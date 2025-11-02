AdEx (ADX) Prisprediktion (USD)

Indtast et tal mellem -100 og 1,000 for at forudsige prisen på AdEx % Beregne *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisprediktioner er baseret på brugerinput. $0.1367 $0.1367 $0.1367 0.00% USD Faktisk Forudsigelse AdEx Prisprediktion for 2025-2050 (USD) AdEx (ADX) Prisprediktion for 2025 (i år) Baseret på din forudsigelse kan AdEx potentielt se en vækst på 0.00%. Det kan nå en handelspris på $ 0.1367 i 2025. AdEx (ADX) Prisprediktion for 2026 (næste år) Baseret på din forudsigelse kan AdEx potentielt se en vækst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.143535 i 2026. AdEx (ADX) Prisprediktion for 2027 (om 2 år) Ifølge prisprediktionsmodulet vil den forventede fremtidige pris på ADX for 2027 være $ 0.150711 med en 10.25% vækstrate. AdEx (ADX) Prisprediktion for 2028 (om 3 år) Ifølge prisprediktionsmodulet vil den forventede fremtidige pris på ADX i 2028 være $ 0.158247 med en 15.76% vækstrate. AdEx (ADX) Prisprediktion for 2029 (om 4 år) Efter prisprediktionsmodulet ovenfor vil målprisen for ADX i 2029 være $ 0.166159 sammen med 21.55% vækstraten. AdEx (ADX) Prisprediktion for 2030 (om 5 år) Efter prisprediktionsmodulet ovenfor vil målprisen for ADX i 2030 være $ 0.174467 sammen med 27.63% vækstraten. AdEx (ADX) Prisprediktion for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på AdEx potentielt se en vækst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.284189. AdEx (ADX) Prisprediktion for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på AdEx potentielt se en vækst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.462914. År Pris Vækst 2025 $ 0.1367 0.00%

2026 $ 0.143535 5.00%

2027 $ 0.150711 10.25%

2028 $ 0.158247 15.76%

2029 $ 0.166159 21.55%

2030 $ 0.174467 27.63%

2031 $ 0.183191 34.01%

2032 $ 0.192350 40.71% År Pris Vækst 2033 $ 0.201968 47.75%

2034 $ 0.212066 55.13%

2035 $ 0.222669 62.89%

2036 $ 0.233803 71.03%

2037 $ 0.245493 79.59%

2038 $ 0.257768 88.56%

2039 $ 0.270656 97.99%

2040 $ 0.284189 107.89% Vis mere Kortsigtet AdExprisforudsigelse for i dag, i morgen, i denne uge og om 30 dage Dato Forudsigelse af pris Vækst November 2, 2025(I dag) $ 0.1367 0.00%

November 3, 2025(I morgen) $ 0.136718 0.01%

November 9, 2025(Denne uge) $ 0.136831 0.10%

December 2, 2025(30 dage) $ 0.137261 0.41% AdEx (ADX) Prisforudsigelse i dag Den forventede pris på ADX for November 2, 2025(I dag) , er $0.1367 . Denne fremskrivning afspejler det beregnede resultat af den angivne vækstprocent, hvilket giver brugerne et øjebliksbillede af den potentielle prisbevægelse i dag. AdEx (ADX) Prisforudsigelse i morgen For November 3, 2025(I morgen), er prisforudsigelsen for ADX, ved hjælp af et input på 5% i årlig vækst er $0.136718 . Disse resultater giver en anslået prognose for tokenens værdi baseret på de valgte parametre. AdEx (ADX) Prisforudsigelse i denne uge Ved November 9, 2025(Denne uge) er prisforudsigelsen for ADX, med en årlig vækstrate på 5% , er $0.136831 . Denne ugentlige prognose er beregnet ud fra den samme vækstprocent for at give en idé om den potentielle prisudvikling i de kommende dage. AdEx (ADX) Prisforudsigelse 30 dage Når vi ser 30 dage frem, vil den forventede pris på ADX være $0.137261 . Denne forudsigelse udledes ved hjælp af 5% årlige vækstinput i for at estimere, hvilket niveau tokenens værdi kan ligge på efter en måned.

Aktuel AdEx prisstatistik Nuværende pris $ 0.1367$ 0.1367 $ 0.1367 Prisændring (24 T) 0.00% Markedsværdi $ 20.22M$ 20.22M $ 20.22M Cirkulationsforsyning 147.90M 147.90M 147.90M Volumen (24 timer) $ 2.87K$ 2.87K $ 2.87K Volumen (24 timer) -- Den seneste ADX pris er $ 0.1367. Den har en 24-timers ændring på 0.00%, med en 24-timers handelsvolumen på $ 2.87K. Desuden har ADX et cirkulerende forsyning på 147.90M og en samlet markedsværdi på $ 20.22M. Se live ADX pris

Sådan køber du AdEx (ADX) Prøver du at købe ADX? Du kan nu købe ADX via kreditkort, bankoverførsel, P2P og mange flere betalingsmetoder. Lær, hvordan du køber AdEx og kommer i gang hos MEXC nu! Lær hvordan du køber ADX nu

AdEx Historisk pris Ifølge de seneste data indsamlet på AdEx-siden med livepriser er den aktuelle pris på AdEx 0.1367USD. Det cirkulerende udbud af AdEx(ADX) er 0.00 ADX , hvilket giver det en markedsværdi på $20.22M . Periode Forandring(%) Forandring(USD) Høj Lav 24 timer 0.05% $ 0.006199 $ 0.1384 $ 0.1305

7 dage 0.34% $ 0.034499 $ 0.151 $ 0.1015

30 dage 0.27% $ 0.028799 $ 0.151 $ 0.0862 24 timers ydeevne I løbet af de sidste 24 timer har AdEx vist en prisbevægelse på $0.006199 , hvilket svarer til en værdiændring på 0.05% . 7-dages præstation I løbet af de seneste 7 dage blev AdEx handlet til en højeste værdi på $0.151 og en laveste værdi på $0.1015 . Den havde oplevet en prisændring på 0.34% . Denne seneste tendens viser ADXs potentiale for yderligere bevægelse på markedet. 30-dages præstation I løbet af den seneste måned har AdEx oplevet en ændring på 0.27% , hvilket svarer til cirka $0.028799 i værdi. Det tyder på, at ADX kan opleve yderligere prisændringer i den nærmeste fremtid. Tjek den komplette AdEx prishistorik for detaljerede tendenser på MEXC Se hele ADX prishistorikken

Hvordan fungerer AdEx (ADX )-prisforudsigelsesmodulet? AdEx-prisforudsigelsesmodulet er et brugervenligt værktøj, der er designet til at hjælpe dig med at estimere potentielle fremtidige priser på ADX baseret på dine egne vækstantagelser. Uanset om du er en erfaren trader eller en nysgerrig investor, tilbyder dette modul en enkel og interaktiv måde at forudsige tokenens fremtidige værdi på. 1. Indtast din vækstforudsigelse Start med at indtaste din ønskede vækstprocent, som kan være enten positiv eller negativ, afhængigt af dine markedsudsigter. Den kan afspejle dine forventninger for AdEx over det næste år, fem år eller endda årtier ud i fremtiden. 2. Beregn den fremtidige pris Når du har indtastet vækstraten, skal du klikke på knappen "Beregn". Modulet beregner øjeblikkeligt den forventede fremtidige pris på ADX, hvilket giver dig en klar visualisering af, hvordan din forudsigelse påvirker tokenens værdi over tid. 3. Udforsk forskellige scenarier Du kan eksperimentere med forskellige vækstrater for at se, hvordan forskellige markedsforhold kan påvirke prisen på AdEx. Denne fleksibilitet giver dig mulighed for at analysere både optimistiske og konservative prognoser, hvilket hjælper dig med at træffe mere informerede beslutninger. 4. Brugernes samlede følelser og indsigt Modulet integrerer også data om brugernes følelser, så du kan sammenligne dine forudsigelser med andre brugeres. Dette samlede input giver værdifuld indsigt i, hvordan fællesskabet opfatter fremtiden for ADX. Tekniske indikatorer til prisforudsigelse For at forbedre prognosens nøjagtighed udnytter modulet en række tekniske indikatorer og markedsdata. Disse omfatter: Eksponentielt glidende gennemsnit (Exponential Moving Averages, EMA): Hjælper med at spore tokens prisudvikling ved at udjævne udsving og give indsigt i potentielle trendvendinger. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identificerer potentielle overkøbte eller oversolgte forhold. Indeks for relativ styrke (Relative Strength Index, RSI): Vurderer momentum af ADX for at afgøre, om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergensdivergens for glidende gennemsnit (Moving Average Convergence Divergence, MACD): Evaluerer styrken og retningen af prisbevægelser for at identificere potentielle ind- og udgangspunkter. Ved at kombinere disse indikatorer med markedsdata i realtid giver modulet en dynamisk prisforudsigelse, der hjælper dig med at få dybere indsigt i det fremtidige potentiale for AdEx.

Hvorfor er ADX prisforudsigelse vigtig?

ADX Prisforudsigelser er afgørende af flere årsager, og investorer engagerer sig i dem til forskellige formål:

Udvikling af investeringsstrategi: Forudsigelser hjælper investorer med at formulere strategier. Ved at estimere fremtidige priser kan de beslutte, hvornår de skal købe, sælge eller beholde kryptovaluta.

Risikovurdering: Forståelse af potentielle prisbevægelser giver investorer mulighed for at måle risikoen forbundet med et bestemt kryptoaktiv. Dette er vigtigt for at håndtere og afbøde potentielle tab.

Markedsanalyse: Forudsigelser involverer ofte analyse af markedstendenser, nyheder og historiske data. Denne omfattende analyse hjælper investorer med at forstå markedsdynamikken og de faktorer, der påvirker prisændringer.

Porteføljediversificering: Ved at forudsige, hvilke kryptovalutaer der kan klare sig godt, kan investorer diversificere deres porteføljer i overensstemmelse hermed og sprede risikoen på tværs af forskellige aktiver.

Langsigtet planlægning: Investorer, der leder efter langsigtede gevinster, er afhængige af forudsigelser for at identificere kryptovalutaer med potentiale for fremtidig vækst.

Psykologisk beredskab: At kende mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmæssigt og økonomisk på markedsvolatilitet.

Engagement i samfundet: Forudsigelser om kryptopriser udløser ofte diskussioner i investorsamfundet, hvilket fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstendenser.

Ofte stillede spørgsmål (FAQ) : Er ADX værd at investere i nu? Ifølge dine forudsigelser vil ADX opnå -- på undefined , hvilket gør det til en token, der er værd at overveje. Hvad er prisprediktionen for ADX næste måned? Ifølge AdEx (ADX) prisprediktionsværktøjet vil den forventede ADX pris nå -- på undefined . Hvor meget vil 1 ADX koste i 2026? Prisen på 1 AdEx (ADX) er i dag $0.1367 . Ifølge forudsigelsesmodulet ovenfor vil ADX stige med 0.00% , og nå -- i 2026. Hvad er den forventede pris på ADX i 2027? AdEx (ADX) forventes atse 0.00% stige årligt og nå en pris på -- for 1 ADX i 2027. Hvad er det anslåede prismål for ADX i 2028? Ifølge dit prisprediktionsinput vil AdEx (ADX) opleve en 0.00% vækst med et anslået prismål på -- i 2028. Hvad er det anslåede prismål for ADX i 2029? Ifølge dit input til prisprediktion vil AdEx (ADX) opleve en 0.00% vækst med et anslået prismål på -- i 2029. Hvor meget vil 1 ADX koste i 2030? Prisen på 1 AdEx (ADX) er i dag $0.1367 . Ifølge forudsigelsesmodulet ovenfor vil ADX stige med 0.00% , og nå op på -- i 2030. Hvad er ADX prisforudsigelsen for 2040? AdEx (ADX) forventes at stige 0.00% hvert år og nå en pris på -- for 1 ADX i 2040.