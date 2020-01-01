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মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী শীর্ষ সেই নেটওয়ার্ক ইকোসিস্টেম টোকেনসমূহ

সেই নেটওয়ার্ক ইকোসিস্টেম সেক্টরের শীর্ষ-পারফর্মিং কয়েনগুলো এক্সপ্লোর করুন। নিচের কয়েনগুলোকে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী সাজানো হয়েছে, যা আপনাকে সহজেই মার্কেটের ট্রেন্ড ট্র্যাক করতে এবং ট্রেডিংয়ের সুযোগ খুঁজে পেতে সাহায্য করবে।

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কয়েন
প্রাইস
গত 7 দিন
অ্যাকশন
1
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00077
-0.01%
0.00%
-0.02%
$ 74.86B
$ 85.28M
2
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 71,881.94
+0.50%
+12.07%
+14.90%
$ 8.42B
$ 4.43
3
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 10.688
-0.07%
+9.06%
+20.70%
$ 7.00B
$ 146.83K
4
USDT0
USDT0
USDT0
$ 0.998982
0.00%
0.00%
-0.01%
$ 4.06B
$ 265.69M
5
Ondo US Dollar Yield
Ondo US Dollar Yield
USDY
$ 1.14
0.00%
-0.00%
0.00%
$ 2.14B
$ 1.99M
6
Solv Protocol BTC
Solv Protocol BTC
SOLVBTC
$ 72,234
+0.80%
+0.12%
+15.36%
$ 468.57M
$ 38.98K
7
SEI
SEI
SEI
$ 0.04226
+0.12%
+8.97%
+5.15%
$ 305.02M
$ 2.86M
8
Frax USD
Frax USD
FRXUSD
$ 0.999779
+0.01%
0.00%
-0.01%
$ 114.36M
$ 7.02M
9
Noble USDC
Noble USDC
USDC.N
$ 0.999524
0.00%
0.00%
-0.15%
$ 113.08M
$ 165.25K
10
BAT
BAT
BAT
$ 0.06344
+0.16%
+7.84%
+13.57%
$ 95.23M
$ 931.94K
11
Solv Protocol Staked BTC
Solv Protocol Staked BTC
XSOLVBTC
$ 71,768
+0.78%
+0.12%
+11.92%
$ 70.22M
$ 4.64
12
Wrapped Savings rUSD
Wrapped Savings rUSD
WSRUSD
$ 1.094
0.00%
0.00%
+0.09%
$ 67.81M
--
13
Bedrock BTC
Bedrock BTC
BRBTC
$ 62,482
0.00%
--
0.00%
$ 50.03M
$ 127.66
14
Frax Staked frxUSD
Frax Staked frxUSD
SFRXUSD
$ 1.21
0.00%
0.00%
0.00%
$ 34.21M
$ 623.02K
15
Stargate Bridged WETH
Stargate Bridged WETH
WETH
$ 2,288.98
+0.53%
+0.19%
+22.09%
$ 16.38M
$ 1.70M
16
Wrapped FRAX
Wrapped FRAX
WFRAX
$ 0.298561
+0.12%
+0.07%
+4.85%
$ 16.14M
$ 193.10K
17
Yei Finance
Yei Finance
CLO
$ 0.10481
+1.26%
-18.46%
-9.23%
$ 13.59M
$ 2.57M
18
Wrapped SEI
Wrapped SEI
WSEI
$ 0.03864515
0.00%
0.00%
-4.08%
$ 10.82M
$ 18.33K
19
Fiamma BTC
Fiamma BTC
FIABTC
$ 61,009
0.00%
--
0.00%
$ 1.02M
$ 47.24
20
MILLI
MILLI
MILLI
$ 0.000001427
0.00%
+6.33%
-1.92%
$ 375.30K
$ 18.34B
21
Kindred Labs
Kindred Labs
KIN
$ 0.00213109
0.00%
-0.04%
-5.07%
$ 313.67K
$ 7.57K
22
Reservoir rUSD
Reservoir rUSD
RUSD
$ 0.999809
+0.09%
-0.00%
-0.71%
$ 277.40K
$ 5.89K
23
MetaArena
MetaArena
TIMI
$ 0.00064281
+1.36%
+0.02%
-2.25%
$ 234.21K
$ 3.26K
24
Froggy
Froggy
FROG
$ 9.899E-5
0.00%
-6.80%
-5.54%
$ 98.99K
--
25
Silo Staked SEI
Silo Staked SEI
ISEI
$ 0.02186548
0.00%
--
-2.41%
$ 97.43K
$ 2.40
26
Fishwar
Fishwar
FISHW
$ 3.87E-6
+1.04%
-0.70%
-2.76%
$ 46.75K
--
27
Jellyverse
Jellyverse
JLY
$ 0.00013673
0.00%
--
-1.65%
$ 19.13K
$ 2.74
28
Chips
Chips
CHIPS
$ 1.422E-5
0.00%
+0.70%
0.00%
$ 13.28K
--
29
Zenrock
Zenrock
ROCK
$ 3.219E-5
0.00%
0.00%
+0.22%
$ 12.57K
--
30
Popo The Cat
Popo The Cat
POPO
$ 2.9813E-8
0.00%
-3.40%
0.00%
$ 12.54K
--
31
YAKA
YAKA
YAKA
$ 4.788E-5
0.00%
-14.70%
0.00%
$ 10.90K
--
32
Dragonswap
Dragonswap
DRG
$ 0.00792
0.00%
+2.46%
+0.64%
--
$ 744.49K
33
Folks Finance
Folks Finance
FOLKS
$ 1.7867
-1.40%
-1.79%
+0.12%
--
$ 59.96K

প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী

সেই নেটওয়ার্ক ইকোসিস্টেম টোকেন কী এবং এগুলো কেন জনপ্রিয়?
সেই নেটওয়ার্ক ইকোসিস্টেম টোকেনগুলো একটি শেয়ার করা থিম বা প্রযুক্তির উপর নিবদ্ধ ক্রিপ্টো প্রজেক্টগুলোর একটি গ্রুপকে উপস্থাপন করে। এই বিভাগটি উল্লেখযোগ্যভাবে ট্রেডারদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে, যেখানে বর্তমানে MEXC-তে 33 টোকেন ট্র্যাক করা হচ্ছে এবং এগুলোর সম্মিলিত মার্কেট ক্যাপ $97.86B।
এই মুহূর্তে সবচেয়ে ভালো পারফর্ম করা সেই নেটওয়ার্ক ইকোসিস্টেম টোকেন কোনটি?
MEXC-তে ট্র্যাক করা সেই নেটওয়ার্ক ইকোসিস্টেম টোকেনগুলোর মধ্যে, গত 24 ঘণ্টায় 12.07% প্রাইস পরিবর্তনের সাথে WBTC সাম্প্রতিক সময়ে সবচেয়ে শক্তিশালী পারফরম্যান্স দেখিয়েছে। পারফরম্যান্স ডেটা রিয়েল-টাইমে আপডেট করা হয় এবং মার্কেটের অবস্থার সাথে পরিবর্তিত হতে পারে।
MEXC-তে কতগুলো সেই নেটওয়ার্ক ইকোসিস্টেম টোকেন রয়েছে?
MEXC বর্তমানে ট্রেডযোগ্য এবং প্রি-লিস্টেড উভয় প্রজেক্ট কভার করে 33 সেই নেটওয়ার্ক ইকোসিস্টেম টোকেন ট্র্যাক করে। জনপ্রিয় সেই নেটওয়ার্ক ইকোসিস্টেম টোকেনগুলোর মধ্যে USDC, WBTC, LINK অন্তর্ভুক্ত। বিভাগের বিবর্তনের সাথে সাথে নিয়মিত নতুন টোকেন যোগ করা হয়।
সেই নেটওয়ার্ক ইকোসিস্টেম বিভাগের মোট মার্কেট ক্যাপ কত?
সব সেই নেটওয়ার্ক ইকোসিস্টেম টোকেনের সম্মিলিত মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন আনুমানিক $97.86B। এই সংখ্যাটি বিভাগের সামগ্রিক মূল্যকে প্রতিফলিত করে এবং এটি রিয়েল-টাইম মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল।

ডিসক্লেইমার

সেই নেটওয়ার্ক ইকোসিস্টেম সেক্টরে ডিজিটাল অ্যাসেটের অন্তর্ভুক্তি, শ্রেণীবিভাগের নিয়ম এবং মার্কেট ডেটাসহ, স্বাধীন তৃতীয় পক্ষ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। এই বিভাগে কোনো টোকেন তালিকাভুক্ত করা MEXC-এর পক্ষ থেকে কোনো সমর্থন, নিশ্চয়তা বা বিনিয়োগের সুপারিশ নয়। সব বিষয়বস্তু শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে। ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইস মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল; অনুগ্রহ করে নিজের গবেষণা (DYOR) করুন এবং সতর্কতার সাথে ট্রেড করুন।