MEXC MasterCard
Požádejte o kartu MEXC MasterCard a dobijte ji pomocí pomocí zůstatku kryptoměn
Pravidla použití
Globální využití
Používejte pro online nakupování po celém světě
Dobíjejte pomocí kryptoměnového zůstatku kdykoli
Kartu vytvoříte v pouhých 3 krocích
Zažádat online
Pokud chcete požádat o kartu MasterCard online prostřednictvím webových stránek MEXC, musíte absolvovat pokročilé KYC a poskytnout pasovou a osobní fotografii.
Aktivace online
Po schválení žádosti můžete kartu MEXC MasterCard aktivovat online a dobít ji prostřednictvím svého účtu MEXC.
Karta připravená
Vaše karta MEXC MasterCard je nyní aktivní. Kartu MEXC MasterCard můžete používat na úhrady.
Výhody
Jednodušší
Žádost je k dispozici online, není nutná žádná schůzka.
Virtuální kartu můžete používat okamžitě.
Bezpečnější
3D Secure (3DS) zajišťuje bezpečnost vašich transakcí.
Nechte si zasílat upozornění na každou transakci v reálném čase do svého chytrého telefonu a mějte vždy přehled o toku svých prostředků.
Pohodlnější
Tato karta podporuje nakupování online po celém světě prostřednictvím sítě MasterCard.