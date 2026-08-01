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Silo Staked SEI-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.02186548 USD। ISEI-এর মার্কেট ক্যাপ 97,431 USD। ISEI-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!Silo Staked SEI-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.02186548 USD। ISEI-এর মার্কেট ক্যাপ 97,431 USD। ISEI-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

ISEI সম্পর্কে আরও

ISEI প্রাইসের তথ্য

ISEI কী

ISEI হোয়াইটপেপার

ISEI অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

ISEI টোকেনোমিক্স

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Silo Staked SEI প্রাইস (ISEI)

তালিকাভুক্ত নয়

1 ISEI থেকে USD লাইভ প্রাইস:

$0.02186548
$0.02186548$0.02186548
0.00%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD
Silo Staked SEI (ISEI) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-21 02:32:16 (UTC+8)

Silo Staked SEI-এর আজকের প্রাইস

আজ Silo Staked SEI (ISEI)-এর লাইভ প্রাইস $ 0.02186548, যা গত 24 ঘণ্টায় 0.00% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান ISEI থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি ISEI-এর জন্য $ 0.02186548

Silo Staked SEI বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 97,431 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 4.46M ISEI। গত 24 ঘণ্টায়, ISEI এর ট্রেড হয়েছে $ 0.0 (নিম্ন) এবং $ 0.0 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 0.747819 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0.02166762

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, ISEI গত ঘণ্টায় -- এবং গত 7 দিনে -2.88% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 2.40-তে পৌঁছেছে।

Silo Staked SEI (ISEI) এর মার্কেট তথ্য

$ 97.43K
$ 97.43K$ 97.43K

$ 2.40
$ 2.40$ 2.40

$ 97.43K
$ 97.43K$ 97.43K

4.46M
4.46M 4.46M

4,455,950.834664
4,455,950.834664 4,455,950.834664

Silo Staked SEI এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 97.43K, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 2.40। ISEI এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 4.46M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 4455950.834664। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 97.43K

Silo Staked SEI-এর প্রাইসের ইতিহাস USD

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
$ 0.0
$ 0.0$ 0.0
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
$ 0.0
$ 0.0$ 0.0
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

$ 0.0
$ 0.0$ 0.0

$ 0.0
$ 0.0$ 0.0

$ 0.747819
$ 0.747819$ 0.747819

$ 0.02166762
$ 0.02166762$ 0.02166762

--

--

-2.88%

-2.88%

Silo Staked SEI (ISEI) প্রাইসের হিস্টরি USD

আজকে, Silo Staked SEI থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Silo Staked SEI থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0052866598 ছিল।
গত 60 দিনে, Silo Staked SEI থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0096685741 ছিল।
গত 90 দিনে, Silo Staked SEI থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন -- ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ 0--
30 দিন$ -0.0052866598-24.17%
60 দিন$ -0.0096685741-44.21%
90 দিন----

Silo Staked SEI এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (4 বছরে) জন্য Silo Staked SEI (ISEI) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, ISEI এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
Silo Staked SEI (ISEI) এর প্রাইস প্রেডিকশন 2040 এর জন্য (পরবর্তী 14 বছরে)

2040 সালে, Silo Staked SEI এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

MEXC টুলসমূহ
রিয়েল-টাইম দৃশ্যপট প্রক্ষেপণ এবং আরও ব্যক্তিগতকৃত বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহারকারীরা MEXC-এর প্রাইস প্রেডিকশন টুল এবং AI মার্কেট ইনসাইট ব্যবহার করতে পারেন।
ডিসক্লেইমার: এই দৃশ্যগুলো কেবল উদাহরণস্বরূপ এবং শিক্ষামূলক; ক্রিপ্টোকারেন্সি ভোলাটাইল—সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজেই গবেষণা (DYOR) করুন।
2026–2027 সালে Silo Staked SEI এর প্রাইস কত হবে তা জানতে চান? ISEI এর জন্য 2026–2027 পর্যন্ত প্রাইস প্রেডিকশন দেখতে আমাদের প্রাইস প্রেডিকশন পেজে যান, Silo Staked SEI প্রাইস প্রেডিকশন ক্লিক করে।

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Silo Staked SEI সম্পর্কে

Silo Staked SEI-এর বর্তমান দাম কত?

Tk2.6902874287089471216000 এ ট্রেডিং করছে, Silo Staked SEI গত ২৪ ঘন্টায় --% দামের পরিবর্তন দেখিয়েছে।

টোকেন সরবরাহ কীভাবে ISEI-এর মূল্যায়নকে প্রভাবিত করে?

সরবরাহ একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে: 4455950.834664 টোকেন চলমান থাকায়, সীমিততা বা মুদ্রাস্ফীতি দীর্ঘমেয়াদে দামের আচরণকে উল্লেখযোগ্যভাবে প্রভাবিত করতে পারে।

Silo Staked SEI-এর মার্কেট ক্যাপ কত?

এর মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন Tk11987726.51990907252000, বিশ্বের #-- অবস্থানে এবং নেটওয়ার্কের গ্রহণযোগ্যতার পরিমাণ নির্দেশ করে।

২৪ ঘন্টার ট্রেডিং কার্যকলাপ কী?

ISEI ট্রেডিং ভলিউমে Tk-- রেকর্ড করেছে, যা বর্তমান তরলতা এবং ব্যবহারকারীদের কার্যকলাপ প্রদর্শন করে।

২৪ ঘন্টার দামের পরিসর কী?

টি Tk0E-15 থেকে Tk0E-15 পর্যন্ত চলেছে, যা বিনিয়োগকারীদের স্বল্পমেয়াদী গতিবিধি মূল্যায়ন করতে সাহায্য করে।

Silo Staked SEI কীভাবে Decentralized Finance (DeFi),Liquid Staking Tokens,Liquid Staking,Sei Network Ecosystem ক্যাটাগরিতে ফিট করে?

একটি Decentralized Finance (DeFi),Liquid Staking Tokens,Liquid Staking,Sei Network Ecosystem টোকেন হিসেবে, ISEI উপযোগিতা, সরবরাহ, গ্রহণযোগ্যতা এবং পারফরম্যান্সের প্রবণতার ভিত্তিতে অনুরূপ অ্যাসেটের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে।

দীর্ঘমেয়াদী টোকেনোমিক্সের কোন প্রবণতা গুরুত্বপূর্ণ?

ইমিশন, বার্ন, আনলক সময়সূচী এবং স্টেকিং পুরস্কার—যা প্রায়ই -- অর্থনীতির সঙ্গে জড়িত—ভবিষ্যতে সরবরাহ এবং বাজারের আস্থা প্রভাবিত করতে পারে।

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Silo Staked SEI সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-21 02:32:16 (UTC+8)

Silo Staked SEI (ISEI) গুরুত্বপূর্ণ শিল্প আপডেট

সময় (UTC+8)টাইপতথ্য
02-11 14:20:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21অন-চেইন ডেটা
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
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02-04 00:48:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
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02-01 01:12:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
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