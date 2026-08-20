Folks Finance প্রাইস(FOLKS)
আজ Folks Finance (FOLKS)-এর লাইভ প্রাইস ৳ 1.8408, যা গত 24 ঘণ্টায় 0.85% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান FOLKS থেকে BDT কনভার্সন রেট হলো প্রতি FOLKS-এর জন্য ৳ 1.8408।
Folks Finance বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ -- এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই -- FOLKS। গত 24 ঘণ্টায়, FOLKS এর ট্রেড হয়েছে ৳ 1.8009 (নিম্ন) এবং ৳ 1.8623 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস -- এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস --।
স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, FOLKS গত ঘণ্টায় -0.11% এবং গত 7 দিনে -2.08% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম ৳ 128.23K-তে পৌঁছেছে।
ALGO
Folks Finance এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ --, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম ৳ 128.23K। FOLKS এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে -- এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 50000000। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো ৳ 92.04M।
-0.11%
+0.85%
-2.08%
-2.08%
Folks Finance এর আজকের, 30 দিনের, 60 দিনের এবং 90 দিনের প্রাইস পরিবর্তন ট্র্যাক করুন:
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (BDT)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|৳ +1.896079
|+0.85%
|30 দিন
|৳ -0.2906
|-13.64%
|60 দিন
|৳ -0.3376
|-15.50%
|90 দিন
|৳ +0.5148
|+38.82%
আজ, FOLKS এর পরিবর্তন ৳ +1.896079 (+0.85%) রেকর্ড করা হয়েছে, যা এর সর্বশেষ মার্কেট অ্যাক্টিভিটিকে প্রতিফলিত করে।
গত 30 দিনে, প্রাইস ৳ -0.2906(-13.64%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্স দেখায়।
60 দিনের ভিউ প্রসারিত করলে, FOLKS এর প্রাইস ৳ -0.3376 (-15.50%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা এর পারফরম্যান্স সম্পর্কে আরও ব্যাপক ধারণা দেয়।
90 দিনের ট্রেন্ড বিশ্লেষণ করলে, প্রাইস ৳ +0.5148 (+38.82%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির দীর্ঘমেয়াদী ট্র্যাজেক্টরি সম্পর্কে ইনসাইট প্রদান করে।
আপনি কি Folks Finance (FOLKS) এর সর্বকালীন প্রাইস হিস্টরি এবং প্রাইসের ওঠানামা আনলক করতে চান?
এখনই Folks Finance প্রাইস হিস্টরি পৃষ্ঠাটি দেখুন।
এই বিশ্লেষণটি Folks Finance-এর সাম্প্রতিক প্রাইস অ্যাকশন, ভলিউম ডায়নামিক্স এবং মার্কেটের মনোভাব মূল্যায়ন করতে AI মডেল ব্যবহার করে। রিয়েল-টাইম ডেটা প্রক্রিয়াকরণ নতুন ট্রেন্ড এবং সম্ভাব্য ট্রেডিং সেটআপগুলো তুলে ধরে, যা আরও তথ্যভিত্তিক এবং সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করে।
FOLKS মার্কেটের বর্তমান সামগ্রিক মনোভাব: বিয়ারিশ, বুলিশ 45% | বিয়ারিশ 55%;
|ইন্ডিকেটর ডাইমেনশন
|মডেলের উপসংহার
|অনুপাত/থ্রেশহোল্ড
|এক নজরে
|KDJ
|ডেড ক্রস
|K < D
|স্বল্পমেয়াদি মোমেন্টাম কমছে, তাপমাত্রা নিচে যাচ্ছে।
|পিভট পয়েন্ট
|S1 ≤ প্রাইস <পিভট
|S1-পিভট এর মধ্যে
|কেন্দ্রীয় পিভটের ঠিক বামে, মাঝারি নিচু অবস্থান।
|StochRSI
|20‑80
|নিরপেক্ষ অঞ্চল
|স্বাভাবিক গতিতে চলছে, কোনো চরম সংকেত নেই।
|MACD
|ডেড ক্রস
|DIF < DEA
|বিয়ারিশ মোমেন্টাম বৃদ্ধি পাচ্ছে।
|EMA গ্রুপ
|7টি ক্রয়, 0টি নিরপেক্ষ, 0টি বিক্রয়
|≥ 80% ক্রয়
|সমস্ত MA ঊর্ধ্বমুখী, স্বল্পমেয়াদী দীর্ঘমেয়াদী থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে উপরে।
|BOLL (20,2)
|কম ≤ প্রাইস ≤ মাঝারি
|নিম্ন এবং মধ্যম ব্যান্ডের মধ্যে
|তুলনামূলকভাবে দুর্বল, তবে অতিরিক্ত নয়।
|RSI (14)
|নিরপেক্ষ
|30‑70
|স্বাভাবিক সীমার মধ্যেই রয়েছে, এখনও সুযোগ আছে।
|MA গ্রুপ
|7টি ক্রয়, 0টি নিরপেক্ষ, 0টি বিক্রয়
|≥ 80% ক্রয়
|সমস্ত MA ঊর্ধ্বমুখী, স্বল্পমেয়াদী দীর্ঘমেয়াদী থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে উপরে।
FOLKS_USDT 4 ঘন্টার চক্রে 1.8096 পর্যন্ত চলছে, এবং মূল্যটি S1 হাব 1.799 এবং কেন্দ্রীয় অক্ষ 1.825-এর মধ্যে অবস্থান করছে। বর্তমান মূল্য সংশ্লিষ্ট সীমার নিচের অংশে অবস্থান করছে এবং উপরের কেন্দ্রীয় প্রতিরোধ স্তর থেকে মাত্র 3.4% দূরে রয়েছে। বাই-সেল গঠন সংকুচিত অবস্থায় আছে; মূল্য কেন্দ্রীয় অক্ষের উপর স্থিতিশীল হতে পারেনি এবং সামগ্রিকভাবে ওঠা-নামা পর্যায়ে রয়েছে। মূল্য গড় সিস্টেম MA এবং EMA উভয়ই ক্রয়ের ব্যবস্থাপনা প্রদর্শন করছে, যার ফলে ছোট সময়ের প্রবণতা ঊর্ধ্বমুখী অবস্থানে রয়েছে। MACD ইঙ্গিত মার্জিন ক্রসওভার সংকেত দিয়েছে, যা সংক্ষিপ্ত সময়ের গতিশীলতায় বিপরীত প্রবণতার ইঙ্গিত দেয়। RSI মাঝারি অঞ্চলে অবস্থান করছে, অতি ক্রয় বা অতি বিক্রয়ের চরম মাত্রায় পৌঁছায়নি। দ্রুত এবং ধীর সূচকের দিক পৃথক হয়ে গেছে, দীর্ঘমেয়াদী গড় সমর্থন এবং স্বল্পমেয়াদী গতিশীলতার দুর্বলতা একই সাথে প্রকাশ পাচ্ছে। ওলাটাইলিটি স্বাভাবিক পর্যায়ে রয়েছে, বাজারে একতরফা প্রবেশের কোনো গতিশীলতা নেই। নিকটস্থ নিচের সমর্থন অবস্থান S1 পয়েন্ট 1.799-এ, যা বর্তমান মূল্য থেকে 0.6% দূরে। দূরবর্তী সমর্থন হিসেবে S2 পয়েন্ট 1.782 উল্লেখ করা যেতে পারে, যা বর্তমান মূল্য থেকে 1.5% দূরে। উপরের নিকটতম প্রতিরোধ কেন্দ্রীয় অক্ষ 1.825-এ, যা বর্তমান মূল্য থেকে 0.9% দূরে। পরবর্তী প্রতিরোধ স্তর R1 পয়েন্ট 1.8419-এ, যা বর্তমান মূল্য থেকে 1.8% দূরে। মূল্য কেন্দ্রীয় অক্ষ অতিক্রম করতে পারলেই ঊর্ধ্বমুখী স্থান খোলা যাবে, আর যদি S1 অতিক্রম করা না যায় তবে S2 সমর্থনের কার্যকারিতা পরীক্ষা করা হবে।
এই কন্টেন্টটি ঐতিহাসিক এবং বর্তমান মার্কেট ডেটার উপর ভিত্তি করে AI দ্বারা জেনারেট করা হয়েছে। এটি শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে এবং এটি বিনিয়োগ সম্পর্কিত কোনো পরামর্শ নয়।
2040 সালে, Folks Finance এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি ৳ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।
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MEXC থেকে Folks Finance (FOLKS) কেনা মানে আপনার টাকার জন্য আরও বেশি মূল্য। মার্কেটে সবচেয়ে কম ফি-যুক্ত ক্রিপ্টো প্ল্যাটফর্মগুলোর মধ্যে একটি হিসেবে, MEXC আপনার প্রথম ট্রেড থেকেই খরচ কমাতে সাহায্য করে।
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Folks Finance is a DeFi protocol that provides seamless crosschain tools for asset management, including lending, staking, swaps, leverage trading and leveraged liquid staking.
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|টাইপ
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