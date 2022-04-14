Botify (BOTIFY) Tokenomics Få vigtig indsigt i Botify (BOTIFY), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Botify (BOTIFY) Information Botify.cloud is revolutionizing the way automation is built, deployed, and monetized. Positioned as the "Shopify of AI", Botify.cloud empowers users to create no-code AI agents tailored to any task—be it social media management, trading, or real-world IoT applications. Leveraging blockchain technology, BOTIFY holders benefit from lifetime revenue shares generated by platform activity, creating a sustainable and rewarding ecosystem. Officiel hjemmeside: https://botify.cloud/ Hvidbog: https://botify-cloud.gitbook.io/whitepaper Block Explorer: https://solscan.io/token/BYZ9CcZGKAXmN2uDsKcQMM9UnZacija4vWcns9Th69xb Køb BOTIFY nu!

Botify (BOTIFY) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Botify (BOTIFY), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 5.07M $ 5.07M $ 5.07M Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 999.89M $ 999.89M $ 999.89M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 0.06 $ 0.06 $ 0.06 Alle tiders Lav: $ 0.002575299097120041 $ 0.002575299097120041 $ 0.002575299097120041 Nuværende pris: $ 0.005074 $ 0.005074 $ 0.005074 Få mere at vide om Botify (BOTIFY) pris

Botify (BOTIFY) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Botify (BOTIFY) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BOTIFY tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BOTIFY tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BOTIFY's tokenomics, kan du udforske BOTIFY tokens live-pris!

Sådan køber du BOTIFY Er du interesseret i at tilføje Botify (BOTIFY) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe BOTIFY, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber BOTIFY på MEXC nu!

Botify (BOTIFY) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for BOTIFY hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk BOTIFY prishistorikken nu!

BOTIFY Prisprediktion Vil du vide, hvor BOTIFY måske er på vej hen? Vores BOTIFY prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se BOTIFY Tokens prisprediktion nu!

