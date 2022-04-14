Tokenomika pro Liquid Staked ETH (LSETH)

Tokenomika pro Liquid Staked ETH (LSETH)

Zjistěte klíčové informace o Liquid Staked ETH (LSETH), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Liquid Staked ETH (LSETH)

Liquid Collective is the secure liquid staking standard: a protocol with multi-chain capabilities, built and run by a collective of leading web3 teams. Developed in collaboration with a diverse group of industry leaders, Liquid Collective is designed to meet the need for an enterprise-grade decentralized liquid staking standard that can be widely adopted, increasing liquidity and composability for the web3 economy.

Liquid Staked ETH (LsETH) is the receipt token programmatically generated when users stake ETH through the Liquid Collective protocol. LsETH follows the ERC-20 cToken model, enabling users to control their network reward flow.

Oficiální webové stránky:
https://liquidcollective.io/

Liquid Staked ETH (LSETH): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Liquid Staked ETH (LSETH), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 1.70B
$ 1.70B$ 1.70B
Celkový objem:
$ 336.93K
$ 336.93K$ 336.93K
Objem v oběhu:
$ 336.93K
$ 336.93K$ 336.93K
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 1.70B
$ 1.70B$ 1.70B
Historické maximum:
$ 5,115.14
$ 5,115.14$ 5,115.14
Historické minimum:
$ 1,384.61
$ 1,384.61$ 1,384.61
Aktuální cena:
$ 5,057.18
$ 5,057.18$ 5,057.18

Tokenomika Liquid Staked ETH (LSETH): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Liquid Staked ETH (LSETH) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů LSETH, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu LSETH, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro LSETH rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuLSETH!

Předpověď ceny LSETH

Chcete vědět, kam může LSETH zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen LSETH kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.