Токеномика на LooPIN Network (LOOPIN)
Информация за LooPIN Network (LOOPIN)
Addressing the core challenges of coordination, pricing, and liquidity in decentralized physical infrastructure networks (DePIN), the PinFi protocol introduces a distinctive dynamic pricing mechanism. It enables providers to allocate excess computing resources to a “dissipative” PinFi liquidity pool, distinct from traditional DeFi liquidity pools, ensuring seamless access for clients at equitable, market-based prices. This approach significantly reduces the costs of accessing computing power, potentially to as low as 1% compared to existing services, while simultaneously enhancing security and dependability. The PinFi protocol is poised to transform the dynamics of supply and demand in computing power networks, setting a new standard for efficiency and accessibility.
PinFi, the groundbreaking Physical Infrastructure Finance protocol that's revolutionizing the way we access and distribute computing resources. In an era where AI computing power is as essential as electricity, PinFi stands at the forefront of the digital revolution, introducing a novel approach to pooling, distributing, and financing computing resources across networks. This not only makes such resources more accessible and affordable but also ensures a more efficient and equitable distribution of computing power.
Токеномика и анализ на цената за LooPIN Network (LOOPIN)
Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за LooPIN Network (LOOPIN), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед.
Токеномика на LooPIN Network (LOOPIN): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба
Разбирането на токеномиката на LooPIN Network (LOOPIN) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал.
Ключови метрики и тяхното изчисляване:
Общо предлагане:
Максималният брой LOOPIN токени, които са били или някога ще бъдат създадени.
Циркулиращо предлагане:
Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце.
Максимално предлагане:
Твърда горна граница на общия брой LOOPIN токени.
FDV (оценка при пълна реализация):
Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация.
Процент на инфлация:
Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените.
Защо тези показатели са от значение за търговците?
Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност.
Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените.
Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол.
Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка.
Сега, след като разбрахте за токеномиката на LOOPIN, разгледайте цената в реално време на токените LOOPIN!
Прогноза за цената за LOOPIN
Искате ли да знаете какъв път може да поеме LOOPIN? Нашата страница за прогноза за цената LOOPIN съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.
Защо трябва да изберете MEXC?
MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто.
Отказ от отговорност
Данните от токеномиката на тази страница са от източници на трети страни. MEXC не гарантира тяхната точност. Преди да инвестирате, направете задълбочено проучване.