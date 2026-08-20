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Fiamma BTC-এর আজকের লাইভ প্রাইস 61,009 USD। FIABTC-এর মার্কেট ক্যাপ 1,018,647 USD। FIABTC-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!Fiamma BTC-এর আজকের লাইভ প্রাইস 61,009 USD। FIABTC-এর মার্কেট ক্যাপ 1,018,647 USD। FIABTC-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

FIABTC সম্পর্কে আরও

FIABTC প্রাইসের তথ্য

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Fiamma BTC প্রাইস (FIABTC)

তালিকাভুক্ত নয়

1 FIABTC থেকে USD লাইভ প্রাইস:

$61,009
$61,009$61,009
0.00%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD
Fiamma BTC (FIABTC) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 21:11:01 (UTC+8)

Fiamma BTC-এর আজকের প্রাইস

আজ Fiamma BTC (FIABTC)-এর লাইভ প্রাইস $ 61,009, যা গত 24 ঘণ্টায় 0.00% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান FIABTC থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি FIABTC-এর জন্য $ 61,009

Fiamma BTC বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 1,018,647 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 16.70 FIABTC। গত 24 ঘণ্টায়, FIABTC এর ট্রেড হয়েছে $ 0.0 (নিম্ন) এবং $ 0.0 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 132,563 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 58,037

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, FIABTC গত ঘণ্টায় -- এবং গত 7 দিনে 0.00% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 47.24-তে পৌঁছেছে।

Fiamma BTC (FIABTC) এর মার্কেট তথ্য

$ 1.02M
$ 1.02M$ 1.02M

$ 47.24
$ 47.24$ 47.24

$ 1.02M
$ 1.02M$ 1.02M

16.70
16.70 16.70

16.69676922
16.69676922 16.69676922

Fiamma BTC এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 1.02M, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 47.24। FIABTC এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 16.70 এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 16.69676922। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 1.02M

Fiamma BTC-এর প্রাইসের ইতিহাস USD

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
$ 0.0
$ 0.0$ 0.0
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
$ 0.0
$ 0.0$ 0.0
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

$ 0.0
$ 0.0$ 0.0

$ 0.0
$ 0.0$ 0.0

$ 132,563
$ 132,563$ 132,563

$ 58,037
$ 58,037$ 58,037

--

--

0.00%

0.00%

Fiamma BTC (FIABTC) প্রাইসের হিস্টরি USD

আজকে, Fiamma BTC থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Fiamma BTC থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0.0000000000 ছিল।
গত 60 দিনে, Fiamma BTC থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0.0000000000 ছিল।
গত 90 দিনে, Fiamma BTC থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন -- ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ 0--
30 দিন$ 0.00000000000.00%
60 দিন$ 0.00000000000.00%
90 দিন----

Fiamma BTC এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (4 বছরে) জন্য Fiamma BTC (FIABTC) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, FIABTC এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
Fiamma BTC (FIABTC) এর প্রাইস প্রেডিকশন 2040 এর জন্য (পরবর্তী 14 বছরে)

2040 সালে, Fiamma BTC এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

MEXC টুলসমূহ
রিয়েল-টাইম দৃশ্যপট প্রক্ষেপণ এবং আরও ব্যক্তিগতকৃত বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহারকারীরা MEXC-এর প্রাইস প্রেডিকশন টুল এবং AI মার্কেট ইনসাইট ব্যবহার করতে পারেন।
ডিসক্লেইমার: এই দৃশ্যগুলো কেবল উদাহরণস্বরূপ এবং শিক্ষামূলক; ক্রিপ্টোকারেন্সি ভোলাটাইল—সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজেই গবেষণা (DYOR) করুন।
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Fiamma BTC (FIABTC) রিসোর্স

অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

বিভাগ :

Aptos EcosystemBase EcosystemBridged-Tokens

Fiamma BTC সম্পর্কে

Fiamma BTC-এর বর্তমান দাম কত?

Fiamma BTC-এর দাম Tk7501626.71237930860000 এবং আজকে এটি --% পরিবর্তিত হয়েছে।

FIABTC সম্প্রদায় কত দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে?

বর্তমানে আছে -- হোল্ডার, এই সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়া প্রায়শই গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি, সম্প্রদায়ের প্রসার এবং নেটওয়ার্কের ব্যাপক অংশগ্রহণের ইঙ্গিত দেয়।

Fiamma BTC-এর দামে চাহিদা কীভাবে প্রভাব ফেলে?

চাহিদা ব্যবহারের ক্ষেত্র, বাজারের অবস্থা, বিনিয়োগকারীদের মনোভাব এবং Ethereum Ecosystem,Aptos Ecosystem,Base Ecosystem,Core Ecosystem,Bridged WBTC,Sei Network Ecosystem,Bridged-Tokens খাতে এর ভূমিকার উপর নির্ভর করে। উচ্চ চাহিদা উচ্চ লেনদেনের পরিমাণের সময় দামের গতিবিধিকে ত্বরান্বিত করতে পারে।

আজকে FIABTC-এর লেনদেনের পরিমাণ কত?

এটি Tk-- লেনদেনের পরিমাণ তৈরি করেছে, যা সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং স্বাস্থ্যকর বাজার তরলতার প্রমাণ দেয়।

FIABTC-এর ইতিহাসের সাথে তুলনা করলে কেমন আছে?

এর ATH হল Tk16299859.72353486020000 এবং ATL হল Tk7136191.53741837980000, যা অতীতের পারফরম্যান্স চক্রের প্রেক্ষিত দেয়।

কতগুলি টোকেন ঘূর্ণায়মান আছে?

ঘূর্ণায়মান অবস্থায় আছে 16.69676922 টোকেন, যা উপলব্ধতা, মার্কেট ক্যাপ এবং দীর্ঘমেয়াদী মূল্যায়নকে প্রভাবিত করে।

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Fiamma BTC সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 21:11:01 (UTC+8)

Fiamma BTC (FIABTC) গুরুত্বপূর্ণ শিল্প আপডেট

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