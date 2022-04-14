Tokenomika pro Xandeum (XAND)

Zjistěte klíčové informace o Xandeum (XAND), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Xandeum (XAND)

Xandeum is building a scalable, decentralized storage layer for the Solana blockchain. It aims to solve the "blockchain storage trilemma" by providing a solution that is:

Scalable: Able to store massive amounts of data (exabytes+) to support data-intensive applications.

Smart Contract Native: Seamlessly integrated with Solana's smart contract platform, enabling efficient data interaction for dApps.  

Random Access: Allows for quick and cost-effective retrieval of specific data within a dataset.

Xandeum's liquid staking pool allows SOL holders to earn rewards from both staking and storage fees. It is the first multi-validator pool sharing block rewards with stakers.

XAND is the governance token of the Xandeum ecosystem, giving holders voting rights in the Xandeum DAO and enabling them to shape the future of the platform.

Oficiální webové stránky:
https://www.xandeum.network/
Bílá kniha:
https://docs.xandeum.network/

Xandeum (XAND): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Xandeum (XAND), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 7.73M
Celkový objem:
$ 4.01B
Objem v oběhu:
$ 1.34B
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 23.11M
Historické maximum:
$ 0.01842785
Historické minimum:
$ 0.0022804
Aktuální cena:
$ 0.00572779
Tokenomika Xandeum (XAND): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Xandeum (XAND) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů XAND, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu XAND, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro XAND rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuXAND!

Předpověď ceny XAND

Chcete vědět, kam může XAND zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen XAND kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

