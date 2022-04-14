Blur (BLUR) Tokenomics Få vigtig indsigt i Blur (BLUR), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Blur (BLUR) Information Blur is a decentralized pro-NFT marketplace and aggregator that will be governed by $BLUR holders. Blur has been architected to handle the high load, which enables unmatched speed and advanced features including real-time data feed, charts, bulk listing and buying tools, and portfolio management. Officiel hjemmeside: https://blur.io/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x5283d291dbcf85356a21ba090e6db59121208b44 Køb BLUR nu!

Blur (BLUR) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Blur (BLUR), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 200.48M $ 200.48M $ 200.48M Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 2.47B $ 2.47B $ 2.47B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 7.2338 $ 7.2338 $ 7.2338 Alle tiders Lav: $ 0.06172254040512737 $ 0.06172254040512737 $ 0.06172254040512737 Nuværende pris: $ 0.08128 $ 0.08128 $ 0.08128 Få mere at vide om Blur (BLUR) pris

Blur (BLUR) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Blur (BLUR) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BLUR tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BLUR tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BLUR's tokenomics, kan du udforske BLUR tokens live-pris!

Blur (BLUR) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for BLUR hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk BLUR prishistorikken nu!

BLUR Prisprediktion Vil du vide, hvor BLUR måske er på vej hen? Vores BLUR prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se BLUR Tokens prisprediktion nu!

