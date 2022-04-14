Tokenomika pro BitDoctorAI (AIDD)
Informace o BitDoctorAI (AIDD)
BitDoctor is a DeSci data infrastructure protocol using DePIN & AI to power a hyper-personalized AI Doctor Agent, solving healthcare accessibility and longevity.
BitDoctor AI Face Scan with mobile phone detects and collects health data up to 30 parameters—like heart attack, diabetes and hypertension risks—with just a smartphone CMOS sensor.
BitDoctor uses blockchain for secure and transparent health data management to work with clinical trials, insurance companies and more.
BitDoctorAI (AIDD): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro BitDoctorAI (AIDD), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika BitDoctorAI (AIDD): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro BitDoctorAI (AIDD) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů AIDD, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu AIDD, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro AIDD rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuAIDD!
