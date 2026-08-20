Yei Finance প্রাইস(CLO)
আজ Yei Finance (CLO)-এর লাইভ প্রাইস ৳ 0.12189, যা গত 24 ঘণ্টায় 3.45% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান CLO থেকে BDT কনভার্সন রেট হলো প্রতি CLO-এর জন্য ৳ 0.12189।
Yei Finance বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #602 অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ ৳ 15.74M এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 129.10M CLO। গত 24 ঘণ্টায়, CLO এর ট্রেড হয়েছে ৳ 0.11716 (নিম্ন) এবং ৳ 0.14014 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস ৳ 111.327116138239967482 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস ৳ 6.5656652816672392486।
স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, CLO গত ঘণ্টায় +1.14% এবং গত 7 দিনে +5.40% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম ৳ 459.40K-তে পৌঁছেছে।
No.602
12.91%
BSC
Yei Finance এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ ৳ 15.74M, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম ৳ 459.40K। CLO এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 129.10M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 999919717.4101555। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো ৳ 121.89M।
+1.14%
-3.45%
+5.40%
+5.40%
Yei Finance এর আজকের, 30 দিনের, 60 দিনের এবং 90 দিনের প্রাইস পরিবর্তন ট্র্যাক করুন:
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (BDT)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|৳ -0.5322382
|-3.45%
|30 দিন
|৳ -0.01122
|-8.43%
|60 দিন
|৳ -0.09422
|-43.60%
|90 দিন
|৳ +0.05518
|+82.71%
আজ, CLO এর পরিবর্তন ৳ -0.5322382 (-3.45%) রেকর্ড করা হয়েছে, যা এর সর্বশেষ মার্কেট অ্যাক্টিভিটিকে প্রতিফলিত করে।
গত 30 দিনে, প্রাইস ৳ -0.01122(-8.43%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্স দেখায়।
60 দিনের ভিউ প্রসারিত করলে, CLO এর প্রাইস ৳ -0.09422 (-43.60%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা এর পারফরম্যান্স সম্পর্কে আরও ব্যাপক ধারণা দেয়।
90 দিনের ট্রেন্ড বিশ্লেষণ করলে, প্রাইস ৳ +0.05518 (+82.71%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির দীর্ঘমেয়াদী ট্র্যাজেক্টরি সম্পর্কে ইনসাইট প্রদান করে।
আপনি কি Yei Finance (CLO) এর সর্বকালীন প্রাইস হিস্টরি এবং প্রাইসের ওঠানামা আনলক করতে চান?
এখনই Yei Finance প্রাইস হিস্টরি পৃষ্ঠাটি দেখুন।
এই বিশ্লেষণটি Yei Finance-এর সাম্প্রতিক প্রাইস অ্যাকশন, ভলিউম ডায়নামিক্স এবং মার্কেটের মনোভাব মূল্যায়ন করতে AI মডেল ব্যবহার করে। রিয়েল-টাইম ডেটা প্রক্রিয়াকরণ নতুন ট্রেন্ড এবং সম্ভাব্য ট্রেডিং সেটআপগুলো তুলে ধরে, যা আরও তথ্যভিত্তিক এবং সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করে।
CLO মার্কেটের বর্তমান সামগ্রিক মনোভাব: বুলিশ, বুলিশ 60% | বিয়ারিশ 40%;
|ইন্ডিকেটর ডাইমেনশন
|মডেলের উপসংহার
|অনুপাত/থ্রেশহোল্ড
|এক নজরে
|KDJ
|ডেড ক্রস
|K < D
|স্বল্পমেয়াদি মোমেন্টাম কমছে, তাপমাত্রা নিচে যাচ্ছে।
|পিভট পয়েন্ট
|S1 ≤ প্রাইস <পিভট
|S1-পিভট এর মধ্যে
|কেন্দ্রীয় পিভটের ঠিক বামে, মাঝারি নিচু অবস্থান।
|StochRSI
|< 20
|ওভারসোল্ড অঞ্চল
|স্বল্পমেয়াদে খুব দ্রুত পতন হয়েছে, রিবাউন্ডের সুযোগের দিকে নজর রাখুন।
|MACD
|গোল্ডেন ক্রস
|DIF > DEA
|বুলিশ মোমেন্টাম বৃদ্ধি পাচ্ছে।
|EMA গ্রুপ
|3‑4টি ক্রয়
|40‑60% নিরপেক্ষ
|সমস্ত MA মিশ্র অবস্থায়, কিছু বুলিশ কিছু বেয়ারিশ, দিকনির্দেশনা অস্পষ্ট।
|BOLL (20,2)
|মাঝারি < প্রাইস ≤ উচ্চ
|মধ্যম এবং উপরের ব্যান্ডের মধ্যে
|তুলনামূলকভাবে শক্তিশালী, তবে অতিরিক্ত নয়।
|RSI (14)
|নিরপেক্ষ
|30‑70
|স্বাভাবিক সীমার মধ্যেই রয়েছে, এখনও সুযোগ আছে।
|MA গ্রুপ
|3‑4টি ক্রয়
|40‑60% নিরপেক্ষ
|সমস্ত MA মিশ্র অবস্থায়, কিছু বুলিশ কিছু বেয়ারিশ, দিকনির্দেশনা অস্পষ্ট।
CLO_USDT 4 ঘণ্টার সময়কালের মূল্য চলছে S1 হাব 0.1193 এবং কেন্দ্রবিন্দু 0.1252-এর মধ্যে। বর্তমান মূল্য 0.12394 কেন্দ্রবিন্দুর নিচের প্রান্তের কাছাকাছি, যা সংশ্লিষ্ট সীমাবদ্ধতার মধ্যেই অবস্থান করছে। ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে 0.1252 এর আশেপাশে সাময়িক ভারসাম্য সৃষ্টি হয়েছে, কিন্তু মূল্য এখনও কেন্দ্রবিন্দুর সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করতে পারেনি। MA গ্রুপ এবং EMA গ্রুপের মধ্যে 3-4টি ক্রয় সংকেত পরিলক্ষিত হচ্ছে, যা স্বল্পমেয়াদী গড় সিস্টেমের মাধ্যমে ঊর্ধ্বমুখী সমর্থন প্রদান করছে। MACD গ্রাফে গোল্ডেন ক্রস আকার দেখা যাচ্ছে, যা ক্রয়ের শক্তি বাড়ছে এমন ইঙ্গিত দিচ্ছে। RSI সূচক মাঝারি অঞ্চলে অবস্থান করছে, যা বাজারের মনোভাব কোনো চরম প্রবণতায় না পৌঁছানোর ইঙ্গিত দেয়। দ্রুত ও ধীর সূচকগুলো একই দিকে নির্দেশ করছে, এবং উত্তেজনার মাত্রা স্থিতিশীল অবস্থায় রয়েছে, কোনো তীব্র বিচ্যুতি দেখা যাচ্ছে না। উপরের দিকে নিকটস্থ প্রতিরোধ কেন্দ্রবিন্দু 0.1252-এ অবস্থিত, যা বর্তমান মূল্য থেকে মাত্র 1% দূরে। এই প্রতিরোধ অতিক্রম করলে প্রথম লক্ষ্য হবে R1 স্তর 0.1328, যা প্রায় 7.1% দূরে। নিচের দিকে নিকটস্থ সমর্থন S1 স্তর 0.1193, যা বর্তমান মূল্য থেকে 3.7% দূরে। এই স্তর ভেঙে গেলে দূরবর্তী সমর্থন হিসেবে S2 স্তর 0.1117 বিবেচনা করা হবে, যা প্রায় 9.9% দূরে। গুরুত্বপূর্ণ স্তরগুলো স্পষ্টভাবে বিন্যস্ত রয়েছে, এবং বাজার এখন দিকনির্দেশনামূলক সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় রয়েছে।
এই কন্টেন্টটি ঐতিহাসিক এবং বর্তমান মার্কেট ডেটার উপর ভিত্তি করে AI দ্বারা জেনারেট করা হয়েছে। এটি শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে এবং এটি বিনিয়োগ সম্পর্কিত কোনো পরামর্শ নয়।
2040 সালে, Yei Finance এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি ৳ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।
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MEXC থেকে Yei Finance (CLO) কেনা মানে আপনার টাকার জন্য আরও বেশি মূল্য। মার্কেটে সবচেয়ে কম ফি-যুক্ত ক্রিপ্টো প্ল্যাটফর্মগুলোর মধ্যে একটি হিসেবে, MEXC আপনার প্রথম ট্রেড থেকেই খরচ কমাতে সাহায্য করে।
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Yei Finance (Clovis) is a liquidity-abstraction layer that reunifies fragmented capital with turnkey cross chain DEX, money market, and bridge with on-demand global liquidity for any network and any assets. The newly developed architecture provides higher yields (lend + swap fees + bridge) for liquidity providers and near instant bridging liquidity for cross-network users.
Yei Finance সম্পর্কে আরও গভীরভাবে বোঝার জন্য, হোয়াইটপেপার, অফিসিয়াল ওয়েবসাইট এবং অন্যান্য প্রকাশনাগুলির মতো অতিরিক্ত রিসোর্সগুলি এক্সপ্লোর করার কথা বিবেচনা করুন:
|সময় (UTC+8)
|টাইপ
|তথ্য
|02-11 14:20:00
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|অন-চেইন ডেটা
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