Stargate Bridged WETH-এর আজকের লাইভ প্রাইস 3,197.97 USD। WETH-এর মার্কেট ক্যাপ 79,399,637 USD। WETH থেকে USD-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

1 WETH থেকে USD লাইভ প্রাইস:

$3,197.97
$3,197.97$3,197.97
-5.80%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে।
USD
Stargate Bridged WETH (WETH) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2025-11-14 23:48:14 (UTC+8)

Stargate Bridged WETH-এর আজকের প্রাইস

আজ Stargate Bridged WETH (WETH)-এর লাইভ প্রাইস $ 3,197.97, যা গত 24 ঘণ্টায় 5.90% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান WETH থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি WETH-এর জন্য $ 3,197.97

Stargate Bridged WETH বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 79,399,637 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 24.84K WETH। গত 24 ঘণ্টায়, WETH এর ট্রেড হয়েছে $ 3,084.13 (নিম্ন) এবং $ 3,398.43 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 4,751.86 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 3,084.13

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, WETH গত ঘণ্টায় +0.77% এবং গত 7 দিনে -2.15% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম ---তে পৌঁছেছে।

Stargate Bridged WETH (WETH) এর মার্কেট তথ্য

$ 79.40M
$ 79.40M$ 79.40M

--
----

$ 79.40M
$ 79.40M$ 79.40M

24.84K
24.84K 24.84K

24,839.24073915463
24,839.24073915463 24,839.24073915463

Stargate Bridged WETH এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 79.40M, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম --। WETH এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 24.84K এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 24839.24073915463। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 79.40M

Stargate Bridged WETH-এর প্রাইসের ইতিহাস USD

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
$ 3,084.13
$ 3,084.13$ 3,084.13
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
$ 3,398.43
$ 3,398.43$ 3,398.43
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

$ 3,084.13
$ 3,084.13$ 3,084.13

$ 3,398.43
$ 3,398.43$ 3,398.43

$ 4,751.86
$ 4,751.86$ 4,751.86

$ 3,084.13
$ 3,084.13$ 3,084.13

+0.77%

-5.89%

-2.15%

-2.15%

Stargate Bridged WETH (WETH) প্রাইসের হিস্টরি USD

আজকে, Stargate Bridged WETH থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -200.456769631455 ছিল।
গত 30 দিনে, Stargate Bridged WETH থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -654.0846416640 ছিল।
গত 60 দিনে, Stargate Bridged WETH থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 90 দিনে, Stargate Bridged WETH থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ -200.456769631455-5.89%
30 দিন$ -654.0846416640-20.45%
60 দিন$ 0--
90 দিন$ 0--

Stargate Bridged WETH এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (5 বছরে) জন্য Stargate Bridged WETH (WETH) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, WETH এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
2040 সালের (15 বছরে) জন্য Stargate Bridged WETH (WETH) প্রাইস প্রেডিকশন

2040 সালে, Stargate Bridged WETH এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Stargate Bridged WETH সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

2030 সালে 1 Stargate Bridged WETH-এর মূল্য কত হবে?
যদি Stargate Bridged WETH বার্ষিক 5% হারে বৃদ্ধি পায়, তাহলে এর আনুমানিক মূল্য 2026 সালের মধ্যে প্রায় $--, 2030 সালের মধ্যে $--, 2035 সালের মধ্যে $-- এবং 2040 সালের মধ্যে $---তে পৌঁছাতে পারে। এই পরিসংখ্যানগুলো একটি স্থিতিশীল চক্রবৃদ্ধি বৃদ্ধির দৃশ্যপট তুলে ধরে, যদিও প্রকৃত ভবিষ্যত প্রাইস মার্কেটের গ্রহণযোগ্যতা, নিয়ন্ত্রক উন্নয়ন এবং সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতির উপর নির্ভর করবে। Stargate Bridged WETH-এর সম্ভাব্য প্রাইস এবং প্রত্যাশিত ROI-এর বিস্তারিত বছরভিত্তিক বিশ্লেষণের জন্য আপনি নিচের সম্পূর্ণ প্রজেকশন টেবিলটি দেখতে পারেন।
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2025-11-14 23:48:14 (UTC+8)

Stargate Bridged WETH (WETH) গুরুত্বপূর্ণ শিল্প আপডেট

সময় (UTC+8)টাইপতথ্য
11-13 22:54:05ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Bitcoin withdrawals continue, with a net outflow of 463.27 BTC from CEX over the past 24 hours
11-13 21:54:24ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Altcoin ETF Candidates See Surge in 24h Trading Volume, XRP Volume Up Over 60%
11-13 16:51:43ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Crypto Fear Index Plunges to 15, Market in "Extreme Fear" State
11-12 23:21:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Trading volume of meme coins on SOL and BSC chains declined today, with most maintaining narrow fluctuations within 6%
11-12 15:27:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Altcoins Fall Across the Board, KDA Drops Over 59% in 24h
11-12 07:19:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
$411 million liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Stargate Bridged WETH সম্পর্কে আরও জানুন

