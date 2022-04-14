Janitor (JANITOR) Tokenomics Få vigtig indsigt i Janitor (JANITOR), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Janitor (JANITOR) Information An MCP and A2A-powered autonomous crypto intelligence system that monitors, analyzes, and responds to on-chain Alpha opportunities, liquidity shifts, and protocol anomalies. Officiel hjemmeside: https://janitorai.io/ Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x3c8d20001fe883934a15c949a3355a65ca984444 Køb JANITOR nu!

Janitor (JANITOR) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Janitor (JANITOR), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 2.24M $ 2.24M $ 2.24M Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 2.24M $ 2.24M $ 2.24M Alle tiders Høj: $ 0.02901 $ 0.02901 $ 0.02901 Alle tiders Lav: $ 0.002351707237542373 $ 0.002351707237542373 $ 0.002351707237542373 Nuværende pris: $ 0.002237 $ 0.002237 $ 0.002237 Få mere at vide om Janitor (JANITOR) pris

Janitor (JANITOR) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Janitor (JANITOR) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal JANITOR tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange JANITOR tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår JANITOR's tokenomics, kan du udforske JANITOR tokens live-pris!

Sådan køber du JANITOR Er du interesseret i at tilføje Janitor (JANITOR) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe JANITOR, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber JANITOR på MEXC nu!

Janitor (JANITOR) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for JANITOR hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk JANITOR prishistorikken nu!

JANITOR Prisprediktion Vil du vide, hvor JANITOR måske er på vej hen? Vores JANITOR prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se JANITOR Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!