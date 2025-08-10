Ondo US Dollar Yield প্রাইস (USDY)
Ondo US Dollar Yield(USDY) বর্তমানে 1.085USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 681.16MUSD। USDY থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ USDY থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। USDY এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Ondo US Dollar Yield থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.003399682883775 ছিল।
গত 30 দিনে, Ondo US Dollar Yield থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0018514440 ছিল।
গত 60 দিনে, Ondo US Dollar Yield থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0138914720 ছিল।
গত 90 দিনে, Ondo US Dollar Yield থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0247862667143854 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ -0.003399682883775
|-0.31%
|30 দিন
|$ -0.0018514440
|-0.17%
|60 দিন
|$ -0.0138914720
|-1.28%
|90 দিন
|$ -0.0247862667143854
|-2.23%
Ondo US Dollar Yield এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-0.00%
-0.31%
-0.00%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Ondo US Dollar Yield (USDY) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। USDYটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।
|1 USDY থেকে VND
₫28,551.775
|1 USDY থেকে AUD
A$1.66005
|1 USDY থেকে GBP
￡0.8029
|1 USDY থেকে EUR
€0.92225
|1 USDY থেকে USD
$1.085
|1 USDY থেকে MYR
RM4.6004
|1 USDY থেকে TRY
₺44.12695
|1 USDY থেকে JPY
¥159.495
|1 USDY থেকে ARS
ARS$1,437.0825
|1 USDY থেকে RUB
₽86.78915
|1 USDY থেকে INR
₹95.1762
|1 USDY থেকে IDR
Rp17,499.99755
|1 USDY থেকে KRW
₩1,506.9348
|1 USDY থেকে PHP
₱61.57375
|1 USDY থেকে EGP
￡E.52.6659
|1 USDY থেকে BRL
R$5.89155
|1 USDY থেকে CAD
C$1.48645
|1 USDY থেকে BDT
৳131.6539
|1 USDY থেকে NGN
₦1,661.55815
|1 USDY থেকে UAH
₴44.82135
|1 USDY থেকে VES
Bs138.88
|1 USDY থেকে CLP
$1,048.11
|1 USDY থেকে PKR
Rs307.4456
|1 USDY থেকে KZT
₸585.5311
|1 USDY থেকে THB
฿35.0672
|1 USDY থেকে TWD
NT$32.4415
|1 USDY থেকে AED
د.إ3.98195
|1 USDY থেকে CHF
Fr0.868
|1 USDY থেকে HKD
HK$8.5064
|1 USDY থেকে MAD
.د.م9.8084
|1 USDY থেকে MXN
$20.14845
|1 USDY থেকে PLN
zł3.9494
|1 USDY থেকে RON
лв4.71975
|1 USDY থেকে SEK
kr10.38345
|1 USDY থেকে BGN
лв1.81195
|1 USDY থেকে HUF
Ft368.1622
|1 USDY থেকে CZK
Kč22.7633
|1 USDY থেকে KWD
د.ك0.330925
|1 USDY থেকে ILS
₪3.72155