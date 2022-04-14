Tokenomika pro Nacho the Kat (NACHO)

Zjistěte klíčové informace o Nacho the Kat (NACHO), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Nacho the Kat (NACHO)

Nacho the Kat is the first fair-launch KRC20 token on Kaspa, designed to bridge the gap between crypto enthusiasts and the technical brilliance of the Kaspa ecosystem. With a mission to foster decentralization, transparency, and community-driven governance, Nacho empowers individuals to engage in Kaspa's growing ecosystem.

All 287 billion NACHO tokens were fairly minted by the community at a network fee of 1 Kaspa per mint, with the final supply minted in under 24 hours. NACHO is now fully in circulation and has a passionate and expanding community.

Oficiální webové stránky:
https://nachowyborski.xyz/
Bílá kniha:
https://nachowyborski.xyz/Nacho_the_kat_Whitepaper_240605.pdf

Nacho the Kat (NACHO): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Nacho the Kat (NACHO), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 17.96M
$ 17.96M
Celkový objem:
$ 287.00B
$ 287.00B
Objem v oběhu:
$ 287.00B
$ 287.00B
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 17.96M
$ 17.96M
Historické maximum:
$ 0
$ 0
Historické minimum:
$ 0
$ 0
Aktuální cena:
$ 0
$ 0

Tokenomika Nacho the Kat (NACHO): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Nacho the Kat (NACHO) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů NACHO, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu NACHO, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro NACHO rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuNACHO!

Předpověď ceny NACHO

Chcete vědět, kam může NACHO zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen NACHO kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

