ZoidPay (ZPAY) Prisprediktion (USD)

Få ZoidPay prisprediktioner for 2026, 2027, 2028, 2030 og meget mere. Forudsig, hvor meget ZPAY vil vokse de næste 5 år eller mere. Forudsig øjeblikkeligt fremtidige prisscenarier baseret på markedstendenser og -stemning.

Indtast et tal mellem -100 og 1,000 for at forudsige prisen på ZoidPay % Beregne *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisprediktioner er baseret på brugerinput. -- -- -- 0.00% USD Faktisk Forudsigelse ZoidPay Prisprediktion for 2025-2050 (USD) ZoidPay (ZPAY) Prisprediktion for 2025 (i år) Baseret på din forudsigelse kan ZoidPay potentielt se en vækst på 0.00%. Det kan nå en handelspris på $ 0.007972 i 2025. ZoidPay (ZPAY) Prisprediktion for 2026 (næste år) Baseret på din forudsigelse kan ZoidPay potentielt se en vækst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.008371 i 2026. ZoidPay (ZPAY) Prisprediktion for 2027 (om 2 år) Ifølge prisprediktionsmodulet vil den forventede fremtidige pris på ZPAY for 2027 være $ 0.008789 med en 10.25% vækstrate. ZoidPay (ZPAY) Prisprediktion for 2028 (om 3 år) Ifølge prisprediktionsmodulet vil den forventede fremtidige pris på ZPAY i 2028 være $ 0.009229 med en 15.76% vækstrate. ZoidPay (ZPAY) Prisprediktion for 2029 (om 4 år) Efter prisprediktionsmodulet ovenfor vil målprisen for ZPAY i 2029 være $ 0.009690 sammen med 21.55% vækstraten. ZoidPay (ZPAY) Prisprediktion for 2030 (om 5 år) Efter prisprediktionsmodulet ovenfor vil målprisen for ZPAY i 2030 være $ 0.010175 sammen med 27.63% vækstraten. ZoidPay (ZPAY) Prisprediktion for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på ZoidPay potentielt se en vækst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.016574. ZoidPay (ZPAY) Prisprediktion for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på ZoidPay potentielt se en vækst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.026998. År Pris Vækst 2025 $ 0.007972 0.00%

2040 $ 0.016574 107.89% Vis mere Kortsigtet ZoidPayprisforudsigelse for i dag, i morgen, i denne uge og om 30 dage Dato Forudsigelse af pris Vækst November 2, 2025(I dag) $ 0.007972 0.00%

November 3, 2025(I morgen) $ 0.007973 0.01%

November 9, 2025(Denne uge) $ 0.007980 0.10%

December 2, 2025(30 dage) $ 0.008005 0.41% ZoidPay (ZPAY) Prisforudsigelse i dag Den forventede pris på ZPAY for November 2, 2025(I dag) , er $0.007972 . Denne fremskrivning afspejler det beregnede resultat af den angivne vækstprocent, hvilket giver brugerne et øjebliksbillede af den potentielle prisbevægelse i dag. ZoidPay (ZPAY) Prisforudsigelse i morgen For November 3, 2025(I morgen), er prisforudsigelsen for ZPAY, ved hjælp af et input på 5% i årlig vækst er $0.007973 . Disse resultater giver en anslået prognose for tokenens værdi baseret på de valgte parametre. ZoidPay (ZPAY) Prisforudsigelse i denne uge Ved November 9, 2025(Denne uge) er prisforudsigelsen for ZPAY, med en årlig vækstrate på 5% , er $0.007980 . Denne ugentlige prognose er beregnet ud fra den samme vækstprocent for at give en idé om den potentielle prisudvikling i de kommende dage. ZoidPay (ZPAY) Prisforudsigelse 30 dage Når vi ser 30 dage frem, vil den forventede pris på ZPAY være $0.008005 . Denne forudsigelse udledes ved hjælp af 5% årlige vækstinput i for at estimere, hvilket niveau tokenens værdi kan ligge på efter en måned.

Aktuel ZoidPay prisstatistik Nuværende pris ---- -- Prisændring (24 T) -- Markedsværdi $ 3.13M$ 3.13M $ 3.13M Cirkulationsforsyning 392.00M 392.00M 392.00M Volumen (24 timer) ---- -- Volumen (24 timer) -- Den seneste ZPAY pris er --. Den har en 24-timers ændring på 0.00%, med en 24-timers handelsvolumen på --. Desuden har ZPAY et cirkulerende forsyning på 392.00M og en samlet markedsværdi på $ 3.13M. Se live ZPAY pris

ZoidPay Historisk pris Ifølge de seneste data indsamlet på ZoidPay-siden med livepriser er den aktuelle pris på ZoidPay 0.007972USD. Det cirkulerende udbud af ZoidPay(ZPAY) er 392.00M ZPAY , hvilket giver det en markedsværdi på $3,128,694 . Periode Forandring(%) Forandring(USD) Høj Lav 24 timer 46.67% $ 0.002536 $ 0.008439 $ 0.005348

7 dage 133.90% $ 0.010675 $ 0.008264 $ 0.001757

30 dage 368.53% $ 0.029381 $ 0.008264 $ 0.001757 24 timers ydeevne I løbet af de sidste 24 timer har ZoidPay vist en prisbevægelse på $0.002536 , hvilket svarer til en værdiændring på 46.67% . 7-dages præstation I løbet af de seneste 7 dage blev ZoidPay handlet til en højeste værdi på $0.008264 og en laveste værdi på $0.001757 . Den havde oplevet en prisændring på 133.90% . Denne seneste tendens viser ZPAYs potentiale for yderligere bevægelse på markedet. 30-dages præstation I løbet af den seneste måned har ZoidPay oplevet en ændring på 368.53% , hvilket svarer til cirka $0.029381 i værdi. Det tyder på, at ZPAY kan opleve yderligere prisændringer i den nærmeste fremtid.

Hvordan fungerer ZoidPay (ZPAY )-prisforudsigelsesmodulet? ZoidPay-prisforudsigelsesmodulet er et brugervenligt værktøj, der er designet til at hjælpe dig med at estimere potentielle fremtidige priser på ZPAY baseret på dine egne vækstantagelser. Uanset om du er en erfaren trader eller en nysgerrig investor, tilbyder dette modul en enkel og interaktiv måde at forudsige tokenens fremtidige værdi på. 1. Indtast din vækstforudsigelse Start med at indtaste din ønskede vækstprocent, som kan være enten positiv eller negativ, afhængigt af dine markedsudsigter. Den kan afspejle dine forventninger for ZoidPay over det næste år, fem år eller endda årtier ud i fremtiden. 2. Beregn den fremtidige pris Når du har indtastet vækstraten, skal du klikke på knappen "Beregn". Modulet beregner øjeblikkeligt den forventede fremtidige pris på ZPAY, hvilket giver dig en klar visualisering af, hvordan din forudsigelse påvirker tokenens værdi over tid. 3. Udforsk forskellige scenarier Du kan eksperimentere med forskellige vækstrater for at se, hvordan forskellige markedsforhold kan påvirke prisen på ZoidPay. Denne fleksibilitet giver dig mulighed for at analysere både optimistiske og konservative prognoser, hvilket hjælper dig med at træffe mere informerede beslutninger. 4. Brugernes samlede følelser og indsigt Modulet integrerer også data om brugernes følelser, så du kan sammenligne dine forudsigelser med andre brugeres. Dette samlede input giver værdifuld indsigt i, hvordan fællesskabet opfatter fremtiden for ZPAY. Tekniske indikatorer til prisforudsigelse For at forbedre prognosens nøjagtighed udnytter modulet en række tekniske indikatorer og markedsdata. Disse omfatter: Eksponentielt glidende gennemsnit (Exponential Moving Averages, EMA): Hjælper med at spore tokens prisudvikling ved at udjævne udsving og give indsigt i potentielle trendvendinger. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identificerer potentielle overkøbte eller oversolgte forhold. Indeks for relativ styrke (Relative Strength Index, RSI): Vurderer momentum af ZPAY for at afgøre, om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergensdivergens for glidende gennemsnit (Moving Average Convergence Divergence, MACD): Evaluerer styrken og retningen af prisbevægelser for at identificere potentielle ind- og udgangspunkter. Ved at kombinere disse indikatorer med markedsdata i realtid giver modulet en dynamisk prisforudsigelse, der hjælper dig med at få dybere indsigt i det fremtidige potentiale for ZoidPay.

Hvorfor er ZPAY prisforudsigelse vigtig?

ZPAY Prisforudsigelser er afgørende af flere årsager, og investorer engagerer sig i dem til forskellige formål:

Udvikling af investeringsstrategi: Forudsigelser hjælper investorer med at formulere strategier. Ved at estimere fremtidige priser kan de beslutte, hvornår de skal købe, sælge eller beholde kryptovaluta.

Risikovurdering: Forståelse af potentielle prisbevægelser giver investorer mulighed for at måle risikoen forbundet med et bestemt kryptoaktiv. Dette er vigtigt for at håndtere og afbøde potentielle tab.

Markedsanalyse: Forudsigelser involverer ofte analyse af markedstendenser, nyheder og historiske data. Denne omfattende analyse hjælper investorer med at forstå markedsdynamikken og de faktorer, der påvirker prisændringer.

Porteføljediversificering: Ved at forudsige, hvilke kryptovalutaer der kan klare sig godt, kan investorer diversificere deres porteføljer i overensstemmelse hermed og sprede risikoen på tværs af forskellige aktiver.

Langsigtet planlægning: Investorer, der leder efter langsigtede gevinster, er afhængige af forudsigelser for at identificere kryptovalutaer med potentiale for fremtidig vækst.

Psykologisk beredskab: At kende mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmæssigt og økonomisk på markedsvolatilitet.

Engagement i samfundet: Forudsigelser om kryptopriser udløser ofte diskussioner i investorsamfundet, hvilket fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstendenser.

Ofte stillede spørgsmål (FAQ) : Er ZPAY værd at investere i nu? Ifølge dine forudsigelser vil ZPAY opnå -- på undefined , hvilket gør det til en token, der er værd at overveje. Hvad er prisprediktionen for ZPAY næste måned? Ifølge ZoidPay (ZPAY) prisprediktionsværktøjet vil den forventede ZPAY pris nå -- på undefined . Hvor meget vil 1 ZPAY koste i 2026? Prisen på 1 ZoidPay (ZPAY) er i dag -- . Ifølge forudsigelsesmodulet ovenfor vil ZPAY stige med 0.00% , og nå -- i 2026. Hvad er den forventede pris på ZPAY i 2027? ZoidPay (ZPAY) forventes atse 0.00% stige årligt og nå en pris på -- for 1 ZPAY i 2027. Hvad er det anslåede prismål for ZPAY i 2028? Ifølge dit prisprediktionsinput vil ZoidPay (ZPAY) opleve en 0.00% vækst med et anslået prismål på -- i 2028. Hvad er det anslåede prismål for ZPAY i 2029? Ifølge dit input til prisprediktion vil ZoidPay (ZPAY) opleve en 0.00% vækst med et anslået prismål på -- i 2029. Hvor meget vil 1 ZPAY koste i 2030? Prisen på 1 ZoidPay (ZPAY) er i dag -- . Ifølge forudsigelsesmodulet ovenfor vil ZPAY stige med 0.00% , og nå op på -- i 2030. Hvad er ZPAY prisforudsigelsen for 2040? ZoidPay (ZPAY) forventes at stige 0.00% hvert år og nå en pris på -- for 1 ZPAY i 2040.