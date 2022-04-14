Itheum (ITHEUM) Tokenomics Få vigtig indsigt i Itheum (ITHEUM), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Itheum (ITHEUM) Information Itheum is the world's 1st decentralized data brokerage platform that transforms users' personal data into a highly tradable asset class. It provides Data Creators and Data Consumers with the tools required to "bridge" highly valuable personal data from web2 into web3 and to then trade data with a seamless UX that’s built on top of blockchain technology and decentralized governance. Officiel hjemmeside: https://itheum.io Hvidbog: https://dev.to/itheum/itheum-data-dex-whitepaper-ooo Block Explorer: https://solscan.io/token/iTHSaXjdqFtcnLK4EFEs7mqYQbJb6B7GostqWbBQwaV Køb ITHEUM nu!

Itheum (ITHEUM) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Itheum (ITHEUM), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 572.05K $ 572.05K $ 572.05K Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 486.44M $ 486.44M $ 486.44M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.18M $ 1.18M $ 1.18M Alle tiders Høj: $ 0.299 $ 0.299 $ 0.299 Alle tiders Lav: $ 0.000836919399514103 $ 0.000836919399514103 $ 0.000836919399514103 Nuværende pris: $ 0.001176 $ 0.001176 $ 0.001176 Få mere at vide om Itheum (ITHEUM) pris

Itheum (ITHEUM) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Itheum (ITHEUM) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ITHEUM tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ITHEUM tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ITHEUM's tokenomics, kan du udforske ITHEUM tokens live-pris!

