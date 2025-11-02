Předpověď ceny PARSIQ (PRQ) (USD)

Získejte předpovědi ceny tokenu PARSIQ pro roky 2026, 2027, 2028, 2030 a další. Předpovězte, o kolik vzroste PRQ v příštích 5 a více letech. Okamžitě předpovídejte budoucí cenové scénáře na základě tržních trendů a nálad.

Zadejte číslo v rozmezí od -100 do 1,000, abyste předpověděli cenu tokenu PARSIQ
%

*Odmítnutí odpovědnosti: Všechny předpovědi cen jsou založeny na údajích poskytnutých uživateli.

Predikce budoucího kurzu PARSIQ
--
----
0.00%
USD
Aktuální
Předpověď
Předpověď ceny PARSIQ (USD) pro roky 2025-2050

Předpověď ceny PARSIQ (PRQ) pro rok 2025 (letošní rok)

Na základě vaší předpovědi by mohl token PARSIQ potenciálně vzrůst o 0.00%. V roce 2025 by mohl dosáhnout obchodní ceny $ 0.003970.

Předpověď ceny PARSIQ (PRQ) pro rok 2026 (příští rok)

Na základě vaší předpovědi by mohl token PARSIQ potenciálně vzrůst o 5.00%. V roce 2026 by mohl dosáhnout obchodní ceny $ 0.004168.

Předpověď ceny PARSIQ (PRQ) pro rok 2027 (za 2 roky)

Podle modulu předpovědi cen je prognózovaná budoucí cena tokenu PRQ v roce 2027 $ 0.004377 s mírou růstu ve výši 10.25%.

Předpověď ceny PARSIQ (PRQ) pro rok 2028 (za 3 roky)

Podle modulu předpovědi cen je prognózovaná budoucí cena tokenu PRQ v roce 2028 $ 0.004595 s mírou růstu ve výši 15.76%.

Předpověď ceny PARSIQ (PRQ) pro rok 2029 (za 4 roky)

Podle výše uvedeného modulu předpovědi cen činí cílová cena PRQ v roce 2029 $ 0.004825 s mírou růstu ve výši 21.55%.

Předpověď ceny PARSIQ (PRQ) pro rok 2030 (za 5 let)

Podle výše uvedeného modulu předpovědi cen činí cílová cena PRQ v roce 2030 $ 0.005067 s mírou růstu ve výši 27.63%.

Předpověď ceny PARSIQ (PRQ) pro rok 2040 (za 15 let)

V roce 2040 by cena PARSIQ mohla potenciálně vzrůst o 107.89%. Mohl by dosáhnout obchodní ceny $ 0.008253.

Předpověď ceny PARSIQ (PRQ) pro rok 2050 (za 25 let)

V roce 2050 by cena PARSIQ mohla potenciálně vzrůst o 238.64%. Mohl by dosáhnout obchodní ceny $ 0.013444.

Rok
Cena
Růst
  • 2025
    $ 0.003970
    0.00%
  • 2026
    $ 0.004168
    5.00%
  • 2027
    $ 0.004377
    10.25%
  • 2028
    $ 0.004595
    15.76%
  • 2029
    $ 0.004825
    21.55%
  • 2030
    $ 0.005067
    27.63%
  • 2031
    $ 0.005320
    34.01%
  • 2032
    $ 0.005586
    40.71%
Rok
Cena
Růst
  • 2033
    $ 0.005865
    47.75%
  • 2034
    $ 0.006159
    55.13%
  • 2035
    $ 0.006467
    62.89%
  • 2036
    $ 0.006790
    71.03%
  • 2037
    $ 0.007129
    79.59%
  • 2038
    $ 0.007486
    88.56%
  • 2039
    $ 0.007860
    97.99%
  • 2040
    $ 0.008253
    107.89%
Zobrazit více

Krátkodobá předpověď ceny PARSIQ pro dnešek, zítřek, tento týden a 30 dní

Datum
Předpověď ceny
Růst
  • November 2, 2025(Dnes)
    $ 0.003970
    0.00%
  • November 3, 2025(Zítra)
    $ 0.003970
    0.01%
  • November 9, 2025(Tento týden)
    $ 0.003973
    0.10%
  • December 2, 2025(30 dní)
    $ 0.003986
    0.41%
Předpověď ceny PARSIQ (PRQ) na dnešek

Předpokládaná cena PRQ dne November 2, 2025(Dnes) je $0.003970. Tato projekce odráží vypočtený výsledek poskytnutého procenta růstu a dává uživatelům přehled o potenciálním vývoji cen pro dnešní den.

Předpověď ceny PARSIQ (PRQ) na zítřek

Na November 3, 2025(Zítra) je předpověď ceny PRQ při použití zadaného5% ročního růstu $0.003970. Tyto výsledky nabízí odhadovaný výhled hodnoty tokenu na základě zvolených parametrů.

Předpověď ceny PARSIQ (PRQ) na tento týden

Do November 9, 2025(Tento týden) je předpověď ceny PRQ při použití 5% roční míry růstu $0.003973. Tato týdenní prognóza se vypočítává na základě stejného procenta růstu, aby poskytla představu o potenciálním vývoji cen v nadcházejících dnech.

Předpověď ceny PARSIQ (PRQ) na 30 dní

Při pohledu na 30 dní dopředu je předpokládaná cena PRQ $0.003986. Tato předpověď je odvozena na základě vstupního údaje o ročním růstu v 5%, aby bylo možné odhadnout, jaká by mohla být hodnota tokenu za měsíc

Aktuální cenové statistiky PARSIQ

--
----

--

$ 1.16M
$ 1.16M$ 1.16M

292.76M
292.76M 292.76M

--
----

--

Nejnovější cena PRQ je --. Za 24 hodin došlo ke změně o 0.00%, přičemž 24hodinový objem obchodování činí --.
Objem v oběhu PRQ je kromě toho 292.76M a celková tržní kapitalizace činí $ 1.16M.

Historická cena PARSIQ

Podle nejnovějších údajů získaných ohledně PARSIQ na stránce s aktuálními cenami je aktuální cena PARSIQ 0.003970 USD. Objem PARSIQ(PRQ) v oběhu je 292.76M PRQ, takže tržní kapitalizace je $1,162,300.

Období
Změnit(%)
Změnit(USD)
Vysoká
Nízká
  • 24 hod
    -8.20%
    $ -0.000354
    $ 0.004367
    $ 0.003940
  • 7 d
    -25.24%
    $ -0.001002
    $ 0.008998
    $ 0.003752
  • 30 dní
    -55.32%
    $ -0.002196
    $ 0.008998
    $ 0.003752
Výkon za 24 h

PARSIQ za posledních 24 hodin vykázal pohyb ceny ve výši $-0.000354, což odráží změnu hodnoty v -8.20%.

Výkon za 7 d

Token PARSIQ se za posledních 7 dní obchodoval na maximu ve výši $0.008998 a minimu ve výši $0.003752. Zaznamenal změnu ceny o -25.24%. Tento nedávný trend ukazuje potenciál dalšího pohybu PRQ na trhu.

Výkon za 30 h

U PARSIQ za poslední měsíc došlo k -55.32% změně, což představuje přibližně $-0.002196 k jeho hodnotě. To naznačuje, že by u PRQ v blízké budoucnosti mohlo dojít k dalším změnám ceny.

Jak funguje modul předpovědi ceny PARSIQ (PRQ)?

Modul předpovědi cen PARSIQ je uživatelsky přívětivý nástroj, který vám pomůže odhadnout potenciální budoucí ceny PRQ na základě vašich vlastních předpokladů růstu. Ať už jste zkušený obchodník, nebo zvědavý investor, tento modul nabízí jednoduchý a interaktivní způsob, jak předpovědět budoucí hodnotu tokenu.

1. Zadejte svou předpověď růstu

Začněte zadáním požadovaného procenta růstu, které může být kladné nebo záporné v závislosti na vašem výhledu ohledně trhu. To může odrážet vaše očekávání ohledně PARSIQ v příštím roce, pěti letech nebo dokonce desetiletích.

2. Výpočet budoucí ceny

Po zadání míry růstu klikněte na tlačítko Vypočítat. Modul okamžitě vypočítá předpokládanou budoucí cenu PRQ, čímž získáte přehlednou vizualizaci toho, jak vaše předpověď ovlivní hodnotu tokenu v čase.

3. Prozkoumejte různé scénáře

Můžete experimentovat s různými mírami růstu a zjistit, jak mohou různé tržní podmínky ovlivnit cenu PARSIQ. Tato flexibilita vám umožní analyzovat jak optimistické, tak konzervativní předpovědi, což vám pomůže dělat informovanější rozhodnutí.

4. Sentiment uživatelů a informace z komunity

Modul také integruje data o sentimentu uživatelů, takže můžete porovnávat své předpovědi s předpověďmi ostatních uživatelů. Tento společný příspěvek nabízí cenné informace na to, jak komunita vnímá budoucnost PRQ.

Technické indikátory pro předpověď ceny

Pro zvýšení přesnosti předpovědi využívá modul řadu technických ukazatelů a tržních dat. Patří mezi ně:

Exponenciální klouzavé průměry (EMA): Pomáhá sledovat cenový trend tokenu tím, že vyhlazuje výkyvy a nabízí přehled o možných zvratech trendu.

Bollingerova pásma: Měří volatilitu trhu a identifikuje potenciální podmínky překoupení nebo přeprodání.

Index relativní síly (RSI): Vyhodnocuje pohyb PRQ a určuje, zda je v býčí nebo medvědí fázi.

Klouzavý průměr konvergence/divergence (MACD) Vyhodnocuje sílu a směr cenových pohybů, aby identifikoval potenciální vstupní a výstupní body. Kombinací těchto indikátorů s tržními daty v reálném čase modul nabízí dynamickou předpověď ceny, která vám pomůže získat hlubší vhled do budoucího potenciálu PARSIQ.

Proč je předpověď ceny PRQ důležitá?

Předpovědi cen pro PRQ jsou klíčové z několika důvodů a investoři se jimi zabývají z různých důvodů:

Vývoj investiční strategie: Předpovědi pomáhají investorům formulovat strategie. Díky odhadu budoucích cen se mohou rozhodnout, kdy kryptoměnu koupit, prodat nebo držet.

Posouzení rizik: Pochopení potenciálních pohybů cen umožňuje investorům posoudit riziko spojené s konkrétním kryptoaktivem. To má zásadní význam na řízení a zmírnění případných ztrát.

Analýza trhu: Součástí předpovědí je často i analýza tržních trendů, zpráv a historických dat. Tato komplexní analýza pomáhá investorům pochopit dynamiku trhu a faktory ovlivňující změny cen.

Diverzifikace portfolia: Díky předpovědi, které kryptoměny by mohly mít dobrou výkonnost, mohou investoři odpovídajícím způsobem diverzifikovat svá portfolia a rozložit riziko mezi různá aktiva.

Dlouhodobé plánování: Investoři usilující o dlouhodobé zisky spoléhají se při identifikaci kryptoměn s potenciálem budoucího růstu na předpovědi.

Psychologická připravenost: Znalost možných cenových scénářů investory emocionálně i finančně připraví na volatilitu trhu.

Zapojení komunity: Předpovědi cen kryptoměn často vyvolávají diskuse v rámci komunity investorů, což vede k širšímu porozumění a kolektivnímu pochopení tržních trendů.

Nejčastější dotazy:

Vyplatí se nyní investovat do tokenu PRQ?
Podle vašich předpovědí dosáhne token PRQ ke dni undefined hodnoty --, určitě proto stojí za zvážení.
Jaká je předpověď ceny tokenu PRQ na příští měsíc?
Podle nástroje pro předpovídání cen tokenu PARSIQ (PRQ) dosáhne předpokládaná cena tokenu PRQ ke dni undefined hodnoty --.
Kolik bude stát 1 PRQ v roce 2026?
Cena 1 PARSIQ (PRQ) je dnes --. Podle výše uvedeného předpovědního modulu se cena tokenu PRQ zvýší o 0.00% a v roce 2026 tak dosáhne hodnoty --.
Jaká je předpokládaná cena tokenu PRQ v roce 2027?
Předpokládá se, že cena tokenu PARSIQ (PRQ) poroste ročně o 0.00% a že tak do roku 2027 dosáhne ceny -- za 1 PRQ.
Jaká je odhadovaná cílová cena tokenu PRQ v roce 2028?
Podle vašich vstupních údajů pro předpověď cen token PARSIQ (PRQ) poroste o 0.00% odhadovaná cílová cena v roce 2028 činí --.
Jaká je odhadovaná cílová cena tokenu PRQ v roce 2029?
Podle vašich vstupních údajů pro předpověď cen token PARSIQ (PRQ) poroste o 0.00% odhadovaná cílová cena v roce 2029 činí --.
Kolik bude stát 1 PRQ v roce 2030?
Cena 1 PARSIQ (PRQ) je dnes --. Podle výše uvedeného předpovědního modulu se cena tokenu PRQ zvýší o 0.00% a v roce 2030 tak dosáhne hodnoty --.
Jaká je předpověď ceny tokenu PRQ pro rok 2040?
Předpokládá se, že cena tokenu PARSIQ (PRQ) bude dosahovat ročního růstu o 0.00% a že tak do roku 2040 dosáhne ceny -- za 1 PRQ.
Prohlášení

Obsah zveřejněný na našich stránkách s předpověďmi cen kryptoměn je založen na informacích a zpětné vazbě, které nám poskytli uživatelé MEXC a/nebo jiné zdroje třetích stran. Předkládány jsou vám ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační a ilustrační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Je důležité si uvědomit, že prezentované předpovědi cen nemusí být přesné a nemělo by se s nimi tak zacházet. Budoucí ceny se mohou od prezentovaných předpovědí výrazně lišit a neměli byste se na ně spoléhat při svých investičních rozhodnutích.

Tento obsah by navíc neměl být chápán jako finanční poradenství, ani nemá za cíl doporučovat nákup jakéhokoli konkrétního produktu nebo služby. Společnost MEXC není vůči vám žádným způsobem odpovědná za jakékoli ztráty, které vám mohou vzniknout v důsledku odkazování, používání a/nebo spoléhání se na jakýkoli obsah zveřejněný na našich stránkách s předpověďmi cen kryptoměn. Je nezbytné si uvědomit, že ceny digitálních aktiv podléhají vysokému tržnímu riziku a volatilitě cen. Hodnota vaší investice může klesat i stoupat a není zaručeno, že se vám vrátí původně investovaná částka. V konečném důsledku nesete za svá investiční rozhodnutí výhradní odpovědnost vy a společnost MEXC nenese žádnou odpovědnost za případné ztráty, které z nich mohou pro vás vyplynout. Mějte na paměti, že minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucího výkonu. Měli byste investovat do produktů, se kterými jste obeznámeni a u kterých chápete související rizika. Před jakýmkoli investičním rozhodnutím pečlivě zvažte své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem.