سعر ZynCoin اليوم

السعر المباشر لمشروع ZynCoin (ZYN) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.06% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل ZYN الحالي إلى USD هو $ 0 لكل ZYN.

يحتل ZynCoin حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 375,415، مع عرض متداول قدره 903.82M ZYN. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول ZYN بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.173802، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك ZYN بمقدار -- خلال الساعة الماضية و-0.54% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 5.02.

معلومات سوق ZynCoin (ZYN)

القيمة السوقية $ 375.42K$ 375.42K $ 375.42K الحجم (24 ساعة) $ 5.02$ 5.02 $ 5.02 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 375.42K$ 375.42K $ 375.42K إمداد دورة التداول 903.82M 903.82M 903.82M إجمالي العرض 903,820,451.875591 903,820,451.875591 903,820,451.875591

القيمة السوقية الحالية لـ ZynCoin هي $ 375.42K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 5.02. العرض المتداول لـ ZYN يبلغ 903.82M، مع إجمالي عرض 903820451.875591. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 375.42K.