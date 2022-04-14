Itheum (ITHEUM) Tokenomics

Få vigtig indsigt i Itheum (ITHEUM), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
USD

Itheum (ITHEUM) Information

Itheum is the world's 1st decentralized data brokerage platform that transforms users' personal data into a highly tradable asset class. It provides Data Creators and Data Consumers with the tools required to "bridge" highly valuable personal data from web2 into web3 and to then trade data with a seamless UX that’s built on top of blockchain technology and decentralized governance.

Officiel hjemmeside:
https://itheum.io
Hvidbog:
https://dev.to/itheum/itheum-data-dex-whitepaper-ooo
Block Explorer:
https://solscan.io/token/iTHSaXjdqFtcnLK4EFEs7mqYQbJb6B7GostqWbBQwaV

Itheum (ITHEUM) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Itheum (ITHEUM), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 572.05K
Samlet udbud
Samlet udbud
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Cirkulerende forsyning
$ 486.44M
$ 486.44M$ 486.44M
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 1.18M
$ 1.18M$ 1.18M
Alle tiders Høj:
$ 0.299
$ 0.299$ 0.299
Alle tiders Lav:
$ 0.000836919399514103
$ 0.000836919399514103$ 0.000836919399514103
Nuværende pris:
$ 0.001176
$ 0.001176$ 0.001176

Itheum (ITHEUM) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for Itheum (ITHEUM) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal ITHEUM tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange ITHEUM tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår ITHEUM's tokenomics, kan du udforske ITHEUM tokens live-pris!

Sådan køber du ITHEUM

Er du interesseret i at tilføje Itheum (ITHEUM) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe ITHEUM, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto.

Itheum (ITHEUM) Prishistorik

Ved at analysere kurshistorikken for ITHEUM hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse.

ITHEUM Prisprediktion

Vil du vide, hvor ITHEUM måske er på vej hen? Vores ITHEUM prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

