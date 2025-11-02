EVAA Protocol (EVAA) Prisprediktion (USD)

Få EVAA Protocol prisprediktioner for 2026, 2027, 2028, 2030 og meget mere. Forudsig, hvor meget EVAA vil vokse de næste 5 år eller mere. Forudsig øjeblikkeligt fremtidige prisscenarier baseret på markedstendenser og -stemning.

Indtast et tal mellem -100 og 1,000 for at forudsige prisen på EVAA Protocol % Beregne *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisprediktioner er baseret på brugerinput. $6.617 $6.617 $6.617 -14.54% USD Faktisk Forudsigelse EVAA Protocol Prisprediktion for 2025-2050 (USD) EVAA Protocol (EVAA) Prisprediktion for 2025 (i år) Baseret på din forudsigelse kan EVAA Protocol potentielt se en vækst på 0.00%. Det kan nå en handelspris på $ 6.617 i 2025. EVAA Protocol (EVAA) Prisprediktion for 2026 (næste år) Baseret på din forudsigelse kan EVAA Protocol potentielt se en vækst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 6.9478 i 2026. EVAA Protocol (EVAA) Prisprediktion for 2027 (om 2 år) Ifølge prisprediktionsmodulet vil den forventede fremtidige pris på EVAA for 2027 være $ 7.2952 med en 10.25% vækstrate. EVAA Protocol (EVAA) Prisprediktion for 2028 (om 3 år) Ifølge prisprediktionsmodulet vil den forventede fremtidige pris på EVAA i 2028 være $ 7.6600 med en 15.76% vækstrate. EVAA Protocol (EVAA) Prisprediktion for 2029 (om 4 år) Efter prisprediktionsmodulet ovenfor vil målprisen for EVAA i 2029 være $ 8.0430 sammen med 21.55% vækstraten. EVAA Protocol (EVAA) Prisprediktion for 2030 (om 5 år) Efter prisprediktionsmodulet ovenfor vil målprisen for EVAA i 2030 være $ 8.4451 sammen med 27.63% vækstraten. EVAA Protocol (EVAA) Prisprediktion for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på EVAA Protocol potentielt se en vækst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 13.7562. EVAA Protocol (EVAA) Prisprediktion for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på EVAA Protocol potentielt se en vækst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 22.4075. År Pris Vækst 2025 $ 6.617 0.00%

2026 $ 6.9478 5.00%

2027 $ 7.2952 10.25%

2028 $ 7.6600 15.76%

2029 $ 8.0430 21.55%

2030 $ 8.4451 27.63%

2031 $ 8.8674 34.01%

2032 $ 9.3107 40.71% År Pris Vækst 2033 $ 9.7763 47.75%

2034 $ 10.2651 55.13%

2035 $ 10.7783 62.89%

2036 $ 11.3173 71.03%

2037 $ 11.8831 79.59%

2038 $ 12.4773 88.56%

2039 $ 13.1012 97.99%

2040 $ 13.7562 107.89% Vis mere Kortsigtet EVAA Protocolprisforudsigelse for i dag, i morgen, i denne uge og om 30 dage Dato Forudsigelse af pris Vækst November 2, 2025(I dag) $ 6.617 0.00%

November 3, 2025(I morgen) $ 6.6179 0.01%

November 9, 2025(Denne uge) $ 6.6233 0.10%

December 2, 2025(30 dage) $ 6.6441 0.41% EVAA Protocol (EVAA) Prisforudsigelse i dag Den forventede pris på EVAA for November 2, 2025(I dag) , er $6.617 . Denne fremskrivning afspejler det beregnede resultat af den angivne vækstprocent, hvilket giver brugerne et øjebliksbillede af den potentielle prisbevægelse i dag. EVAA Protocol (EVAA) Prisforudsigelse i morgen For November 3, 2025(I morgen), er prisforudsigelsen for EVAA, ved hjælp af et input på 5% i årlig vækst er $6.6179 . Disse resultater giver en anslået prognose for tokenens værdi baseret på de valgte parametre. EVAA Protocol (EVAA) Prisforudsigelse i denne uge Ved November 9, 2025(Denne uge) er prisforudsigelsen for EVAA, med en årlig vækstrate på 5% , er $6.6233 . Denne ugentlige prognose er beregnet ud fra den samme vækstprocent for at give en idé om den potentielle prisudvikling i de kommende dage. EVAA Protocol (EVAA) Prisforudsigelse 30 dage Når vi ser 30 dage frem, vil den forventede pris på EVAA være $6.6441 . Denne forudsigelse udledes ved hjælp af 5% årlige vækstinput i for at estimere, hvilket niveau tokenens værdi kan ligge på efter en måned.

Aktuel EVAA Protocol prisstatistik Nuværende pris $ 6.617$ 6.617 $ 6.617 Prisændring (24 T) -14.54% Markedsværdi $ 44.19M$ 44.19M $ 44.19M Cirkulationsforsyning 6.62M 6.62M 6.62M Volumen (24 timer) $ 1.74M$ 1.74M $ 1.74M Volumen (24 timer) -- Den seneste EVAA pris er $ 6.617. Den har en 24-timers ændring på -14.54%, med en 24-timers handelsvolumen på $ 1.74M. Desuden har EVAA et cirkulerende forsyning på 6.62M og en samlet markedsværdi på $ 44.19M. Se live EVAA pris

Sådan køber du EVAA Protocol (EVAA) Prøver du at købe EVAA? Du kan nu købe EVAA via kreditkort, bankoverførsel, P2P og mange flere betalingsmetoder. Lær, hvordan du køber EVAA Protocol og kommer i gang hos MEXC nu! Lær hvordan du køber EVAA nu

EVAA Protocol Historisk pris Ifølge de seneste data indsamlet på EVAA Protocol-siden med livepriser er den aktuelle pris på EVAA Protocol 6.677USD. Det cirkulerende udbud af EVAA Protocol(EVAA) er 0.00 EVAA , hvilket giver det en markedsværdi på $44.19M . Periode Forandring(%) Forandring(USD) Høj Lav 24 timer -0.26% $ -2.4110 $ 9.133 $ 6.36

7 dage -0.29% $ -2.7789 $ 13.706 $ 6.36

30 dage 2.31% $ 4.62 $ 13.706 $ 0.7 24 timers ydeevne I løbet af de sidste 24 timer har EVAA Protocol vist en prisbevægelse på $-2.4110 , hvilket svarer til en værdiændring på -0.26% . 7-dages præstation I løbet af de seneste 7 dage blev EVAA Protocol handlet til en højeste værdi på $13.706 og en laveste værdi på $6.36 . Den havde oplevet en prisændring på -0.29% . Denne seneste tendens viser EVAAs potentiale for yderligere bevægelse på markedet. 30-dages præstation I løbet af den seneste måned har EVAA Protocol oplevet en ændring på 2.31% , hvilket svarer til cirka $4.62 i værdi. Det tyder på, at EVAA kan opleve yderligere prisændringer i den nærmeste fremtid. Tjek den komplette EVAA Protocol prishistorik for detaljerede tendenser på MEXC Se hele EVAA prishistorikken

Hvordan fungerer EVAA Protocol (EVAA )-prisforudsigelsesmodulet? EVAA Protocol-prisforudsigelsesmodulet er et brugervenligt værktøj, der er designet til at hjælpe dig med at estimere potentielle fremtidige priser på EVAA baseret på dine egne vækstantagelser. Uanset om du er en erfaren trader eller en nysgerrig investor, tilbyder dette modul en enkel og interaktiv måde at forudsige tokenens fremtidige værdi på. 1. Indtast din vækstforudsigelse Start med at indtaste din ønskede vækstprocent, som kan være enten positiv eller negativ, afhængigt af dine markedsudsigter. Den kan afspejle dine forventninger for EVAA Protocol over det næste år, fem år eller endda årtier ud i fremtiden. 2. Beregn den fremtidige pris Når du har indtastet vækstraten, skal du klikke på knappen "Beregn". Modulet beregner øjeblikkeligt den forventede fremtidige pris på EVAA, hvilket giver dig en klar visualisering af, hvordan din forudsigelse påvirker tokenens værdi over tid. 3. Udforsk forskellige scenarier Du kan eksperimentere med forskellige vækstrater for at se, hvordan forskellige markedsforhold kan påvirke prisen på EVAA Protocol. Denne fleksibilitet giver dig mulighed for at analysere både optimistiske og konservative prognoser, hvilket hjælper dig med at træffe mere informerede beslutninger. 4. Brugernes samlede følelser og indsigt Modulet integrerer også data om brugernes følelser, så du kan sammenligne dine forudsigelser med andre brugeres. Dette samlede input giver værdifuld indsigt i, hvordan fællesskabet opfatter fremtiden for EVAA. Tekniske indikatorer til prisforudsigelse For at forbedre prognosens nøjagtighed udnytter modulet en række tekniske indikatorer og markedsdata. Disse omfatter: Eksponentielt glidende gennemsnit (Exponential Moving Averages, EMA): Hjælper med at spore tokens prisudvikling ved at udjævne udsving og give indsigt i potentielle trendvendinger. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identificerer potentielle overkøbte eller oversolgte forhold. Indeks for relativ styrke (Relative Strength Index, RSI): Vurderer momentum af EVAA for at afgøre, om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergensdivergens for glidende gennemsnit (Moving Average Convergence Divergence, MACD): Evaluerer styrken og retningen af prisbevægelser for at identificere potentielle ind- og udgangspunkter. Ved at kombinere disse indikatorer med markedsdata i realtid giver modulet en dynamisk prisforudsigelse, der hjælper dig med at få dybere indsigt i det fremtidige potentiale for EVAA Protocol.

Hvorfor er EVAA prisforudsigelse vigtig?

EVAA Prisforudsigelser er afgørende af flere årsager, og investorer engagerer sig i dem til forskellige formål:

Udvikling af investeringsstrategi: Forudsigelser hjælper investorer med at formulere strategier. Ved at estimere fremtidige priser kan de beslutte, hvornår de skal købe, sælge eller beholde kryptovaluta.

Risikovurdering: Forståelse af potentielle prisbevægelser giver investorer mulighed for at måle risikoen forbundet med et bestemt kryptoaktiv. Dette er vigtigt for at håndtere og afbøde potentielle tab.

Markedsanalyse: Forudsigelser involverer ofte analyse af markedstendenser, nyheder og historiske data. Denne omfattende analyse hjælper investorer med at forstå markedsdynamikken og de faktorer, der påvirker prisændringer.

Porteføljediversificering: Ved at forudsige, hvilke kryptovalutaer der kan klare sig godt, kan investorer diversificere deres porteføljer i overensstemmelse hermed og sprede risikoen på tværs af forskellige aktiver.

Langsigtet planlægning: Investorer, der leder efter langsigtede gevinster, er afhængige af forudsigelser for at identificere kryptovalutaer med potentiale for fremtidig vækst.

Psykologisk beredskab: At kende mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmæssigt og økonomisk på markedsvolatilitet.

Engagement i samfundet: Forudsigelser om kryptopriser udløser ofte diskussioner i investorsamfundet, hvilket fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstendenser.

Ofte stillede spørgsmål (FAQ) : Er EVAA værd at investere i nu? Ifølge dine forudsigelser vil EVAA opnå -- på undefined , hvilket gør det til en token, der er værd at overveje. Hvad er prisprediktionen for EVAA næste måned? Ifølge EVAA Protocol (EVAA) prisprediktionsværktøjet vil den forventede EVAA pris nå -- på undefined . Hvor meget vil 1 EVAA koste i 2026? Prisen på 1 EVAA Protocol (EVAA) er i dag $6.617 . Ifølge forudsigelsesmodulet ovenfor vil EVAA stige med 0.00% , og nå -- i 2026. Hvad er den forventede pris på EVAA i 2027? EVAA Protocol (EVAA) forventes atse 0.00% stige årligt og nå en pris på -- for 1 EVAA i 2027. Hvad er det anslåede prismål for EVAA i 2028? Ifølge dit prisprediktionsinput vil EVAA Protocol (EVAA) opleve en 0.00% vækst med et anslået prismål på -- i 2028. Hvad er det anslåede prismål for EVAA i 2029? Ifølge dit input til prisprediktion vil EVAA Protocol (EVAA) opleve en 0.00% vækst med et anslået prismål på -- i 2029. Hvor meget vil 1 EVAA koste i 2030? Prisen på 1 EVAA Protocol (EVAA) er i dag $6.617 . Ifølge forudsigelsesmodulet ovenfor vil EVAA stige med 0.00% , og nå op på -- i 2030. Hvad er EVAA prisforudsigelsen for 2040? EVAA Protocol (EVAA) forventes at stige 0.00% hvert år og nå en pris på -- for 1 EVAA i 2040.