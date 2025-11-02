Launch On Pump (LAUNCH) Prisprediktion (USD)

Få Launch On Pump prisprediktioner for 2026, 2027, 2028, 2030 og meget mere. Forudsig, hvor meget LAUNCH vil vokse de næste 5 år eller mere. Forudsig øjeblikkeligt fremtidige prisscenarier baseret på markedstendenser og -stemning.

Indtast et tal mellem -100 og 1,000 for at forudsige prisen på Launch On Pump % Beregne *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisprediktioner er baseret på brugerinput. -- -- -- 0.00% USD Faktisk Forudsigelse Launch On Pump Prisprediktion for 2025-2050 (USD) Launch On Pump (LAUNCH) Prisprediktion for 2025 (i år) Baseret på din forudsigelse kan Launch On Pump potentielt se en vækst på 0.00%. Det kan nå en handelspris på $ 0.000113 i 2025. Launch On Pump (LAUNCH) Prisprediktion for 2026 (næste år) Baseret på din forudsigelse kan Launch On Pump potentielt se en vækst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.000119 i 2026. Launch On Pump (LAUNCH) Prisprediktion for 2027 (om 2 år) Ifølge prisprediktionsmodulet vil den forventede fremtidige pris på LAUNCH for 2027 være $ 0.000125 med en 10.25% vækstrate. Launch On Pump (LAUNCH) Prisprediktion for 2028 (om 3 år) Ifølge prisprediktionsmodulet vil den forventede fremtidige pris på LAUNCH i 2028 være $ 0.000131 med en 15.76% vækstrate. Launch On Pump (LAUNCH) Prisprediktion for 2029 (om 4 år) Efter prisprediktionsmodulet ovenfor vil målprisen for LAUNCH i 2029 være $ 0.000137 sammen med 21.55% vækstraten. Launch On Pump (LAUNCH) Prisprediktion for 2030 (om 5 år) Efter prisprediktionsmodulet ovenfor vil målprisen for LAUNCH i 2030 være $ 0.000144 sammen med 27.63% vækstraten. Launch On Pump (LAUNCH) Prisprediktion for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Launch On Pump potentielt se en vækst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.000235. Launch On Pump (LAUNCH) Prisprediktion for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Launch On Pump potentielt se en vækst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.000384. År Pris Vækst 2025 $ 0.000113 0.00%

2026 $ 0.000119 5.00%

2027 $ 0.000125 10.25%

2028 $ 0.000131 15.76%

2029 $ 0.000137 21.55%

2030 $ 0.000144 27.63%

2031 $ 0.000151 34.01%

2032 $ 0.000159 40.71% År Pris Vækst 2033 $ 0.000167 47.75%

2034 $ 0.000175 55.13%

2035 $ 0.000184 62.89%

2036 $ 0.000193 71.03%

2037 $ 0.000203 79.59%

2038 $ 0.000213 88.56%

2039 $ 0.000224 97.99%

2040 $ 0.000235 107.89% Vis mere Kortsigtet Launch On Pumpprisforudsigelse for i dag, i morgen, i denne uge og om 30 dage Dato Forudsigelse af pris Vækst November 2, 2025(I dag) $ 0.000113 0.00%

November 3, 2025(I morgen) $ 0.000113 0.01%

November 9, 2025(Denne uge) $ 0.000113 0.10%

December 2, 2025(30 dage) $ 0.000113 0.41% Launch On Pump (LAUNCH) Prisforudsigelse i dag Den forventede pris på LAUNCH for November 2, 2025(I dag) , er $0.000113 . Denne fremskrivning afspejler det beregnede resultat af den angivne vækstprocent, hvilket giver brugerne et øjebliksbillede af den potentielle prisbevægelse i dag. Launch On Pump (LAUNCH) Prisforudsigelse i morgen For November 3, 2025(I morgen), er prisforudsigelsen for LAUNCH, ved hjælp af et input på 5% i årlig vækst er $0.000113 . Disse resultater giver en anslået prognose for tokenens værdi baseret på de valgte parametre. Launch On Pump (LAUNCH) Prisforudsigelse i denne uge Ved November 9, 2025(Denne uge) er prisforudsigelsen for LAUNCH, med en årlig vækstrate på 5% , er $0.000113 . Denne ugentlige prognose er beregnet ud fra den samme vækstprocent for at give en idé om den potentielle prisudvikling i de kommende dage. Launch On Pump (LAUNCH) Prisforudsigelse 30 dage Når vi ser 30 dage frem, vil den forventede pris på LAUNCH være $0.000113 . Denne forudsigelse udledes ved hjælp af 5% årlige vækstinput i for at estimere, hvilket niveau tokenens værdi kan ligge på efter en måned.

Aktuel Launch On Pump prisstatistik Nuværende pris ---- -- Prisændring (24 T) -- Markedsværdi $ 113.40K$ 113.40K $ 113.40K Cirkulationsforsyning 999.89M 999.89M 999.89M Volumen (24 timer) ---- -- Volumen (24 timer) -- Den seneste LAUNCH pris er --. Den har en 24-timers ændring på 0.00%, med en 24-timers handelsvolumen på --. Desuden har LAUNCH et cirkulerende forsyning på 999.89M og en samlet markedsværdi på $ 113.40K. Se live LAUNCH pris

Launch On Pump Historisk pris Ifølge de seneste data indsamlet på Launch On Pump-siden med livepriser er den aktuelle pris på Launch On Pump 0.000113USD. Det cirkulerende udbud af Launch On Pump(LAUNCH) er 999.89M LAUNCH , hvilket giver det en markedsværdi på $113,402 . Periode Forandring(%) Forandring(USD) Høj Lav 24 timer 0.70% $ 0 $ 0.000127 $ 0.000104

7 dage 10.95% $ 0.000012 $ 0.000376 $ 0.000097

30 dage -67.96% $ -0.000077 $ 0.000376 $ 0.000097 24 timers ydeevne I løbet af de sidste 24 timer har Launch On Pump vist en prisbevægelse på $0 , hvilket svarer til en værdiændring på 0.70% . 7-dages præstation I løbet af de seneste 7 dage blev Launch On Pump handlet til en højeste værdi på $0.000376 og en laveste værdi på $0.000097 . Den havde oplevet en prisændring på 10.95% . Denne seneste tendens viser LAUNCHs potentiale for yderligere bevægelse på markedet. 30-dages præstation I løbet af den seneste måned har Launch On Pump oplevet en ændring på -67.96% , hvilket svarer til cirka $-0.000077 i værdi. Det tyder på, at LAUNCH kan opleve yderligere prisændringer i den nærmeste fremtid.

Hvordan fungerer Launch On Pump (LAUNCH )-prisforudsigelsesmodulet? Launch On Pump-prisforudsigelsesmodulet er et brugervenligt værktøj, der er designet til at hjælpe dig med at estimere potentielle fremtidige priser på LAUNCH baseret på dine egne vækstantagelser. Uanset om du er en erfaren trader eller en nysgerrig investor, tilbyder dette modul en enkel og interaktiv måde at forudsige tokenens fremtidige værdi på. 1. Indtast din vækstforudsigelse Start med at indtaste din ønskede vækstprocent, som kan være enten positiv eller negativ, afhængigt af dine markedsudsigter. Den kan afspejle dine forventninger for Launch On Pump over det næste år, fem år eller endda årtier ud i fremtiden. 2. Beregn den fremtidige pris Når du har indtastet vækstraten, skal du klikke på knappen "Beregn". Modulet beregner øjeblikkeligt den forventede fremtidige pris på LAUNCH, hvilket giver dig en klar visualisering af, hvordan din forudsigelse påvirker tokenens værdi over tid. 3. Udforsk forskellige scenarier Du kan eksperimentere med forskellige vækstrater for at se, hvordan forskellige markedsforhold kan påvirke prisen på Launch On Pump. Denne fleksibilitet giver dig mulighed for at analysere både optimistiske og konservative prognoser, hvilket hjælper dig med at træffe mere informerede beslutninger. 4. Brugernes samlede følelser og indsigt Modulet integrerer også data om brugernes følelser, så du kan sammenligne dine forudsigelser med andre brugeres. Dette samlede input giver værdifuld indsigt i, hvordan fællesskabet opfatter fremtiden for LAUNCH. Tekniske indikatorer til prisforudsigelse For at forbedre prognosens nøjagtighed udnytter modulet en række tekniske indikatorer og markedsdata. Disse omfatter: Eksponentielt glidende gennemsnit (Exponential Moving Averages, EMA): Hjælper med at spore tokens prisudvikling ved at udjævne udsving og give indsigt i potentielle trendvendinger. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identificerer potentielle overkøbte eller oversolgte forhold. Indeks for relativ styrke (Relative Strength Index, RSI): Vurderer momentum af LAUNCH for at afgøre, om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergensdivergens for glidende gennemsnit (Moving Average Convergence Divergence, MACD): Evaluerer styrken og retningen af prisbevægelser for at identificere potentielle ind- og udgangspunkter. Ved at kombinere disse indikatorer med markedsdata i realtid giver modulet en dynamisk prisforudsigelse, der hjælper dig med at få dybere indsigt i det fremtidige potentiale for Launch On Pump.

Hvorfor er LAUNCH prisforudsigelse vigtig?

LAUNCH Prisforudsigelser er afgørende af flere årsager, og investorer engagerer sig i dem til forskellige formål:

Udvikling af investeringsstrategi: Forudsigelser hjælper investorer med at formulere strategier. Ved at estimere fremtidige priser kan de beslutte, hvornår de skal købe, sælge eller beholde kryptovaluta.

Risikovurdering: Forståelse af potentielle prisbevægelser giver investorer mulighed for at måle risikoen forbundet med et bestemt kryptoaktiv. Dette er vigtigt for at håndtere og afbøde potentielle tab.

Markedsanalyse: Forudsigelser involverer ofte analyse af markedstendenser, nyheder og historiske data. Denne omfattende analyse hjælper investorer med at forstå markedsdynamikken og de faktorer, der påvirker prisændringer.

Porteføljediversificering: Ved at forudsige, hvilke kryptovalutaer der kan klare sig godt, kan investorer diversificere deres porteføljer i overensstemmelse hermed og sprede risikoen på tværs af forskellige aktiver.

Langsigtet planlægning: Investorer, der leder efter langsigtede gevinster, er afhængige af forudsigelser for at identificere kryptovalutaer med potentiale for fremtidig vækst.

Psykologisk beredskab: At kende mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmæssigt og økonomisk på markedsvolatilitet.

Engagement i samfundet: Forudsigelser om kryptopriser udløser ofte diskussioner i investorsamfundet, hvilket fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstendenser.

Er LAUNCH værd at investere i nu? Ifølge dine forudsigelser vil LAUNCH opnå -- på undefined , hvilket gør det til en token, der er værd at overveje. Hvad er prisprediktionen for LAUNCH næste måned? Ifølge Launch On Pump (LAUNCH) prisprediktionsværktøjet vil den forventede LAUNCH pris nå -- på undefined . Hvor meget vil 1 LAUNCH koste i 2026? Prisen på 1 Launch On Pump (LAUNCH) er i dag -- . Ifølge forudsigelsesmodulet ovenfor vil LAUNCH stige med 0.00% , og nå -- i 2026. Hvad er den forventede pris på LAUNCH i 2027? Launch On Pump (LAUNCH) forventes atse 0.00% stige årligt og nå en pris på -- for 1 LAUNCH i 2027. Hvad er det anslåede prismål for LAUNCH i 2028? Ifølge dit prisprediktionsinput vil Launch On Pump (LAUNCH) opleve en 0.00% vækst med et anslået prismål på -- i 2028. Hvad er det anslåede prismål for LAUNCH i 2029? Ifølge dit input til prisprediktion vil Launch On Pump (LAUNCH) opleve en 0.00% vækst med et anslået prismål på -- i 2029. Hvor meget vil 1 LAUNCH koste i 2030? Prisen på 1 Launch On Pump (LAUNCH) er i dag -- . Ifølge forudsigelsesmodulet ovenfor vil LAUNCH stige med 0.00% , og nå op på -- i 2030. Hvad er LAUNCH prisforudsigelsen for 2040? Launch On Pump (LAUNCH) forventes at stige 0.00% hvert år og nå en pris på -- for 1 LAUNCH i 2040.