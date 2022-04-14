Tokenomika pro Synatra Staked USDC (YUSD)

Zjistěte klíčové informace o Synatra Staked USDC (YUSD), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Synatra Staked USDC (YUSD)

Synatra is a synthetic staking protocol on Solana. Users may stake SOL or USDC in the protocol, which gets deployed through various strategies to earn yield. Some of the yield generation strategies we use include cash-carry, hedge-carry, lending, leveraged staking, NFT collateralized lending, and airdrop farming. yUSD is the receipt token which can be used to unstake the USDC and claim back the principle plus interest accrued. We gave grown to about $4.5M of TVL which earns roughly $1-1.25M revenue annually.

Oficiální webové stránky:
https://synatra.xyz
Bílá kniha:
https://docs.synatra.xyz

Synatra Staked USDC (YUSD): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Synatra Staked USDC (YUSD), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 4.43M
$ 4.43M$ 4.43M
Celkový objem:
$ 3.18M
$ 3.18M$ 3.18M
Objem v oběhu:
$ 3.18M
$ 3.18M$ 3.18M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 4.43M
$ 4.43M$ 4.43M
Historické maximum:
$ 1.39
$ 1.39$ 1.39
Historické minimum:
$ 1.06
$ 1.06$ 1.06
Aktuální cena:
$ 1.39
$ 1.39$ 1.39

Tokenomika Synatra Staked USDC (YUSD): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Synatra Staked USDC (YUSD) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů YUSD, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu YUSD, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro YUSD rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuYUSD!

Předpověď ceny YUSD

Chcete vědět, kam může YUSD zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen YUSD kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.