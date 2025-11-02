Rizenet Token (RIZE) Prisprediktion (USD)

Få Rizenet Token prisprediktioner for 2026, 2027, 2028, 2030 og meget mere. Forudsig, hvor meget RIZE vil vokse de næste 5 år eller mere. Forudsig øjeblikkeligt fremtidige prisscenarier baseret på markedstendenser og -stemning.

Rizenet Token Prisprediktion for 2025-2050 (USD) Rizenet Token (RIZE) Prisprediktion for 2025 (i år) Baseret på din forudsigelse kan Rizenet Token potentielt se en vækst på 0.00%. Det kan nå en handelspris på $ 0.0144 i 2025. Rizenet Token (RIZE) Prisprediktion for 2026 (næste år) Baseret på din forudsigelse kan Rizenet Token potentielt se en vækst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.01512 i 2026. Rizenet Token (RIZE) Prisprediktion for 2027 (om 2 år) Ifølge prisprediktionsmodulet vil den forventede fremtidige pris på RIZE for 2027 være $ 0.015876 med en 10.25% vækstrate. Rizenet Token (RIZE) Prisprediktion for 2028 (om 3 år) Ifølge prisprediktionsmodulet vil den forventede fremtidige pris på RIZE i 2028 være $ 0.016669 med en 15.76% vækstrate. Rizenet Token (RIZE) Prisprediktion for 2029 (om 4 år) Efter prisprediktionsmodulet ovenfor vil målprisen for RIZE i 2029 være $ 0.017503 sammen med 21.55% vækstraten. Rizenet Token (RIZE) Prisprediktion for 2030 (om 5 år) Efter prisprediktionsmodulet ovenfor vil målprisen for RIZE i 2030 være $ 0.018378 sammen med 27.63% vækstraten. Rizenet Token (RIZE) Prisprediktion for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Rizenet Token potentielt se en vækst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.029936. Rizenet Token (RIZE) Prisprediktion for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Rizenet Token potentielt se en vækst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.048763. År Pris Vækst 2025 $ 0.0144 0.00%

2026 $ 0.01512 5.00%

2027 $ 0.015876 10.25%

2028 $ 0.016669 15.76%

2029 $ 0.017503 21.55%

2030 $ 0.018378 27.63%

2031 $ 0.019297 34.01%

2032 $ 0.020262 40.71% År Pris Vækst 2033 $ 0.021275 47.75%

2034 $ 0.022339 55.13%

2035 $ 0.023456 62.89%

2036 $ 0.024628 71.03%

2037 $ 0.025860 79.59%

2038 $ 0.027153 88.56%

2039 $ 0.028511 97.99%

2040 $ 0.029936 107.89% Vis mere Kortsigtet Rizenet Tokenprisforudsigelse for i dag, i morgen, i denne uge og om 30 dage Dato Forudsigelse af pris Vækst November 2, 2025(I dag) $ 0.0144 0.00%

November 3, 2025(I morgen) $ 0.014401 0.01%

November 9, 2025(Denne uge) $ 0.014413 0.10%

December 2, 2025(30 dage) $ 0.014459 0.41% Rizenet Token (RIZE) Prisforudsigelse i dag Den forventede pris på RIZE for November 2, 2025(I dag) , er $0.0144 . Denne fremskrivning afspejler det beregnede resultat af den angivne vækstprocent, hvilket giver brugerne et øjebliksbillede af den potentielle prisbevægelse i dag. Rizenet Token (RIZE) Prisforudsigelse i morgen For November 3, 2025(I morgen), er prisforudsigelsen for RIZE, ved hjælp af et input på 5% i årlig vækst er $0.014401 . Disse resultater giver en anslået prognose for tokenens værdi baseret på de valgte parametre. Rizenet Token (RIZE) Prisforudsigelse i denne uge Ved November 9, 2025(Denne uge) er prisforudsigelsen for RIZE, med en årlig vækstrate på 5% , er $0.014413 . Denne ugentlige prognose er beregnet ud fra den samme vækstprocent for at give en idé om den potentielle prisudvikling i de kommende dage. Rizenet Token (RIZE) Prisforudsigelse 30 dage Når vi ser 30 dage frem, vil den forventede pris på RIZE være $0.014459 . Denne forudsigelse udledes ved hjælp af 5% årlige vækstinput i for at estimere, hvilket niveau tokenens værdi kan ligge på efter en måned.

Aktuel Rizenet Token prisstatistik Nuværende pris $ 0.0144$ 0.0144 $ 0.0144 Prisændring (24 T) +12.58% Markedsværdi $ 13.99M$ 13.99M $ 13.99M Cirkulationsforsyning 971.26M 971.26M 971.26M Volumen (24 timer) $ 32.91K$ 32.91K $ 32.91K Volumen (24 timer) -- Den seneste RIZE pris er $ 0.0144. Den har en 24-timers ændring på +12.58%, med en 24-timers handelsvolumen på $ 32.91K. Desuden har RIZE et cirkulerende forsyning på 971.26M og en samlet markedsværdi på $ 13.99M. Se live RIZE pris

Rizenet Token Historisk pris Ifølge de seneste data indsamlet på Rizenet Token-siden med livepriser er den aktuelle pris på Rizenet Token 0.0144USD. Det cirkulerende udbud af Rizenet Token(RIZE) er 0.00 RIZE , hvilket giver det en markedsværdi på $13.99M . Periode Forandring(%) Forandring(USD) Høj Lav 24 timer 0.13% $ 0.001610 $ 0.01661 $ 0.01241

7 dage 0.02% $ 0.000349 $ 0.01661 $ 0.0124

30 dage 0.03% $ 0.000420 $ 0.03821 $ 0.00999 24 timers ydeevne I løbet af de sidste 24 timer har Rizenet Token vist en prisbevægelse på $0.001610 , hvilket svarer til en værdiændring på 0.13% . 7-dages præstation I løbet af de seneste 7 dage blev Rizenet Token handlet til en højeste værdi på $0.01661 og en laveste værdi på $0.0124 . Den havde oplevet en prisændring på 0.02% . Denne seneste tendens viser RIZEs potentiale for yderligere bevægelse på markedet. 30-dages præstation I løbet af den seneste måned har Rizenet Token oplevet en ændring på 0.03% , hvilket svarer til cirka $0.000420 i værdi. Det tyder på, at RIZE kan opleve yderligere prisændringer i den nærmeste fremtid. Tjek den komplette Rizenet Token prishistorik for detaljerede tendenser på MEXC Se hele RIZE prishistorikken

Hvordan fungerer Rizenet Token (RIZE )-prisforudsigelsesmodulet? Rizenet Token-prisforudsigelsesmodulet er et brugervenligt værktøj, der er designet til at hjælpe dig med at estimere potentielle fremtidige priser på RIZE baseret på dine egne vækstantagelser. Uanset om du er en erfaren trader eller en nysgerrig investor, tilbyder dette modul en enkel og interaktiv måde at forudsige tokenens fremtidige værdi på. 1. Indtast din vækstforudsigelse Start med at indtaste din ønskede vækstprocent, som kan være enten positiv eller negativ, afhængigt af dine markedsudsigter. Den kan afspejle dine forventninger for Rizenet Token over det næste år, fem år eller endda årtier ud i fremtiden. 2. Beregn den fremtidige pris Når du har indtastet vækstraten, skal du klikke på knappen "Beregn". Modulet beregner øjeblikkeligt den forventede fremtidige pris på RIZE, hvilket giver dig en klar visualisering af, hvordan din forudsigelse påvirker tokenens værdi over tid. 3. Udforsk forskellige scenarier Du kan eksperimentere med forskellige vækstrater for at se, hvordan forskellige markedsforhold kan påvirke prisen på Rizenet Token. Denne fleksibilitet giver dig mulighed for at analysere både optimistiske og konservative prognoser, hvilket hjælper dig med at træffe mere informerede beslutninger. 4. Brugernes samlede følelser og indsigt Modulet integrerer også data om brugernes følelser, så du kan sammenligne dine forudsigelser med andre brugeres. Dette samlede input giver værdifuld indsigt i, hvordan fællesskabet opfatter fremtiden for RIZE. Tekniske indikatorer til prisforudsigelse For at forbedre prognosens nøjagtighed udnytter modulet en række tekniske indikatorer og markedsdata. Disse omfatter: Eksponentielt glidende gennemsnit (Exponential Moving Averages, EMA): Hjælper med at spore tokens prisudvikling ved at udjævne udsving og give indsigt i potentielle trendvendinger. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identificerer potentielle overkøbte eller oversolgte forhold. Indeks for relativ styrke (Relative Strength Index, RSI): Vurderer momentum af RIZE for at afgøre, om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergensdivergens for glidende gennemsnit (Moving Average Convergence Divergence, MACD): Evaluerer styrken og retningen af prisbevægelser for at identificere potentielle ind- og udgangspunkter. Ved at kombinere disse indikatorer med markedsdata i realtid giver modulet en dynamisk prisforudsigelse, der hjælper dig med at få dybere indsigt i det fremtidige potentiale for Rizenet Token.

Hvorfor er RIZE prisforudsigelse vigtig?

RIZE Prisforudsigelser er afgørende af flere årsager, og investorer engagerer sig i dem til forskellige formål:

Udvikling af investeringsstrategi: Forudsigelser hjælper investorer med at formulere strategier. Ved at estimere fremtidige priser kan de beslutte, hvornår de skal købe, sælge eller beholde kryptovaluta.

Risikovurdering: Forståelse af potentielle prisbevægelser giver investorer mulighed for at måle risikoen forbundet med et bestemt kryptoaktiv. Dette er vigtigt for at håndtere og afbøde potentielle tab.

Markedsanalyse: Forudsigelser involverer ofte analyse af markedstendenser, nyheder og historiske data. Denne omfattende analyse hjælper investorer med at forstå markedsdynamikken og de faktorer, der påvirker prisændringer.

Porteføljediversificering: Ved at forudsige, hvilke kryptovalutaer der kan klare sig godt, kan investorer diversificere deres porteføljer i overensstemmelse hermed og sprede risikoen på tværs af forskellige aktiver.

Langsigtet planlægning: Investorer, der leder efter langsigtede gevinster, er afhængige af forudsigelser for at identificere kryptovalutaer med potentiale for fremtidig vækst.

Psykologisk beredskab: At kende mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmæssigt og økonomisk på markedsvolatilitet.

Engagement i samfundet: Forudsigelser om kryptopriser udløser ofte diskussioner i investorsamfundet, hvilket fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstendenser.

