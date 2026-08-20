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Yei Finance-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.12189 BDT। CLO-এর মার্কেট ক্যাপ 15,735,999 BDT। CLO-এ BDT থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!Yei Finance-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.12189 BDT। CLO-এর মার্কেট ক্যাপ 15,735,999 BDT। CLO-এ BDT থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

CLO সম্পর্কে আরও

CLO প্রাইসের তথ্য

CLO কী

CLO হোয়াইটপেপার

CLO অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

CLO টোকেনোমিক্স

CLO প্রাইস পূর্বাভাস

CLO ইতিহাস

CLO ক্রয়ের গাইড

CLO-টু-ফিয়াট কারেন্সি কনভার্টার

CLO স্পট

CLO USDT-M ফিউচার

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Yei Finance প্রাইস(CLO)

1 CLO থেকে BDT লাইভ প্রাইস:

৳14.8949548
৳14.8949548৳14.8949548
-3.45%1D
BDT
Yei Finance (CLO) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 08:45:54 (UTC+8)

Yei Finance-এর আজকের প্রাইস

আজ Yei Finance (CLO)-এর লাইভ প্রাইস ৳ 0.12189, যা গত 24 ঘণ্টায় 3.45% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান CLO থেকে BDT কনভার্সন রেট হলো প্রতি CLO-এর জন্য ৳ 0.12189

Yei Finance বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #602 অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ ৳ 15.74M এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 129.10M CLO। গত 24 ঘণ্টায়, CLO এর ট্রেড হয়েছে ৳ 0.11716 (নিম্ন) এবং ৳ 0.14014 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস ৳ 111.327116138239967482 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস ৳ 6.5656652816672392486

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, CLO গত ঘণ্টায় +1.14% এবং গত 7 দিনে +5.40% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম ৳ 459.40K-তে পৌঁছেছে।

Yei Finance (CLO) এর মার্কেট তথ্য

No.602

৳ 15.74M
৳ 15.74M৳ 15.74M

৳ 459.40K
৳ 459.40K৳ 459.40K

৳ 121.89M
৳ 121.89M৳ 121.89M

129.10M
129.10M 129.10M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

999,919,717.4101555
999,919,717.4101555 999,919,717.4101555

12.91%

BSC

Yei Finance এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ ৳ 15.74M, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম ৳ 459.40K। CLO এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 129.10M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 999919717.4101555। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো ৳ 121.89M

Yei Finance-এর প্রাইসের ইতিহাস BDT

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
৳ 0.11716
৳ 0.11716৳ 0.11716
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
৳ 0.14014
৳ 0.14014৳ 0.14014
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

৳ 0.11716
৳ 0.11716৳ 0.11716

৳ 0.14014
৳ 0.14014৳ 0.14014

৳ 111.327116138239967482
৳ 111.327116138239967482৳ 111.327116138239967482

৳ 6.5656652816672392486
৳ 6.5656652816672392486৳ 6.5656652816672392486

+1.14%

-3.45%

+5.40%

+5.40%

Yei Finance (CLO) প্রাইসের হিস্টরি BDT

Yei Finance এর আজকের, 30 দিনের, 60 দিনের এবং 90 দিনের প্রাইস পরিবর্তন ট্র্যাক করুন:

সময়সীমাপরিবর্তন (BDT)পরিবর্তন (%)
আজ৳ -0.5322382-3.45%
30 দিন৳ -0.01122-8.43%
60 দিন৳ -0.09422-43.60%
90 দিন৳ +0.05518+82.71%
Yei Finance আজকের প্রাইস পরিবর্তন

আজ, CLO এর পরিবর্তন ৳ -0.5322382 (-3.45%) রেকর্ড করা হয়েছে, যা এর সর্বশেষ মার্কেট অ্যাক্টিভিটিকে প্রতিফলিত করে।

Yei Finance 30 দিনের প্রাইস পরিবর্তন

গত 30 দিনে, প্রাইস ৳ -0.01122(-8.43%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্স দেখায়।

Yei Finance 60 দিনের প্রাইস পরিবর্তন

60 দিনের ভিউ প্রসারিত করলে, CLO এর প্রাইস ৳ -0.09422 (-43.60%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা এর পারফরম্যান্স সম্পর্কে আরও ব্যাপক ধারণা দেয়।

Yei Finance 90 প্রাইস পরিবর্তন

90 দিনের ট্রেন্ড বিশ্লেষণ করলে, প্রাইস ৳ +0.05518 (+82.71%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির দীর্ঘমেয়াদী ট্র্যাজেক্টরি সম্পর্কে ইনসাইট প্রদান করে।

আপনি কি Yei Finance (CLO) এর সর্বকালীন প্রাইস হিস্টরি এবং প্রাইসের ওঠানামা আনলক করতে চান?

এখনই Yei Finance প্রাইস হিস্টরি পৃষ্ঠাটি দেখুন।

Yei Finance-এর জন্য বিশ্লেষণ

এই বিশ্লেষণটি Yei Finance-এর সাম্প্রতিক প্রাইস অ্যাকশন, ভলিউম ডায়নামিক্স এবং মার্কেটের মনোভাব মূল্যায়ন করতে AI মডেল ব্যবহার করে। রিয়েল-টাইম ডেটা প্রক্রিয়াকরণ নতুন ট্রেন্ড এবং সম্ভাব্য ট্রেডিং সেটআপগুলো তুলে ধরে, যা আরও তথ্যভিত্তিক এবং সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করে।

Yei Finance-এর আজকের মার্কেট ট্রেন্ড: বুলিশ নাকি বিয়ারিশ?

CLO মার্কেটের বর্তমান সামগ্রিক মনোভাব: বুলিশ, বুলিশ 60% | বিয়ারিশ 40%;

ইন্ডিকেটর ডাইমেনশনমডেলের উপসংহারঅনুপাত/থ্রেশহোল্ডএক নজরে
KDJডেড ক্রসK < Dস্বল্পমেয়াদি মোমেন্টাম কমছে, তাপমাত্রা নিচে যাচ্ছে।
পিভট পয়েন্টS1 ≤ প্রাইস <পিভটS1-পিভট এর মধ্যেকেন্দ্রীয় পিভটের ঠিক বামে, মাঝারি নিচু অবস্থান।
StochRSI< 20ওভারসোল্ড অঞ্চলস্বল্পমেয়াদে খুব দ্রুত পতন হয়েছে, রিবাউন্ডের সুযোগের দিকে নজর রাখুন।
MACDগোল্ডেন ক্রসDIF > DEAবুলিশ মোমেন্টাম বৃদ্ধি পাচ্ছে।
EMA গ্রুপ3‑4টি ক্রয়40‑60% নিরপেক্ষসমস্ত MA মিশ্র অবস্থায়, কিছু বুলিশ কিছু বেয়ারিশ, দিকনির্দেশনা অস্পষ্ট।
BOLL (20,2)মাঝারি < প্রাইস ≤ উচ্চমধ্যম এবং উপরের ব্যান্ডের মধ্যেতুলনামূলকভাবে শক্তিশালী, তবে অতিরিক্ত নয়।
RSI (14)নিরপেক্ষ30‑70স্বাভাবিক সীমার মধ্যেই রয়েছে, এখনও সুযোগ আছে।
MA গ্রুপ3‑4টি ক্রয়40‑60% নিরপেক্ষসমস্ত MA মিশ্র অবস্থায়, কিছু বুলিশ কিছু বেয়ারিশ, দিকনির্দেশনা অস্পষ্ট।

CLO_USDT 4 ঘণ্টার সময়কালের মূল্য চলছে S1 হাব 0.1193 এবং কেন্দ্রবিন্দু 0.1252-এর মধ্যে। বর্তমান মূল্য 0.12394 কেন্দ্রবিন্দুর নিচের প্রান্তের কাছাকাছি, যা সংশ্লিষ্ট সীমাবদ্ধতার মধ্যেই অবস্থান করছে। ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে 0.1252 এর আশেপাশে সাময়িক ভারসাম্য সৃষ্টি হয়েছে, কিন্তু মূল্য এখনও কেন্দ্রবিন্দুর সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করতে পারেনি। MA গ্রুপ এবং EMA গ্রুপের মধ্যে 3-4টি ক্রয় সংকেত পরিলক্ষিত হচ্ছে, যা স্বল্পমেয়াদী গড় সিস্টেমের মাধ্যমে ঊর্ধ্বমুখী সমর্থন প্রদান করছে। MACD গ্রাফে গোল্ডেন ক্রস আকার দেখা যাচ্ছে, যা ক্রয়ের শক্তি বাড়ছে এমন ইঙ্গিত দিচ্ছে। RSI সূচক মাঝারি অঞ্চলে অবস্থান করছে, যা বাজারের মনোভাব কোনো চরম প্রবণতায় না পৌঁছানোর ইঙ্গিত দেয়। দ্রুত ও ধীর সূচকগুলো একই দিকে নির্দেশ করছে, এবং উত্তেজনার মাত্রা স্থিতিশীল অবস্থায় রয়েছে, কোনো তীব্র বিচ্যুতি দেখা যাচ্ছে না। উপরের দিকে নিকটস্থ প্রতিরোধ কেন্দ্রবিন্দু 0.1252-এ অবস্থিত, যা বর্তমান মূল্য থেকে মাত্র 1% দূরে। এই প্রতিরোধ অতিক্রম করলে প্রথম লক্ষ্য হবে R1 স্তর 0.1328, যা প্রায় 7.1% দূরে। নিচের দিকে নিকটস্থ সমর্থন S1 স্তর 0.1193, যা বর্তমান মূল্য থেকে 3.7% দূরে। এই স্তর ভেঙে গেলে দূরবর্তী সমর্থন হিসেবে S2 স্তর 0.1117 বিবেচনা করা হবে, যা প্রায় 9.9% দূরে। গুরুত্বপূর্ণ স্তরগুলো স্পষ্টভাবে বিন্যস্ত রয়েছে, এবং বাজার এখন দিকনির্দেশনামূলক সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় রয়েছে।

এই কন্টেন্টটি ঐতিহাসিক এবং বর্তমান মার্কেট ডেটার উপর ভিত্তি করে AI দ্বারা জেনারেট করা হয়েছে। এটি শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে এবং এটি বিনিয়োগ সম্পর্কিত কোনো পরামর্শ নয়।

কোন বিষয়গুলো Yei Finance-এর প্রাইসকে প্রভাবিত করে?

ইয়েই ফাইন্যান্স (CLO) এর দাম বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কারণের উপর নির্ভর করে:

1. বাজারের মনোভাব এবং সামগ্রিক ক্রিপ্টো বাজারের প্রবণতা
2. এক্সচেঞ্জগুলিতে ট্রেডিং ভলিউম এবং তরলতা
3. ইয়েই ফাইন্যান্স ইকোসিস্টেমের মধ্যে টোকেনের গুরুত্ব এবং গ্রহণযোগ্যতা
4. DeFi খাতের পারফরম্যান্স এবং প্রতিযোগিতা
5. প্রোটোকলের আপডেট, অংশীদারিত্ব এবং ডেভেলপমেন্টের অগ্রগতি
6. DeFi প্রকল্পগুলিকে প্রভাবিত করে এমন নিয়মাবলী সংক্রান্ত খবর
7. ইয়াল্ড ফার্মিং রিওয়ার্ড এবং স্টেকিং ইনসেনটিভ
8. কমিউনিটির সম্পৃক্ততা এবং সোশ্যাল মিডিয়ার আলোচনা
9. বিটকয়েন এবং ইথেরিয়ামের দামের পরিবর্তন
10. বাজারে চাহিদা এবং সরবরাহের গতিবিধি

মানুষ কেন Yei Finance-এর আজকের প্রাইস জানতে চায়?

লোকেরা বিভিন্ন কারণে আজকের Yei Finance (CLO) এর দাম জানতে চায়: সচেতনভাবে ট্রেডিংয়ের সিদ্ধান্ত নেওয়া, পোর্টফোলিও পরিচালনা, ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য বাজারের সময় নির্ধারণ, বিনিয়োগের কর্মক্ষমতা ট্র্যাক করা, দামের প্রবণতা বিশ্লেষণ করা, বাজারের অস্থিরতা মূল্যায়ন করা এবং তাদের হোল্ডিংয়ের মূল্য সম্পর্কে আপডেট থাকা।

Yei Finance এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (4 বছরে) জন্য Yei Finance (CLO) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, CLO এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে ৳ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
Yei Finance (CLO) এর প্রাইস প্রেডিকশন 2040 এর জন্য (পরবর্তী 14 বছরে)

2040 সালে, Yei Finance এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি ৳ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

MEXC টুলসমূহ
রিয়েল-টাইম দৃশ্যপট প্রক্ষেপণ এবং আরও ব্যক্তিগতকৃত বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহারকারীরা MEXC-এর প্রাইস প্রেডিকশন টুল এবং AI মার্কেট ইনসাইট ব্যবহার করতে পারেন।
ডিসক্লেইমার: এই দৃশ্যগুলো কেবল উদাহরণস্বরূপ এবং শিক্ষামূলক; ক্রিপ্টোকারেন্সি ভোলাটাইল—সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজেই গবেষণা (DYOR) করুন।
2026–2027 সালে Yei Finance এর প্রাইস কত হবে তা জানতে চান? CLO এর জন্য 2026–2027 পর্যন্ত প্রাইস প্রেডিকশন দেখতে আমাদের প্রাইস প্রেডিকশন পেজে যান, Yei Finance প্রাইস প্রেডিকশন ক্লিক করে।

বাংলাদেশ-এ Yei Finance কীভাবে কিনবেন ও বিনিয়োগ করবেন

Yei Finance দিয়ে শুরু করতে প্রস্তুত? MEXC-তে CLO কেনা দ্রুত এবং নতুনদের জন্যও সহজ। আপনি প্রথম কেনাকাটা সম্পন্ন করলেই তাৎক্ষণিকভাবে ট্রেডিং শুরু করতে পারবেন। আরও জানতে, কীভাবে Yei Finance কিনবেন সে সম্পর্কে আমাদের সম্পূর্ণ নির্দেশিকাটি দেখুন। আপনার Yei Finance (CLO) কেনাকাটার যাত্রা শুরু করতে সাহায্য করার জন্য নীচে একটি দ্রুত 5-পদক্ষেপের ওভারভিউ দেওয়া হল।

ধাপ 1

একটি অ্যাকাউন্টের জন্য সাইন আপ করুন এবং KYC সম্পূর্ণ করুন

প্রথমে, একটি অ্যাকাউন্টের জন্য সাইন আপ করুন এবং MEXC-তে KYC সম্পূর্ণ করুন। আপনি MEXC এর অফিসিয়াল ওয়েবসাইট অথবা MEXC অ্যাপে আপনার ফোন নম্বর বা ইমেল ঠিকানা ব্যবহার করে এটি করতে পারেন।
ধাপ 2

আপনার ওয়ালেটে USDT, USDC অথবা USDE যোগ করুন

USDT, USDC এবং USDE MEXC-তে ট্রেডিং সহজতর করে। আপনি ব্যাংক ট্রান্সফার, OTC বা P2P ট্রেডিংয়ের মাধ্যমে USDT, USDC এবং USDE কিনতে পারেন।
ধাপ 3

স্পট ট্রেডিং পেজে যান

MEXC ওয়েবসাইটে, উপরের বারে Spot এ ক্লিক করুন এবং আপনার পছন্দের টোকেনগুলি অনুসন্ধান করুন।
ধাপ 4

আপনার টোকেন নির্বাচন করুন

-- এরও বেশি উপলব্ধ টোকেন থাকায়, আপনি সহজেই বিটকয়েন, ইথেরিয়াম এবং ট্রেন্ডিং টোকেন কিনতে পারবেন।
ধাপ 5

আপনার ক্রয় সম্পূর্ণ করুন

আপনার স্থানীয় মুদ্রায় টোকেনের পরিমাণ বা সমতুল্য পরিমাণ লিখুন। কিনুন এ ক্লিক করুন এবং Yei Finance তাৎক্ষণিকভাবে আপনার ওয়ালেটে জমা হয়ে যাবে।
কীভাবে Yei Finance (CLO) কিনবেন নির্দেশিকা

Yei Finance দিয়ে আপনি কী করতে পারেন

Yei Finance এর মালিকানা আপনাকে শুধু কেনা এবং হোল্ডিং করার ক্ষেত্রে আরও অনেক সুযোগ খুলে দেয়। আপনি শতাধিক মার্কেটে BTC ট্রেড করতে পারেন, ফ্লেক্সিবল স্টেকিং ও সেভিংস প্রোডাক্টের মাধ্যমে প্যাসিভ রিওয়ার্ড অর্জন করতে পারেন, অথবা পেশাদার ট্রেডিং টুল ব্যবহার করে আপনার অ্যাসেট বৃদ্ধি করতে পারেন। আপনি একজন শিক্ষানবিস বা পেশাদার, অভিজ্ঞ বিনিয়োগকারী হোন না কেন, MEXC আপনার ক্রিপ্টো সম্ভাবনাকে সর্বাধিক করে তোলা সহজ করে তোলে। আপনার বিটকয়েন টোকেনগুলো সর্বাধিক ব্যবহার করার জন্য নীচে চারটি সেরা উপায় দেওয়া হল

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MEXC থেকে Yei Finance (CLO) কেনা মানে আপনার টাকার জন্য আরও বেশি মূল্য। মার্কেটে সবচেয়ে কম ফি-যুক্ত ক্রিপ্টো প্ল্যাটফর্মগুলোর মধ্যে একটি হিসেবে, MEXC আপনার প্রথম ট্রেড থেকেই খরচ কমাতে সাহায্য করে।

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Yei Finance (CLO) কী?

Yei Finance (Clovis) is a liquidity-abstraction layer that reunifies fragmented capital with turnkey cross chain DEX, money market, and bridge with on-demand global liquidity for any network and any assets. The newly developed architecture provides higher yields (lend + swap fees + bridge) for liquidity providers and near instant bridging liquidity for cross-network users.

Yei Finance সম্পর্কিত রিসোর্স

Yei Finance সম্পর্কে আরও গভীরভাবে বোঝার জন্য, হোয়াইটপেপার, অফিসিয়াল ওয়েবসাইট এবং অন্যান্য প্রকাশনাগুলির মতো অতিরিক্ত রিসোর্সগুলি এক্সপ্লোর করার কথা বিবেচনা করুন:

হোয়াইটপেপার
অফিসিয়াল Yei Finance ওয়েবসাইট
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বিভাগ :

AI FrameworkArtificial Intelligence (AI)Base Ecosystem

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Yei Finance সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 08:45:54 (UTC+8)

Yei Finance (CLO) গুরুত্বপূর্ণ শিল্প আপডেট

সময় (UTC+8)টাইপতথ্য
02-11 14:20:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21অন-চেইন ডেটা
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
02-01 01:12:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally

Yei Finance সম্পর্কে আরও জানুন

CLO USDT (Futures ট্রেডিং)

লিভারেজ ব্যবহার করে CLO-এ লং বা শর্ট করুন। MEXC-তে CLO USDT Futures ট্রেডিং এক্সপ্লোর করুন এবং মার্কেটের ওঠানামা থেকে লাভবান হোন।

MEXC-তে Yei Finance (CLO) মার্কেটে ট্রেড করুন

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পেয়ার
প্রাইস
24 ঘণ্টায় পরিবর্তন
24 ঘণ্টার ভলিউম
CLO/USDT
৳14.9108421
৳14.9108421৳14.9108421
-3.37%
3.64M (USDT)

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TOFU

৳0.075122487
৳0.075122487৳0.075122487

+145.88%

ShotsAI

ShotsAI

SHOT

৳0.017903765
৳0.017903765৳0.017903765

+68.39%

OFFICIAL TRUMP

OFFICIAL TRUMP

TRUMP

৳221.44452
৳221.44452৳221.44452

+25.74%

Cash Cat

Cash Cat

CASHCAT

৳14.4953281
৳14.4953281৳14.4953281

+16.62%

TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

৳0.0537724
৳0.0537724৳0.0537724

+15.78%

ডিসক্লেইমার

ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।

CLO-থেকে-BDT ক্যালকুলেটর

পরিমাণ

CLO
CLO
BDT
BDT

1 CLO = 14.8961769 BDT