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سعر ZynCoin المباشر اليوم هو 0 USD. القيمة السوقية لـ ZYN هي 375,415 USD. تابع تحديثات أسعار ZYN إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر ZynCoin المباشر اليوم هو 0 USD. القيمة السوقية لـ ZYN هي 375,415 USD. تابع تحديثات أسعار ZYN إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن ZYN

معلومات سعر ZYN

ما هو ZYN

الوثيقة البيضاء لـ ZYN

الموقع الرسمي لـ ZYN

اقتصاد توكن ZYN

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سعر ZynCoin (ZYN)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 ZYN إلى USD:

$0.00041219
$0.00041219$0.00041219
0.00%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار ZynCoin (ZYN) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-18 12:32:58 (UTC+8)

سعر ZynCoin اليوم

السعر المباشر لمشروع ZynCoin (ZYN) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.06% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل ZYN الحالي إلى USD هو $ 0 لكل ZYN.

يحتل ZynCoin حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 375,415، مع عرض متداول قدره 903.82M ZYN. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول ZYN بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.173802، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك ZYN بمقدار -- خلال الساعة الماضية و-0.54% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 5.02.

معلومات سوق ZynCoin (ZYN)

$ 375.42K
$ 375.42K$ 375.42K

$ 5.02
$ 5.02$ 5.02

$ 375.42K
$ 375.42K$ 375.42K

903.82M
903.82M 903.82M

903,820,451.875591
903,820,451.875591 903,820,451.875591

القيمة السوقية الحالية لـ ZynCoin هي $ 375.42K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 5.02. العرض المتداول لـ ZYN يبلغ 903.82M، مع إجمالي عرض 903820451.875591. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 375.42K.

سجل سعر ZynCoin بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة منخفض
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة مرتفع

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.173802
$ 0.173802$ 0.173802

$ 0
$ 0$ 0

--

+0.06%

-0.54%

-0.54%

سجل سعر ZynCoin (ZYN) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر ZynCoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر ZynCoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر ZynCoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر ZynCoin مقابل USD هو -- .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0+0.06%
30 يوم$ 0-11.04%
60 يوم$ 0-11.74%
90 يوم----

توقعات أسعار ZynCoin

ZynCoin (ZYN) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف ZYN في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرZynCoin (ZYN) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر ZynCoin نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر ZynCoin الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار ZYN للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار ZynCoin.

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المصدر ZynCoin (ZYN)

مستند تقني
الموقع الرسمي

الفئة :

Ethereum EcosystemMemeParody Meme

نبذة عن ZynCoin

ما هو سعر السوق الحالي لـ ZynCoin؟

تبلغ قيمة ZynCoin $، مع تحرك بنسبة 0.05% خلال الـ 24 ساعة الماضية. يعكس هذا التغيير أحدث حالة للعرض والطلب في أسواق العملات المشفرة العالمية.

كم عدد الملاك الفريدين لـ ZYN؟

هناك -- من الملاك على السلسلة، مما يدل على توزيع واعتماد المجتمع لـ ZYN. غالبًا ما يُعتبر ارتفاع عدد الملاك إشارة إلى تعزيز مشاركة الشبكة أو زيادة الاهتمام على المدى الطويل.

ما مدى نشاط ZynCoin على بلوكتشينها الأصلي؟

باعتباره رمزًا على --، يتأثر النشاط بتفاعلات المحافظ ورسوم الشبكة وسلوك الإيداع ومستوى استخدام العقود الذكية. قد يرتبط ارتفاع النشاط بارتفاع حجم التداول أو بتطورات جديدة في النظام البيئي.

ما هي الكمية المتداولة الإجمالية لـ ZYN؟

تبلغ الكمية المتداولة 903820451.875591، مما يؤثر بشكل مباشر على ندرة الرمز وتقييمه. يمكن أن تحدث تغييرات في المعروض بسبب عمليات الإصدار أو الحرق أو جداول فتح القفل.

ما هو حجم التداول خلال الـ 24 ساعة لـ ZynCoin؟

generated $-- من حجم التداول خلال اليوم الماضي، مما يوضح مدى نشاط تداول الأصل ومدى عمق السيولة فيه.

كيف يقارن أداء ZYN بالمنافسين من فئة Solana Ecosystem,Meme,Ethereum Ecosystem,Parody Meme؟

بالمقارنة مع الأصول الأخرى ضمن فئة Solana Ecosystem,Meme,Ethereum Ecosystem,Parody Meme، يتأثر زخم ZYN بمعنويات السوق واعتماد المستثمرين والمؤشرات على السلسلة المرتبطة بـ --.

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول ZynCoin

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-18 12:32:58 (UTC+8)

تحديثات ZynCoin (ZYN) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

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