularity. Officiel hjemmeside: https://sophiaverse.ai Hvidbog: https://uploads-ssl.webflow.com/622c1e6eb1cd192ecedc6225/6478bea1a315bfb5780f59fb_SophiaVerse%20Whitepaper%20v2.0.pdf Block Explorer: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=ethereum&tab=transactions&tokenAddress=0x73fbd93bfda83b111ddc092aa3a4ca77fd30d380 Køb SOPHIA nu!

SophiaVerse (SOPHIA) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for SophiaVerse (SOPHIA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 4.61M $ 4.61M $ 4.61M Alle tiders Høj: $ 0.2699 $ 0.2699 $ 0.2699 Alle tiders Lav: $ 0.003319533790865521 $ 0.003319533790865521 $ 0.003319533790865521 Nuværende pris: $ 0.004613 $ 0.004613 $ 0.004613 Få mere at vide om SophiaVerse (SOPHIA) pris

SophiaVerse (SOPHIA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for SophiaVerse (SOPHIA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SOPHIA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SOPHIA tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SOPHIA's tokenomics, kan du udforske SOPHIA tokens live-pris!

Er du interesseret i at tilføje SophiaVerse (SOPHIA) til din portefølje?

SophiaVerse (SOPHIA) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for SOPHIA hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk SOPHIA prishistorikken nu!

SOPHIA Prisprediktion Vil du vide, hvor SOPHIA måske er på vej hen? Vores SOPHIA prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se SOPHIA Tokens prisprediktion nu!

